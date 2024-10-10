ຫຼາມກົບ ໃສ່ບັ້ງໄມ້ໄຜ່ - ລົດຊາດ ຂອງ ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ
ຫຼາມກົບ ໃສ່ບັ້ງໄມ້ໄຜ່ ແມ່ນລາຍການອາຫານພິເສດ ທ່ີບັນຈຸ ເລື່ອງລາວ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊີວິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຜູ້ຄົນ ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ.
ຊີ້ນກົບ ແມ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍທາດ ໂປຼຕີນ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງມະນຸດ, ເມື່ອຖືກປຸງແຕ່ງ ຕາມວິທີພື້ນເມືອງ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ໄດ້ກາຍເປັນເຍື່ອງອາຫານພິເສດ. ຊີ້ນກົບ ມີລົດຫວານ ແລະ ໜຽວ, ເມື່ອຖືກປະສົມກັບເຄື່ອງເທດຕ່າງໆ ຂອງເຂດພູເຂົາເຊັ່ນ: ໝາກແຄນ, ໝາກເຜັດ, ໜໍ່ໄມ້ ແລະ ຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ຈະມີລົດຊາດ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ຍາກຈະລືມ.
ຊີ້ນກົບສົດ ນໍາມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ, ລອກໜັງອອກ ແລະ ຕັດເປັນ ຕ່ອນໆ ພໍດີຄໍາ. ເອືອບຊີ້ນກົບ ກັບ ໝາກແຄນ, ເກືອ, ໜໍ່ໄມ້ ແລະ ຜັກຊອຍນ້ອຍໆ. ເມ່ືອສ່ວນປະສົມຊືມເຂົ້າກັນແລ້ວ, ຈະນໍາ ຊີິ້ນກົບຍັດໃສ່ບັ້ງໄມ້ໄຜ່ ແລະ ອັດດ້ວຍໃບກ້ວຍ ໃຫ້ແໜ້ນ. ວາງບັ້ງໄຜ່ ເທິງເຕົາຖ່ານ ຈົນກາຍເປັນສີເຫຼືອງ ເພື່ອໃຫ້ຊີ້ນກົບ ພາຍໃນສຸກ ກໍຖືວ່າ ພໍດີ.
ຫຼາມກົບ ໃສ່ບັ້ງໄມ້ໄຜ່ ແມ່ນເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງ ຂອງ ບັນດາ ເຜົ່າ ຢູ່ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ, ໄດ້ຮັບການສືບທອດກັນມາຜ່ານຫຼາຍຮຸ່ນຄົນ. ລາຍການອາຫານນີ້ ມີຄວາມຕິດພັນ ກັບຊີວິດປະຈໍາວັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໂອກາດ ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫຼື ວັນບຸນຕ່າງໆ. ຖ້າມີໂອກາດມາຍັງ ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ, ທ່ານຢ່າລືມຊີມລົດຊາດ ຂອງ ລາຍການອາຫານພິເສດນີ້ ເພື່ອສຳຜັດກັບຄວາມງາມ ຂອງດິນແດນ ແລະ ຜູ້ຄົນຢູ່ແຫ່ງນີ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
ບົດ: ຖາວວີ - ພາບ: ເຈິ່ນແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ