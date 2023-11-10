ຫໍພິພິທະພັນ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາບູຮານແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ: ບ່ອນປົກປັກຮັກສາ ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງເມືອງ ເຫວ້
ຕັ້ງຢູ່ເຮືອນສວນບູຮານ ລານວຽນ (ເລກທີ 120, ຖະໜົນ ຫງວຽນຟຸກ ງວຽນ, ນະຄອນ ເຫວ້), ຫໍພິພິທະພັນ ເຄື່ອງປັ້ນ ດິນເຜົາບູຮານແມ່ນ້ຳ ເຮືືອງ ຂອງ ທ່ານນາງ ສຈ.ປອ ຖ໋າຍກີມລານ ແມ່ນຫໍພິພິທະພັນ ພິເສດ ທ່ີໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຈັດວາງ ສະແດງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ເກືອບ 5.000 ສິ້ນ ທີ່່ເປັນວັດຖຸບູ ຮານ ໄດ້ເອົາຂຶ້ນມາຈາກໃຕ້ພື້ນແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ ມີມາແຕ່ສະໄໝ ຊາຮີ່ວນ (ກ່ອນໜ້ານີ້ປະມານ 2.500-3.000 ປີ). ນີ້ແມ່ນ ຫໍພິ ພິທະພັນ ເອກະຊົນ ແຫ່ງທຳອິດ ແລະ ໜຶ່ງດຽວຢູ່ ຫວຽດນາມ ທ່ີໄດ້ຈັດວາງສະແດງ ສະເພາະເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາບູຮານ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບ ໃນແມ່ນ້ຳ ພຽງແຫ່ງດຽວ.
ຫໍພິພິທະພັນ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາບູຮານແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ ເປັນຜົນ ງານຂອງ ມື້ລາງ ຈິດຕະກອນ ຖ໋າຍຫງວຽນບ໋າ ແລະ ທ່ານນາງ ສຈ.ປອ ຖ໋າຍກີມລານ ພາຍຫຼັງ ການເກັບກຳ ແລະ ເກັບຮັກ ສາ ວັດຖຸພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຈາກແມ່ນໍ້າເຮືອງ ຂອງ ເມືອງເຫວ້ ມາເປັນເວລາເກືອບ 40 ປີ. ທ່ານນາງ ສຈ.ປອ ຖ໋າຍກີມລານ ໄຂຄວາມໃນໃຈອອກມາວ່າ ໃນເມື່ອກ່ອນ, ທ່ານນາງ ມີຄວາມຝັນ ຢາກສ້າງຕັ້ງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແຫ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ປັດຈຸບັນ ການສ້າງຕັ້ງຫໍພິພິທະພັນ ເອກະຊົນນີ້ ຍັງຖືວ່າ ເປັນ “ໂຮງຮຽນປະຖົມ” ໃນດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເປັນສະຖານ ທ່ີໄວ້ວາງ ໃຈ, ສົ່ງຕໍ່ສິ່ງດີໆ ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ, ເພາະສະນັ້ນ ທ່ານນາງ ມີຄວາມຮູ້ສຶກພໍໃຈເປັນທີ່ສຸດ.
ຫໍພິພິທະພັນ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 700 ມ2, ເປັນບ່ອນຈັດວາງສະແດງບູຮານວັດຖຸ ກວ່າ 5.000 ສິ້ນ, ໃນນັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາບູຮານ ທີ່ໄດ້ເອົາຂຶ້ນມາຈາກໃຕ້ພື້ນແມ່ນ້ຳເຮືອງ, ໃນຫຼາຍສະໄໝ, ນັບແຕ່ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຈ່າມ, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຊາຮີ່ວນ, ສະໄໝ ຕ່ຽນສື (ສະໄໝກ່ອນດຶກດຳບັນ), ສະໄໝ ເຊີສື, ສະໄໝ ເລເຊີ... ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ໄຫ, ກວດ, ຈອກ, ຖ້ວຍ, ເຕົ້າປູນ, ເຮັດຈາກວັດຖຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ ດິນເຜົາ, ດິນເຄືອບໄດ້ຮັບການວາງສະແດງ ໃນຫໍພິພິທະພັນ ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ.
ການທີ່ ຫໍພິພິທະພັນ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາບູຮານແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ ເຂົ້າສູ່ການເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ມີທາງເລືອກ ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ເຫວ້. ນີ້ຍັງຖືວ່າ ແມ່ນສະຖານທີ່ ເພື່ອໃຫ້ຊາວເມືອງ ເຫວ້ຊອກຮູ້, ສຳຜັດຕົວຈິງ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ກ່ຽວກັັບຜືນແຜ່ນດິນຂອງຕົນ. ບາງທີຍ້ອນຄວາມຮູ້ສຶກອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ ເຫວ້, ເພາະສະນັ້ນ ຫໍພິພິທະພັນ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາບູຮານແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ ໃນປັດຈຸ ບັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ ຫໍພິພິທະພັນ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຈຸດນັດໝາຍດ້ານວັດທະນະທຳ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ໃຊ້ເປັນບ່ອນຕ້ອນຮັບ, ແບ່ງປັນບັນດາເລື່ອງລາວຕ່າງໆ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່່າ ດ້ວຍວັດທະນະທຳ ພື້ນເມືອງ ກັບເພື່ອນມິດຜູ້ຮັກ ແພງເມືອງ ເຫວ້ ທີ່ມາຈາກທຸກແຫ່ງຫົນ. .