ຫວຽດນາມ ແລະ ຝຣັ່ງ ຮ່ວມມືເລົ່າເລື່ອງ “ແຕ່ປາງກ່ອນ”
ບົດສະແດງ “ແຕ່ປາງກ່ອນ” ແມ່ນຜົນງານການສະແດງລະຄອນ ເທິງ ເວທີ ຝຣັ່ງ-ຫວຽດນາມ, ໄດ້ປ່ຽນປະເພດ ຈາກບັນດາ ເລື່ອງລາວ ແລະ ນິທານພື້ນເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ, ດຳເນີນໂດຍຜູ້ກຳກັບ ຊາວຝຣັ່ງ Quentin Delorme ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝຣັ່ງ ຫຼາຍຄົນ, ແນ ໃສ່ສົມທົບກັນສອງພາສາ, ສອງພື້ນຖານວັດທະນະທໍາ, ທ່າອ່ຽງຄວາມງາມ ພ້ອມກັບ ການອ້າງອີງປະຫວັດສາດ ແລະ ຍຸກປັດຈຸບັນ.
ໂດຍຮັບແຮງບັນດານໃຈ ຈາກແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບປະເພດລະ ຄອນມະຫາຊົນໜ່ຶງ ທີ່ນຳມາ ໂອກາດເຂົ້າເຖິງວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສຶກສາສໍາລັບທຸກຄົນ, ຜູ້ກໍາກັບ ຊາວຝຣັ່ງ Quentin Delorme ປາດຖະໜາ ທີ່ຈະພາຜູ້ຊົມໄປສູ່ ການເດີນທາງ ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ມະຫັດສະຈັນ ໂດຍຜ່ານການສະແດງ “ແຕ່ປາງກ່ອນ”, ເປັນບົດລະ ຄອນໜຶ່ງ ທີ່ເໝາະສົມ ກັບທຸກເພດ ທຸກໄວ ດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມແປກໃໝ່ ແລະ ເປັນເອກະລັກ ໃນການສະແດງ, ແຕ່ຍັງສາ ມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ໃນການຈັດສ້າງ, ການປະດິດແຕ່ງ ແລະ ກຳ ກັບການສະແດງ.
ຜູ້ກຳກັບ Quentin Delorme ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຜ່ານການປະດິດແຕ່ງເທບນິຍາຍ ເອົາເກີ, ຂະບວນການສ້າງ ໜອງໄຕ ຫຼື ຍອດພູແທັກໂມນ... ຂ້າພະເຈົ້າຢາກນຳຜູ້ຊົມກັບຄືນສູ່ຮາກຖານວັດທະນະທຳ ທີ່ອຸດົມ ສົມບູນ, ຖືລັກສະນະຊຸມຊົນ ແລະ ມີມະນຸດສະທຳ ກວ່າ. ຜ່ານການສ້າງເລື່ອງລາວ ທ່ີມີລັກສະນະ ພື້ນຖານ ຂອງ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່ 3 ເລື່ອງ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ ລະຫວ່າງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ວັດທະນະທຳອື່ນໆ ໃນໂລກ. ເລື່ອງລາວ ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ມີ ຄວາມສາມາດສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ມີລັກສະນະ ທົ່ວໄປ ແລະ ຍືນຍົງກັບການເວລາ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນອາວຸດ ທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ ມະຫັດສະຈັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສ້າງພື້ນຖານ ວັດທະນະທໍາ ທ່ີເປັນສາກົນ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ”.
“ແຕ່ກ່ອນ” ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ມາຈາກນິທານພື້ນເມືອງ 3 ເລື່ອງທີ່ນຳມາດັດແປງເປັນ ບົດລະຄອນ, ລວມມີ “ເທບພະເຈົ້າ ແຫ່ງສະຫວັນ” ເປັນນິທານ ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດ, “ລູກມັງກອນ ແລະ ຫຼານ ເທວະດາ” ແມ່ນນິທານ ກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ ຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ “ນິຍາຍ ຕົ້ນໝາກໃບພູ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານ ລະຫວ່າງມະນຸດກັບ ທໍາມະຊາດ. ທັງສາມເລື່ອງ ປະສົມປະສານກັນ ເພື່ອສ້າງເປັນບົດ ລະຄອນໜຶ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ, ໃນນັ້ນ ແຕ່ລະເລື່ອງ ໄດ້ເຜີຍອອກມາ ຕາມລໍາດັບ ຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງຈິນຕະນາການ, ສິ່ງເໜືອທຳມະຊາດ ແລະ ລັດທິ ຄວາມເປັນຈິງ.
ໃນຈັກກະວານໜຶ່ງ ທີ່ລັກສະນະສິລະປະໃນຊີວິດ ຍັງມີຄວາມໝາຍຢ່າງເຕັມທີ່, “ແຕ່ປາງກ່ອນ” ພາຜູ້ຊົມເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການເດີນທາງເພື່ອຄົ້ນພົບພື້ນຖານວັດທະນະທໍາ ຍອດຍິ່ງໜຶ່ງ ຜ່ານຮູບປະພັນຂອງ ມັງກອນ, ເທວະດາ, ຜີສາງ, ວິນຍານ ແລະ ຜີປີສາດ.
ໃນໄຍລະທີ່ສັງຄົມພວມປະເຊີນໜ້າກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ລັດທິບຸກຄົນ, ລັດທິການບໍລິໂພກ ພ້ອມກັບການລຸກລໍ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ, ການປະດິດສ້າງ ດ້ານສິລະປະບົນພື້ນຖານນິທານ ແລະ ເລື່ອງລາວ ເບິ່ງຄືວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ເພາະບົດລະຄອນຄືເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງອະດີດກັບປັດຈຸບັນ, ເຕືອນຄະຕິໃຫ້ເຮົາລະນຶກເຖິງຕົ້ນກຳເນີດ, ຄຸນຄ່າມູນເຊື້ອຂອງຕົນ. ບົດລະຄອນ “ແຕ່ປາງກ່ອນ” ກ່າວເຖິງ ຄໍາຖາມ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຂອງ ຊີວິດມະນຸດ ເຊັ່ນວ່າ ຄົນມາຈາກໃສ, ເກີດມາແນວໃດ, ການສືບທອດຂອງບັນດາ ພິທີກໍາຂອງບັນພະບຸລຸດ, ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ທໍາມະຊາດ ກັບມະນຸດ, ແລະ ມະນຸດໃນເວລາທີ່ປະເຊີນ ກັບຄວາມຕາຍ ແລະ ຄວາມສຳ ພັນທາງໃຈ... ໄດ້ບັນດາ ນັກສະແດງໃນບົດລະຄອນ ສະແດງຄືກັບສະມາຊິກ ໃນສັງຄົມ ພວມພ້ອມກັນແບ່ງປັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຈິນຕະ ນາການ ຂອງ ຊຸມຊົນ ກັບຄຶືນສູ່ຊີວິດ.
“ແຕ່ປາງກ່ອນ” ຄືເປັນການເດີນທາງ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນ, ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການສະແດງ ອອກທາງດ້ານ ສິລະປະ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຜູ້ຊົມສາມາດສຳຜັດກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງ ສິລະປະ ການສະແດງ ລະຄອນເທິງເວທີ ເພາະບົດລະຄອນໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ ວັດທະນະທຳ ທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ດົນຕີ, ການສາຍວີດີໂອ, ພາບ, ລະຄອນຕຸກກະຕາ, ໂສກນາດຕະກໍາ ຂອງ ເກຼັກ.
ບົດ : VNP/ເງິນຮ່ນ - ພາບ: ແຄ໋ງລອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ