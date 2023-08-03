ຮສຈ. ປອ ໂດ໊ເລ້ັງຮຸ່ງຕູ໋ – ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຂຽນບົດລະຄອນຮູບເງົາ

ຮສຈ. ປອ ໂດ໊ເລ້ັງຮຸ່ງຕູ໋ – ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຂຽນບົດລະຄອນຮູບເງົາ
ເພື່ອໃຫ້ ຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ຂອງຕົນໃນແຜນທີ່ຮູບເງົາໂລກ, ຕ້ອງມີການລົງທຶນຍຸດທະສາດ ແລະ ມີຈຸດ ສຸມ. ນີິ້ແມ່ນທັດສະນະ ຂອງ ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ, ປະລິນ ຍາເອກ (ຮສຈ. ປອ) ສາຂາສິລະປະ ຈິດຕະກອນ, ໂດ໊ເລ້ັງຮຸ່ງຕູ໋ ເມື່ອ ທ່ານ ຫາກໍເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ປະທານສະມາຄົມຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ.
ຄວາມຫ່ວງໃຍກັບຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ໃນຍຸກເຕັກໂນໂລຊີ 4.0
ທ່ານ ຮສຈ ໂດ໊ເລ້ັງຮຸ່ງຕູ໋ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮູບເງົາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ ວິທີນຳເອົາວັດທະນະທຳ ອອກສູ່ໂລກຢ່າງໄວ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຮູບເງົາປະຫວັດສາດ ຫຼາຍເລື່ອງ ຂອງ ຈີນ, ສ ເກົາຫຼີ... ທີ່ຫາກໍຖືກສາຍຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປະມານ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ແຕ່ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຕໍ່ສອງປະເທດນີ້ ແມ່ນຫຼາຍພໍຄວນ ຊຶ່ງບໍ່ມີປຶ້ມ, ເອກະສານ ຫຼື ການສຶກສາໃດໆ ສາມາດ ບັນລຸໄດ້.
ຫຼັກຖານນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂດຍຜ່ານຮູບເງົາ, ປະເທດໃດໜຶ່ງ ສາມາດເປີດປະຕູ, ແນະນໍາຕໍ່ໂລກ ກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ທໍາມະຊາດ, ພູມສັນຖານ ພ້ອມກັບ ຮີດຄອງ ປະເພນີ, ສີສັນ ວັດທະນະທໍາ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ນຳມາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ “ສິບປາກເວົ້າ ບໍ່ເທົ່າຕາເຫັນ”.
ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງເສັ້ນທາງສິລະປະ ໄດ້ຍິນ-ໄດ້ເບິ່ງ, ບັນດາ ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຶມເຂົ້າ ຈາກຮູບເງົາ ເຖິງຜູ້ຊົມທຸກຄົນ. ຈາກນັ້ນ, ຮູບເງົາແຕ່ລະເລື່ອງ ທີ່ມີຄຸນນະ ພາບ ນຳມາໃຫ້ຜູ້ຊົມ ອາລົມຈິດ, ບົດຮຽນຈະລິຍະທຳ, ການປະ ພຶດຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີການເຜີຍແຜ່ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຕາມທ່ານ ຮຸ່່ງຕູ໋, ການເຊື່ອມໂຍງ ສະຖານທີ່ ຖ່າຍ ທຳຮູບເງົາ ແລະ ໂທລະພາບ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນະ ທຳ, ນຳໃຊ້ຮູບເງົາ ທີ່ຜູ້ຊົມມັກ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຫຼາຍປະເທດ, ຫຼາຍພື້ນຖານຮູບເງົາ ແລະ ໂທລະພາບ. ທ່ານ ຮຸ່ງຕູ໋ ເນັ້ນໜັກວ່າ “ນີ້ກໍແມ່ນບົດ ຮຽນສຳລັບບັນດານັກສ້າງຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ ເປັນວິທີເຮັດໃຫ້ ວັດທະນະທໍາ ມາເຂົ້າໃກ້ ກັບຜູ້ຊົມພາຍໃນປະເທດ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນວິທີການ ນໍາຮູບເງົາ ໄປໄກຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຂີດໝາຍສະເພາະກັບຜູ້ຊົມທົ່ວໂລກ”.
ໃນທ່າອ່ຽງເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການຫັນເປັນສັງຄົມ ຂອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮູບເງົາ ກຳລັງເປັນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ, ພິເສດແມ່ນຮູບເງົາເອກະຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ ແລະ ແນະນຳຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ເຖິງຜູ້ຊົມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສາຍຮູບເງົາເອກະລາດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ສາຍຮູບເງົາ ນັກປະພັນ ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງ ໃນງານມະໂຫລານຮູບເງົາສາ ກົນ.
ມໍລະດົກບົດປະພັນ
ກຳເນີດຈາກຄອບຄົວ ມີມູນເຊື້ອອາຊີບເປັນແພດ, ແຕ່ ທ່ານ ໂດ໊ ເລ້ັງຮຸ່ງຕູ໋ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພອນສະຫວັນ ແລະ ເດີນຕາມເສັ້ນ ທາງສິລະປະ.
ປີ 1971, ທ່ານ ໂດ໊ເລ້ັງຮຸ່ງຕູ໋ ໄດ້ເສັງເຂົ້າ ວິທະຍາໄລ ວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ, ປີ 1976 ທ່ານ ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງ ງານອອກແບບວິຈິດສິນ ຂອງ ບໍລິສັດ ຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ.
ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ເພິ່ນໄດ້ມີບັນດາຜົນງານ ຈິດຕະກໍາ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງວິຈິດສິນ ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼາຍຄັ້ງ ຄືໃນປີ 1977, 1978 ແລະ 1979. ແຕ່ປີ 1979 - 1985, ທ່ານ ໂດ໊ເລ້ັງງຮຸ່ງຕູ໋ ເສັງໄດ້ທຶນຮຽນ ສະເພາະຂະແໜງລະບາຍສີ ອອກແບບສິລະປະກຳ ຮູບເງົາ - ໂທລະພາບ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮູບເງົາແຫ່ງຊາດ ສະຫະພາບ ໂຊວຽດ.
ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ, ເພິ່ນໄດ້ເປັນອາຈານສອນ ຢູ່ໂຮງຮຽນຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ເພິ່ນສືບຕໍ່ການສຶກສາ ເມື່ອຮຽນ ຈົບ ປະລິນຍາໂທ ສິລະປະກຳ ໃນປີ 2008 ໃນຫົວຂໍ້ “ບົດບາດ ຂອງ ນັກແຕ້ມຮູບ ໃນການອອກແບບ ພາບຮູບເງົາ” ແລະ ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນແມ່ນ ນັກຄົ້ນຄວ້າ. ທ່ານ ຮຸ່ງຕູ໋ ໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກ ສິລະປະກຳ ສາຂາທິດສະດີ ແລະ ປະຫວັດສາດ ວິຈິດສິນ ໃນປີ 2015 ໃນຫົວຂໍ້ “ວິທີການສະແດງອອກ ສິລະປະ ໃນຮູບເງົາ”. ປີ 2019, ທ່ານ ຮຸ່ງຕູ໋ ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຕຳແໜ່ງເປັນຮອງ ສາດສະ ດາຈານ.
ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ທ່ານ ຮຸ່ງຕູ໋ ໄດ້ອຸທິດຕົນ ໃນຫຼາຍບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃຫ້ຂະແໜງຮູບເງົາ. ເປັນຕົ້ນ ເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນນັກແຕ້ມ ອອກແບບສິລະປະຮູບເງົາ ໃນບົດບາດ ເປັນນັກແຕ້ມຕົ້ນຕໍ ຂອງ ຮູບເງົາເລື່ອງ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຫາຍເດື່ອງຂາວ, ຫົວໃຈບໍ່ໄດ້ນອນ, ຄຽດງອນ, ນາງແບບ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ, ກ່າວຄໍາອຳລາໃນສາຍຝົນ, ຮອຍຈູບທຳອິດໃນຊີວິດ, ແຖວເຈີມເບົ່າ, ກ່ຽວ @”... ທ່ານ ສືບຕໍ່ເປັນນັກປະພັນ ແຕ່ງບົດລະຄອນ ແລະ ຜູ້ກຳ ກັບ ຮູບເງົາ ເອກະສານ ຈຳນວນໜຶ່ງ.
ພິເສດແມ່ນໃນບົດບາດເປັນນັກປະພັນ, ທ່ານ ຮສຈ ໂດ໊ເລ້ັງຮຸ່ງຕູ໋ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ ກັບປຶ້ມຄົ້ນຄວ້າ ຈໍາເພາະ 2 ສະ ບັບ ຄື: “ສ້າງຮູບແບບສິປະປະ ຮູບເງົາ (ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ ຖະ ແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ) ຄວ້າລາງວັນວ່າວເງິນ ໃນປີ 2009 ແລະ ສິລະປະສ້າງຮູບ ໃນການປະດິດສ້າງ ຮູບເງົາ (ສຳນັກພິມ ຈຳໜ່າຍສິລະປະກຳ) ຄວ້າລາງວັນ ວ່າວຄຳ ໃນປີ 2015.
ພາຍຫຼັງການຄົ້ນຄວ້າ, ສິດສອນ ແລະ ດ້ວຍປະສົບການ ຕົວຈິງໃນການຂຽນບົດລະຄອນ ມາເປັນຫຼາຍປີ, ທ່ານ ຮສຈ. ປອ ໂດ໊ ເລ້ັງຮຸ່ງຕູ໋ ໄດ້ສຳເລັດ ການສ້າງປຶ້ມສິລະປະ ຂຽນບົດລະຄອນໂທ ລະພາບ (ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍສະມາຄົມນັກຂຽນ ໃນປີ 2022). ປຶ້ມດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນຂົງເຂດ ຂຽນບົດ ລະຄອນຮູບເງົາ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເປັນປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສໍາລັບທັງຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ ຮົມ ແລະ ຜູ້ອ່ານທີ່ຝຶກຝົນ ໃນອາຊີບແຕ່ງ ບົດລະຄອນຮູບເງົາ ດ້ວຍຕົນເອງ.
ໃນຖານະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕິດພັນກັບການຜັນແປ ຫຼາຍຢ່າງ ຂອງຮູບເງົາ ປະເທດຊາດ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ທ່ານ ຮຸ່ງຕູ໋ ໄດ້ມີຄວາມຄິດຄ້ອງຄາໃຈວ່າ: “ເພື່ອໃຫ້ຮູບເງົາພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ, ບືນຂຶ້ນກາຍເປັນໜຶ່ງ ໃນບັນດາຂະແໜງ ວັດທະນະທຳປາຍແຫຼມ, ຈຳເປັນຕ້ອງມີການລົງທຶນຢ່າງຮອບດ້ານ ໃນດ້ານກົນໄກ ກໍຄື ດ້ານເສດຖະກິດ ກັບບັນດາຮູບເງົາ, ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມອຸດົມຫຼາກຫຼາຍຂອງຮູບເງົາ, ປະກອບສ່ວນ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ໃນແຜນທີ່ຮູບເງົາໂລກ”.ບົດ: ຖາວວີ - ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ