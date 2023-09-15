ອາຊີບຜະລິດໝູ ດິນເຜົາ ຢູ່ ຫຼາຍທຽວ
ຕຸກກະຕາໝູ ທີ່ມີຮູບຊົງແປກປະຫຼາດ, ມີຫຼາຍສີສັນ, ມີຄວາມ ສະໜິດຕິດພັນກັບໄວເດັກ ຍັງໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ມາເປັນເວລາເກືອບເຄິ່ງ ສະຕະວັດ ຢູ່ ຫຼາຍທຽວ (ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ).
ຫຼາຍທຽວ ເປັນທ່ີຮູ້ກັນວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ ຜະ ລິດ ຕຸກກະຕາໝູ ທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ປະ ຊາຊົນ ຢູ່ແຫ່ງນີ້ ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນກັບອາຊີບດັ່ງ ກ່າວ ມາເປັນເວລາ 40 ກວ່າປີ, ມີຫຼາຍຄອບຄົວເລີ່ມທຳອາຊີບ ຜະ ລິດ ຕຸກກະຕາໝູ ໃນຊຸມປີ 70 ຂອງ ສະຕະວັດກ່ອນ, ປັດຈຸບັນຍັງຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາອາຊີບນີ້ ດ້ວຍຄວາມພາກ ພູມໃຈ. ເຖິງວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ, ມີເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ, ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຊະນິດ ໄດ້ນຳໃຊ້ວັດຖຸໃໝ່, ແຕ່ຕຸກກະຕາ ໝູ ຫຼາຍທຽວ ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກຫຼາຍຄົນ.
ພິເສດໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຕຸກກະຕາໝູ ໄດ້ຮັບການ ຜະລິດ ດ້ວຍຫຼາຍປະເພດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຮູບແບບທີ່ສວຍງາມ, ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຕຸກກະຕາໝູ ຫຼາຍທຽວ ສາ ມາດແຂ່ງຂັນ ໄດ້ ກັບຜະລິດຕະພັນ ຕຸກກະຕາໝູ ທີ່ເຮັດຈາກປຼາສະຕິກ ຫຼື ໄມ້.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນຕວ໋ນ ຢູ່ໝູ່ບ້ານຜະລິດຕຸກກະຕາໝູ ຫຼາຍ ທຽວ ກ່າວວ່າ: “ຮຸ່ນພໍ່ເຖົ້າ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຮັດເຄື່ອງປັ້ນ ດິນເຜົາ, ຈາກນັ້ນ ປ່ຽນມາເຮັດຕຸກກະຕາໝູ, ມາຮອດຮຸ່ນ ຂ້າ ພະເຈົ້າກໍ່ເຮັດຕຸກກະຕາໝູ. ການເຮັດ ຕຸກກະຕາໝູ ແມ່ນ ລຳ ບາກຫຼາຍ, ລາຍຮັບບໍ່ສູງ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມພິຖີພິຖັນ, ສະ ນັ້ນ ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນ ຈຶ່ງປ່ຽນວຽກໄປເຮັດວຽກອື່ນເພື່ອ ລ້ຽງ ຊີບ. ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຮັກຕໍ່ອາຊີບນີ້, ຖ້າຕ້ອງຍອມແພ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຄິດຮອດກິ່ນດິນໜຽວ, ຄິດຮອດສັດງາມໆ ຫຼາຍ ໂຕ ທີ່ຕົນເອງສ້າງມາ, ປະດັບປະດາ ແລະ “ສ້າງຈິດວິນຍານ” ໃຫ້ມັນ”.
ບັນດາຕຸກກະຕາໝູ ໄດ້ຄອບຄົວ ທ່ານ ຫງວຽນວັນຕວ໋ນ ຜະ ລິດ ຈາກດິນໜຽວ ແລະ ຖອກໃສ່ແມ່ພິມແລ້ວເອົາໄປເຜົາ. ຫຼັງ ຈາກເຜົາ ແລ້ວ ຈະນໍາໄປຕາກແດດ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນທາສີ ແລ້ວຕົກແຕ່ງໃຫເສວຍງາມ. ປັດຈຸບັນ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຕວ໋ນ ໄດ້ຈຳໜ່າຍອອກ ສູ່ຕະຫຼາດ ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ 80.000 ໂຕ/ເດືອນ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ຫຼັງຈາກຫັກອອກຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຈະໄດ້ກຳໄລປະ ມານ 3.000 - 4.000 ດົ່ງ/ໂຕ.
ນອກຈາກການຜະລິດຕຸກກະຕາໝູ, ຄອບຄົວທ່ານ ຫງວຽນວັນຕວ໋ນ ຍັງໄດ້ຜະລິດຕຸກກະຕາ ຫຼາຍຊະນິດ ຕາມຮູບສັດ ແລະ ໝາກໄມ້ອີກດ້ວຍ, ພິເສດແມ່ນສັດ ສັກສິດ ຂອງແຕ່ລະປີ.
ທ່ານນາງ ເລທິທູເຊືອງ, ເຈົ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດ ຕຸກກະຕາ ໝູ ທູເຊືອງ ຢູ່ ຫຼາຍທຽວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຄອບຄົວ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເຮັດຕຸກກະຕາໝູ ມາຫຼາຍລຸ້ນຄົນ ແລ້ວ, ສະນັ້ນບັນດາ ຂັ້ນ ຕອນຂອງການ ເຮັດຕຸກກະຕາໝູ ເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ຊຶມເຂົ້າໃນ ສາຍເລືອດຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ. ເຖິງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ມີອາຍຸເກືອບ 60 ປີ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຢາກເຮັດ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາອາຊີບຂອງບັນພະບຸລຸດ. ປັດຈຸບັນ, ຢູ່ ຫຼາຍທຽວ ມີພຽງ 19 ຄອບຄົວທີ່ເຮັດອາຊີບຜະລິດຕຸກກະຕາໝູ ເທົ່ານັ້ນ.
ປັດຈຸບັນ, ລາຄາຂາຍຍ່ອຍຕຸກກະຕາໝູ ຫຼາຍທຽວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດ ແລະ ການອອກແບບ, ຈະມີລາຄາແຕ່ 7.000 - 10.000 ດົ່ງ/ໂຕ, ລາຄາຂາຍສົ່ງມີພຽງແຕ່ 4.000 ດົ່ງ/ໂຕ. ໃນບັນດາປະເພດຕຸກກະຕາໝູ, ປະເພດຂາຍ ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນປັດຈຸ ບັນ ແມ່ນປະເພດຕຸກກະຕາໝູ ສີເຫຼືອງ, ຊຶ່ງມີລາຄາແພງກວ່າສີປົກກະຕິ.
ຜະລິດຕະພັນ ຕຸກກະຕາໝູ ຂອງ ໝູ່ບ້ານ ຫຼາຍທຽວ ໄດ້ຈໍາ ໜ່າຍ ອອກສູ່ບັນດາແຂວງ ຕ່ຽນຢາງ, ອານຢາງ ແລະ ບັນດາ ແຂວງ ເຂດຕາເວັນຕົກ ແລະຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ນອກນີ້ຍັງສົ່ງອອກ ໄປຍັງ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ. ພິເສດ, ໃນແຕ່ລະ ໂອກາດ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ (ເດືອນ ກັນຍາ ຂອງ ທຸກໆ ປີ) ຫຼື ເນື່ອງໃນໂອກາດ ບຸນປີໃໝ່ປະຈໍາຊາດ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບຜະລິດ ຕຸກກະຕາໝູ ຫຼາຍທຽວ ຍັງມີໂອກາດ ຂາຍສິນຄ້າ ໄດ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດ.
ຕຸກກະຕາໝູ ບາງຊະນິດທີ່ມີສີສັນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຈາກລູກຄ້າ: