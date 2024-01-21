ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນວັນຮຸຍ ແລະ “ການປະຕິວັດ” ການຈັດສະ ແດງ ໃນ ຫໍພິພິທະພັນ
ຕາມທ່ານ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນວັນຮຸຍ, ຫໍພິພິທະພັນ ແມ່ນສະຖາບັນວັດທະນະທຳ ທີ່ສຳຄັນ, ແມ່ນບ່ອນເກັບຮັກສາໄວ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ, ວັດຖຸພັນ ອັນລ້ຳຄ່າ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມໍລະດົກວັດ ທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ຂອງ ຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອຫວນຄືນເວລາ ເກືອບ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຫໍພິພິທະພັນ ຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາບ ບໍ່ມີແຂກ ເຂົ້າ ມາຢ້ຽມຢາມ. ເພາະສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ຍາກທີສຸດ ທີ່ທ່ານ ຮສຈ ຫງວຽນວັນຮຸຍ ຄິດວົນໄປວຽນມາໃນຄາວນັ້ນ ແມ່ນ “ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ ຫໍພິພິທະພັນ ຊົນເຜົ່າ ວິທະຍາ ຫຼັງການສ້າງຕັ້ງ ຈະບໍ່ຕົກ ຢູ່ໃນ ຊະຕາກໍາ ດຽວກັນ”.
ປີ 1987, ໂດຍຜ່ານກອງທຶນໄກ່ເກ່ຍ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດ ນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນ ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ອາເມລິກາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ, ເປີດໂອກາດຄວາມຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ ອາເມລິກາ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນວັນຮຸຍ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງກັບວົງການພິພິທະພັນໂລກ. ໃນຊຸມປີ ຕໍ່ມາ, ໃນໄລຍະການສ້າງຕັ້ງ ໂຄງການ ຫໍພິພິທະພັນ ຊົນເຜົ່າ ວິທະຍາ, ທ່ານ ຮສຈ. ປອ ຮຸຍໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຫຼາຍຄັ້ງ ກັບຜູ້ເຮັດວຽກງານ ພິພິທະພັນ ຂອງ ຝຣັ່ງ, ສ ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ເຂົ້າເຖິງກັບແນວຄວາມຄິດໃໝ່ສຸດ ກ່ຽວກັບພິພິທະພັນໂລກ.
ປີ 1995, ຫໍພິພິທະພັນ ຊົນເຜົ່າວິທະຍາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ພິພິທະພັນ ໄດ້ຮັບຟັງ ບັນດາຊົນເຜົ່າແນະນຳ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາຂອງເຂົາ ເຈົ້າ ໂດຍກົງຜ່ານ ຄລິບ ສ້າງດ້ວຍຖ້ອຍຄຳ ຫຼື ການສະແດງຕ່າງໆ...
ປີ 2008, ພາຍຫຼັງອອກກິນເບ້ຍບຳນານ, ທ່ານ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນວັນຮຸຍ ໄດ້ຮັບການເຊື້ຶອເຊີນ ໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາ ຈາກການນຳ ຫໍພິພິທະພັນ ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ. ພາຍຫຼັງກວ່າ 2 ປີ, ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ທ່ານ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນວັນຮຸຍ, ຫໍພິພິທະພັນ ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລະບົບການວາງສະແດງ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ ຄືນໃໝ່... ປີ 2010, ຫໍພິພິທະພັນ ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີໂສມໜ້າໃໝ່ ດ້ວຍການປ່ຽນແປງ ດ້ານຄຸນນະພາບ ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.
ງານວາງສະແດງຄັ້ງຕໍ່ໆ ໄປ ຂອງ ພິພິທະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງ ຈາກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບດ້ານສະຫງວນຄວາມງາມ, ມີສີສັນ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ບັນດາຫົວເລື່ອງໄດ້ຮັບການວາງສະແດງ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນ ແມ່ນມີລົມຫາຍໃຈ ຂອງ ຊີວິດ ເມື່ອສຸມໃສ່ສ່ອງແສງ ເລື່ອງຊີ ວິດ ປະຈຳວັນຂອງຍຸກໃໝ່ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງໃນຄອບຄົວ, ແມ່ຍິງໃນ ປະຫວັດສາດ, ແມ່ຍິງໃນສັງຄົມ ຫຼື ເລື່ອງລາວ, ບັນຫາທາງເພດຕ່າງໆ ທີ່ສັງຄົມກຳລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ, ຫ່ວງໃຍ.
ນັບແຕ່ປີ 2014, ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງ ທ່ານ ຮສຈ.ປອ ຫງວຽນວັນຮຸຍ, ທຳນຽບໂດກເລິບ ໄດ້ມີລະບົບບັນຍາຍ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ແຕ່ລະຫ້ອງ ດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມ ບູນ, ການຈັດວາງທີ່ສວຍງາມ, ຈັບຕາຈັບໃຈ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດຊົມ, ຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງ... ຈາກການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, ທຳນຽບ ໂດກເລິບ ໄດ້ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳ ນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ຕາມທ່ານ ຮສຈ.ປອ ຫງວຽນວັນຮຸຍ, ເພື່ອໃຫ້ພິພິທະພັນ ມີບາດ ກ້າວຫັນປ່ຽນ, ວຽກງານທຳອິດ ແມ່ນຕ້ອງປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ພິພິທະພັນ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່ ວິທີການ ອະທິບາຍ ວັດຖຸພັນ ທີ່ວາງສະແດງ ໃນຫໍພິພິທະພັນ ເພື່ອດຶງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນຮຸ່ນໄວໜຸ່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງແນວຄິດ, ເຮັດໃຫ້ຫໍພິພິທະພັນ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ “ສຶກສາປະສົບການ” ໃຫ້ຄົນໜຸ່ມ-ຮຸ່ນຄົນ ຕັດສິນຊາຕາກຳ ຂອງ ມໍລະດົກ ແລະ ອະນາຄົດ ຂອງ ປະເທດຊາດ.