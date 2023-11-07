ຫາດ ດ໋າໄຍ ທີ່ມະຫັດສະຈັນ
ດ້ວຍລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະພິເສດ ແລະ ແປກ ໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ພູມສັນຖານ, ຄວາມງາມທຳມະຊາດ, ຊຶ່ງມີທັງສາມປັດໄຈຄື: ທະເລ, ພູເຂົາ, ປ່າໄມ້ ພ້ອມກັບ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຢ່າງ, ຫາດ ດ໋າໄຍ ຢູ່ເມືອງ ໂບ໋ແຈັກ, ແຂວງ ກວາງບິ່ງ ນັບມື້ນັບດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຄົ້ນພົບ.
ຢູ່ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນ ດົ່ງເຮີ໋ຍ, ແຂວງ ກວາງບິ່ງ ປະມານ 30 ກມ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດໄປຕາມ ເສັ້ນທາງຫຼວງ ແຫ່ງຊາດ 1A ຫາ ກິ່ວ ຫຼີ໋ຮ່ວາ (ເມືອງ ໂບ໋ແຈັກ). ເມື່ອໄປຮອດຕີນກິ່ວ, ທ່ານ ຈະເຫັນ ຢູ່ຕິດກັບຫາດຊາຍທະເລ ແມ່ນກຸ່ມພູຫີນມີຄວາມສວຍງາມ ທີ່ແປກຕ່າງ ປະກົດຕົວຢູ່ຕໍ່ໜ້າ, ນັ້ນແມ່ນສະ ຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫາດ ດ໋າໄຍ ທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ຕາມການບອກເລົ່າ ຂອງ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຢູ່ໃນບ້ານ ຫຼີ໋ຮ່ວາ, ຊື່ ດ໋າໄຍ ມີມາແຕ່ບູຮານນະການ, ນັບແຕ່ເກີດມາ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນຊາວບ້ານເອີ້ນແບບນັ້ນ ແລະ ໄດ້ຕົກທອດ ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ. ຍ້ອນຜົນກະທົບ ຂອງ ຄື້ນຟອງທະເລ, ບັນດາໂງ່ນຫີນ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ມີຈິດວິນຍານ ກັບກາຍມີຊີວິດ ໃນທຸກຮູບຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂງ່ນຫີນໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ ພົ້ນຂຶ້ນຢູ່ຫາດຊາຍ ຄືກັບ ໂຕສັດຕ່າງໆ ໂດດລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດ, ເພາະສະນັ້ນ ຄົນທັງຫຼາຍຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ ຫາດ ດ໋າໄຍ. ຍ້ອນມີຜົນກະທົບ ອັນຄ່ອງແຄ່ວ ຂອງ “ແມ່ທຳມະຊາດ” ໄດ້ສ້າງເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ສຸດທ່ີພິເສດ ຂອງແຂວງ ກວາງບິ່ງ.
ຢູ່ຫາດຊາຍທະເລ ດ໋າໄຍ ມີນ້ຳສ້າງໜ່ວຍໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ ນໍ້າສ້າງ ກ໋ອກ, ມີແຜ່ນຫີນໃຫຍ່ປົກປາກນ້ຳສ້າງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ເພີ່ມຄວາມລຶກລັບໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້. ນ້ຳສ້າງ ກ໋ອກ ຢູ່ເລິກເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳ ກ໋ອກ, ນ້ຳສ້າງໃສ ແລະ ສະອາດ, ດັ່ງນັ້ນ ທຸກໆ ຄັ້ງ ທຳການບູຊາຢູ່ຫໍວິຫານ ນາມຫາຍດ້າຍເວືອງ ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າຖ້ຳ ກ໋ອກ ເພື່ອເອົານ້ຳ ໃນສ້າງ ມາເຮັດພິທີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຫາດ ດ໋າໄຍ ຍັງມີແນວປະກາລັງ ໃຕ້ດິນ ຫຼາຍແຫ່ງ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນດຳລົງຊີວິດ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ແກ່ສິນທະເລ ຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ກຸ້ງ, ປາມຶກ, ປູມ້າ ແລະ ປາ ນາໆ ຊະນິດ ແລະ ອາດຍ້ອນຄືແນວນັ້ນ, ພື້ນທີ່ຫາດຊາຍທະເລ ດ໋າໄຍ ຈຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ດີເລີດ ເພື່ອການເພີດເພີນ ກັບ ອາ ຫານທະເລສົດ.
ມາທ່ຽວຫາດ ດ໋າໄຍ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຊົມຄວາມງາມທາງທຳມະຊາດ ທີ່ງຽບສະຫງົບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ເພີດ ເພີນກັບປະສົບການຕົວຈິງ ທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈເຊັ່ນ: ອາບນໍ້າທະ ເລ, ພາຍເຮືອ, ຄົ້ນພົບປ່າສົນ, ລຽບຕາມ ສາຍທາງແຄມທະເລ ແມ່ນແຖວປ່າສົນ ທີ່ຍາວຢຽດ. ຖ້າບໍ່ມັກອາກາດຮ້ອນ ຢູ່ຂ້າງນອກ, ທ່ານສາມາດຍ່າງຫຼິ້ນ ຢູ່ໃນປ່າ ຫຼື ຕັ້ງຄ້າຍໃນຍາມຄໍ່າຄືນກໍໄດ້. ມີການບໍລິການ ຫຼາຍຢ່າງຄື ໃຫ້ເຊົ່າຜ້າເຕັ້ນ, ຮັບປະ ທານອາຫານ... ໄດ້ຮັບການບໍລິການຢູ່ທີ່ຫາດຊາດທະເລ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດ ຈັດກິດຈະກຳ team building, ດັງກອງໄຟ ຕັ້ງຄ້າຍ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ມ່ວນຊື່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຊົງຈໍາ ທີ່ໜ້າຈົດຈໍາຮ່ວມກັນ.