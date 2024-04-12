ອາຊີບຕ່ຳຫູກ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ລື້
ຕັ້ງຫຼາຍເຊ່ັນຄົນມາແລ້ວ, ຊາວເຜົ່າ ລື້ ຢູ່ຕາແສງ ບ້ານຮອນ, ເມືອງ ຕາມເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ຖືອາຊີບ ຕໍ່າຜ້າພື້ນເມືອງ ເປັນສິ່ງວັດແທກຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ເກັ່ງວຽກບ້ານການເຮືອນ ຂອງແມ່ ຍິງ. ເພາະສະນັ້ນ, ກີ່ຕໍ່າຜ້າພື້ນເມືອງ ຈຶ່ງແມ່ນເຄື່ອງ ໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນຄອບຄົວຊາວເຜົ່າ ລື້.
ຕັ້ງຢູ່ແຖບດິນທີ່ສວຍງາມ ຫ່າງຈາກໃຈກາງເມືອງ ຕາມເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍເຈົາ ປະມານກວ່າ 10 ກມ, ຕາແສງ ບ້ານຮອນ ແມ່ນສະຖານທີ່ມີຊາວເຜົ່າ ລື້ ດຳລົງຊີວິດ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນແຂວງ. ຢູ່ທີ່ນີ້ ມີກວ່າ 500 ຄອບຄົວຊາວເຜົ່າ ລື້, ກວມກວ່າ 90% ຂອງ ຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດໃນຕາແສງ.
ແມ່ຍິງຊາວເຜົ່າ ລື້ ຢູ່ ບ້ານຮອນ ເປັນເຈົ້າການອາຊີບຕ່ຳຜ້າພື້ນເມືອງ ເພາະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກແມ່ ແລະ ແມ່ເຖົ້າ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ບໍ່ ພຽງແຕ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ໃນການຕ່ຳຫູກທໍຜ້າ ເທົ່ານັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າ ຍັງຊໍານິຊໍານານ ໃນການປູກຝ້າຍ, ດີດຝ້າຍ, ປັ່ນຝ້າຍ, ເຂັນຝ້າຍ ໄປ ຈົນເຖິງ ການຖັກແສ່ວ ແລະ ການຍ້ອມຜ້າ ລ້ວນແຕ່ ມາຈາກສີມື ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາວ່າງວຽກ ບໍ່ທັນຮອດລະດູຜະລິດ, ເຂົາເຈົ້າ ຈະໝົກມຸ່ນ ກັບການຜະລິດ ບັນດາແຜ່ນຜ້າພື້ນເມືອງ ທີ່ສວຍງາມ, ຊຶ່ງມີ ຄຸນຄ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ລື້.
ທ່ານນາງ ລໍ່ທິຖຸ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແມ່ຍິງຊາວເຜົ່າ ລື້ ຢູ່ທີ່ນີ້ ເກືອບວ່າທຸກໆ ຄົນ ຕ່າງກໍຮູ້ວິທີຖັກແສ່ວ, ຕ່ຳຜ້າ, ຫຍິບເສື້ອ, ສິ້ນ ແລະ ບັນດາຜະ ລິດຕະພັນ ຜ້າພື້ນເມືອງ ແມ່ນໃຊ້້ເພື່ອການຕົກແຕ່ງເຮືອນ ແລະ ຫຍິບຊຸດອາພອນພື້ນເມືອງ ຂອງ ແມ່ຍິງ, ສ້າງຄວາມສວຍງາມທີ່ ເປັນເອກະລັກ, ມີສະເໜ່ ແລະ ໂດດເດັ່ນ.
ອາຊີບຕ່ຳຜ້າພື້ນເມືອງ ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄອບຄົວ, ປັດຈຸບັນ ຍັງປະກອບສ່ວນໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ວົງ ຄະນາຍາດ, ເພາະວ່າ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ເລືອກເອົາ ອາຊີບຕໍ່າຫູກ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ລື້ ຢູ່ ບ້ານຮອນ ເປັນໜຶ່ງ ໃນຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເປັນຈຸດສຸມ.
ເຖິງວ່າ ຕ້ອງປະເຊີນ ກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຈາກເຄື່ອງຕ່ຳ ຜ້າແບບອຸດສາຫະກຳກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວົງຄະນາຍາດຊາວເຜົ່າ ລື້ ຍັງພະ ຍາຍາມຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາອາຊີບ. ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ແຂວງ ລາຍເຈົາ ຍັງເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງ ຈາກການເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ໃນການເຂົ້າເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຊ່ວຍເຫຼືອຫ້ອງຮຽນ ຮັກ ສາອາຊີບ, ເຊີດຊູອາຊີບ ຫັດຖະກຳ ຕ່ຳຫູກ ຂອງຊາວເຜົ່າ ລື້ ໃນງານ ເທດສະການ ວັດທະນະທຳ... ເພື່ອຮ່ວມກັບຊາວເຜົ່າ ລື້ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ໜຶ່ງໃນສັນຍາລັກວັດທະນະທໍາ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ ຊາວເຜ່ົ່າ ລື້.
ອາຊີບຕ່ຳຜ້າພື້ນເມືອງ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ລື້ ຢູ່ ບ້ານຮອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ ເປັນອາຊີບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນສັນຍາລັກ ແຫ່ງຄວາມປະດິດສ້າງ ແລະ ຄວາມຫຼົງໄຫຼ ກັບອາຊີບອີກດ້ວຍ. ບັນດາຜົນງານທີ່ປານີດສວຍງາມ ຂອງ ແມ່ຍິງເຜົ່າ ລື້ ໄດ້ສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ສວຍງາມ, ທັງເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງ ສີສັນວັດທະນະທຳ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ຫວຽດນາມ.