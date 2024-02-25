ອ່າງເກັບນໍ້າ ຮ່າງເດົ້າ
ມີອາຍຸເກືອບ 130 ປີ, ອ່າງເກັບນໍ້າ ຮ່າງເດົ້າ (ປ້ອມຍາມ ຮ່າງເດົ້າ) ໄດ້ຖືວ່າ ແມ່ນຮ່ອງຮອຍ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳເກົ່າແກ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ.
ອ່າງເກັບນ້ຳ ຮ່າງເດົ້າ ຍັງມີອີກຫຼາຍຊື່ຄື: ຖັງນ້ຳ ຮ່າງເດົ້າ, ເຮືອນ ຊົງກົມ ກວານແຖງ ແລະ ປ້ອມຍາມຮ່າງເດົ້າ. ອ່າງເກັບນ້ຳ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດແດນ ລະຫວ່າງເມືອງ ບາດິ່ງ ແລະ ເມືອງ ຮວ່ານກຽມ. ພ້ອມກັບອ່າງເກັບນໍ້າ ໂດ່ນຖຸຍ, ອ່າງເກັບ ນ້ຳແຫ່ງນີ້ ຍັງເປັນບ່ອນສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ນະຄອນ ໃນສະ ໄໝ ຝຣັ່ງ ປົກຄອງ, ຕໍ່ມາກາຍເປັນເຂດຮ່ອງຮອຍປະຫວັດ ສາດ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ອ່າງເກັບນໍ້າ ຖືກສ້າງດ້ວຍຫີນ ກ້ອນໃຫ່ຍ, ຮູບຊົງກະບອກ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 19 ມ, ສູງ 3 ຊັ້ນ, ຫຼັງຄາ ຮູບຊົງກຸບ, ທາງກາງ ມີເສົາລໍ່ຟ້າ, ຖືວ່າ ເປັນກິດຈະການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນເວລານັ້ນ.
ທີ່ຕັ້ງ ຂອງ ອ່າງເກັບນໍ້າ ແມ່ນຢູ່ຈຸດໃຈກາງ ຂອງ ຖະໜົນ 6 ສາຍ ທ່ີມີຜູ້ຄົນໄປມາ ຢ່າງຄຶກຄື້ນຄື: ຮ່າງກອດ, ຟານດິ່ງຟຸ່ງ, ຮ່າງດ່າວ, ຮ່າງໄຢ, ກວານແຖງ ແລະ ຮ່າງຖານ. ຢູ່ໃຈກາງກໍ່ສ້າງເປັນສະໜາມຫຼວງໜ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຢູ່ໃກ້ກັບສວນດອກໄມ້ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ວ້ານຊວນ.
ອ່າງເກັບນໍ້າ ແມ່ນກິດຈະກຳສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ມີອາຍຸເຖິງ 129 ປີ. ອ່າງເກັບນໍ້າ ໄດ້ຂ້າມຜ່ານສາມສະຕະວັດ: XIX, XX, XXI. ທ້າຍສະຕະວັດທີ XIX, ຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນນັ້ນມີປະຊາຄົມຊາວ ເອີຣົບ ມີຄວາມຕ້ອງການ ໃຊ້ນ້ຳສະອາດ.
ດ້ວຍໂຄງສ້າງເປັນຮູບທໍ່ກົມ, ຝາໂຄ້ງ, ພື້ນທີ່ພາຍໃນປະ ມານ 250 ມ2 ມີປະຕູໂຄ້ງຫຼາຍບານ ເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍເສັ້ນ ທາງວົງກົນ ຕາມຝາ ຂອງ ອ່າງເກັບນໍ້າ. ເມື່ອມາຢ້ຽມຊົມ ອ່າງເກັບ ນໍ້າຮ່າງເດົ້າ, ຜູ້ມາຢ້ຽມຊົມ ຈະເຄື່ອນໄປຕາມຮູບວົງກົມ ແລະ ແຕ່ລະເທື່ອຍ່າງຂ້າມຜ່ານໂດມຫໍຄອຍ, ພື້ນທ່ີສິລະປະ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະ, ຈະມີຄວາມແປກໃຈຫຼາຍຢ່າງ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາ.
ປັດຈຸບັນ, ອ່າງເກັບນໍ້າ ບໍ່ໄດ້ເກັບນ້ຳ ເພື່ອສະໜອງນ້ຳໃຫ້ປະ ຊາຊົນອີກຕໍ່ໄປ. ແຕ່ອ່າງເກັບນໍ້າ ໃນຍຸກນີ້ ໄດ້ມີບົດບາດໃໝ່. ອ່າງເກັບນໍ້າ ທ່ີຄົງຕົວ ຖືເປັນຫຼັກຖານໜຶ່ງ, ເປັນພິຍານເຖິງສະໄໝ ຝຣັ່ງ ປົກຄອງ. ອ່າງເກັບນໍ້າ ຈະຢູ່ໃນໃຈ ຂອງ ຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ ຕະຫຼອດໄປ, ເປັນບ່ອນລະນຶກເຖິງສະໄໝໜຶ່ງທີ່ຜ່ານໄປ, ລຳບາກແຕ່ສະຫວ່າງສົດໃສ.
- ບົດ: VNP/ແຄ໋ງລອງ - ພາບ: ກົງດາດ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ