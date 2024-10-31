ຫວຽດນາມ ອອກແຮງພະຍາຍາມ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ ຕາມຊາຍຝັ່ງທະເລ

ຫວຽດນາມ ອອກແຮງພະຍາຍາມ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ ຕາມຊາຍຝັ່ງທະເລ

ຍ້ອນການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ, ນ້ຳທະເລຍື່ງຂຶ້ນສູງ ແລະ ສະພາບອາກາດ ທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ພາຍຸ, ນ້ຳແກ່ງ ແລະ ສາເຫດອື່ນໆ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ສະພາບດິນເຊາະເຈື່ອນ ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງ, ຈຸດໜັກແມ່ນຢູ່ບັນດາ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ເຂດຝັ່ງທະເລ, ນາບຂູ່ໂດຍກົງ ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງ ຫຼາຍພັນຄອບຄົວ.

ດ້ວຍຊາຍຝັ່ງທະເລ ຍາວກວ່າ 3.260 ກມ, ແຕ່ນະຄອນ ມ໋ອງກ໋າຍ (ແຂວງ ກວາງນິງ) ເຖິງນະຄອນ ຮ່າຕຽນ (ແຂວງ ກຽນຢາງ), ຫວຽດ ນາມ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 27 ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 157 ປະເທດແຄມທະ ເລ, ໝູ່ເກາະ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ ໃນໂລກ.


ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ສະພາບການເຊາະເຈື່ອນ ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ ໄດ້ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍ ຫຼາຍ ຢ່າງ. ສາຍເຫດ ກໍຍ້ອນວ່່າ ບັນດາແຂວງພາກກາງ ມີພູມສັນຖານ ແຄບ, ມີລະບົບແມ່ນ້ຳ, ຫ້ວຍຮ່ອງ ສັ້ນ, ຊັນ ເຮັດໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນ ຂອງສາຍນໍ້າປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ. ນອກຈາກປັດໄຈພູມສັນຖານແລ້ວ, ປະກົດການນ້ຳທະເລຍື່ນຂຶ້ນສູງ ບວກກັບຜົນກະທົບປະສົມ ຂອງ ຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ພາຍຸ, ນໍ້າ ແກ່ງ, ລົມມໍລະສຸມ, ເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ຝັ່ງທະເລ ແມ່ນ ສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ ທີ່ພາໃຫ້ ເກີດສະພາບລະດັບນ້ຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ກໍ່ການເຊາະເຈື່ອນ, ນ້ຳຖ້ວມແກ່ຍາວ.

ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ​, ​ແຕ່ລະ​ປີ​ ກ່າ​ເມົາ ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ເນື້ອ​ທີ່​ດິນ ແລະ ປ່າ​ປ້ອງກັນ​ແຄມ​ທະ​ເລ ​ຍ້ອນ​ດິນ​ເຊາະເຈື່ອນ ແຕ່ 300-400 ​ເຮັກຕາ. ໂຮ້ຍອານ, ໜຶ່ງໃນບັນດານະຄອນທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ກໍກຳລັງ ປະສົບ ກັບບັນຫາ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ຍ້ອນການເຊາະເຈື່ອນ ຝັ່ງທະເລ, ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຊີວິດ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ອະນາຄົດ ຂອງ ອຸດສາຫະກຳ ທ່ອງທ່ຽວ ທ້ອງຖິ່ນ. ຫຼັງ​ຈາກ 7 ປີ, ແຕ່​ປີ 2013-2020, ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ​ໂຮ້ຍ​ອານ​ ທັງໝົດ ຍາວ​ກວ່າ 7 ກມ ໄດ້​ຖືກເຊາະເຈື່ອນ​ຢ່າງ​ໜັກໜ່ວງ.

ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ກັນຄື້ນທະເລກັດເຊາະ, ປົກປັກຮັກສາເຂດຊຸມຊົນ ນິງຈື້ 1 (ເທດສະບານ ແຄ໋ງຫາຍ, ເມືອງນິງຫາຍ, ແຂວງ ນິງຖ້ວນ). ພາບ: VNA

ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃຕ້ນໍ້າ ກັນຄື້ນ ຢູ່ເທດສະບານ ຫວິງເຈົາ, ແຂວງ ຊັອກຈັງ. ພາບ: VNA

ຕໍ່ໜ້າສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 1662/QD-TTg ອະນຸມັດໂຄງການ “ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້ ຢູ່ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ ເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນ ແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນໄລ ຍະ 2021-2030”, ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍປະກອບມີ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ແຄມຝັ່ງທະເລ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ປູກປ່າໃໝ່ ໃນໄລຍະ 2021-2030 ຢ່າງຍືນຍົງ; ເສີມຂະຫຍາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ​ບົດບາດ, ໜ້າ​ທີ່ ​ຂອງ​ ປ່າ​ໄມ້​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ ໃນ ພື້ນທີ່​ແຂວງ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ລະບົບ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຢູ່ແຄມ ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ ​ແລະ ​ດິນ​ເຊື່ອມໂຊມ; ອະນຸລັກຮັກສາ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ດ້ານຊີວະນາໆ ພັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ; ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ​ແລະ ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ ຢູ່​ເຂດຝັ່ງທະເລ, ປະກອບສ່ວນ​ພັດ ທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ​ປັບ ປຸງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນຊາດ, ປ້ອງກັນ​ຄວາມສະຫງົບ, ເຮັດໃຫ້​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດຫຼຸດລົງ, ຮັບມືກັບການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ ຂອງ​ ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ແລະ ນໍ້າ ທະເລຍື່ງຂຶ້ນສູງ ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ. 

ສາຍຄັນຄູແຄມທະເລ ຢູ່ ບ້ານ ດົງຫາຍ (ນະຄອນ ຟານຣາງ - ທາດຈ່າມ) ກັນຄື້ນທະເລກັດເຊາະ, ສ້າງເປັນລະບຽງ ການຄົມມະນາຄົມ ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ພາບ: VNA

ລະອຽດຄື​ ​ປູກ​ປ່າ​ໃໝ່ 20.000 ​ເຮັກຕາ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ປ່າກັນຊົນ ປ້ອງ ກັນຄື້ນ, ລໍ້າທະເລ​ (RNM)  9.800 ​ເຮັກຕາ ​​ແລະ ປ່າກັນລົມ, ກັນ ຊາຍ (ເທິງບົກ, ເທິງຫາດຊາຍ) 10.200 ​ເຮັກຕາ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງ​​ເພີ່ມ​ການ​ປູກ ​ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ປ່າ ​ແລະ ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ ເນື້ອ​ທີ່ປ່າໄມ້ 15.000 ​ເຮັກຕາ.

ທ່ີຜ່ານມາ, ບັນດາ​ແຂວງ, ນະຄອນ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ​ຢູ່ແຄມ​ທະ​ເລ ​ຄື: ​ເບັ໋ນ​ແຈ, ບາກລຽວ, ຈ່າວິງ, ກວາງ ນາມ...ໄດ້​ລົງທຶນ​ນັບ​ພັນ​ຕື້​ດົ່ງ​ ເພື່ອ​ກໍ່ສ້າງໂຄງການ ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ, ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ, ຄັນຄູ ເພື່ອ​​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ສຳຄັນ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ຍັງ​ມີ​ບັນດາ​ມາດ​ຕະການ​ແກ້​ໄຂ​ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ວັດຖຸ​ ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເຊັ່ນ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ Geotube... ໃນການສ້າງແນວກັນເຈື່ອນ ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ.

ເຂື່ອນກັນຄື້ນ ເຮັດໃຫ້ຕະກອນ ຕົກຄ້າງ, ສ້າງພື້ນທີ່ປູກປ່າ ປ້ອງກັນ ຄັນຄູທະເລ ຢູ່ພື້ນທີ່ເມືອງ ຮ່ອນເດິດ, ແຂວງ ກຽນຢາງ. ພາບ: VNA

ສຳ​ລັບ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ໂຮ້ຍອານ, ທ່ານ ຮສຈ, ປອ ມາຍວັນກົງ (ສູນ​​ນ້ຳ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ຫວຽດ​ນາມ-ໂຮນ​ລັງ) ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ວິ​ທີ​ການ ອອກແບບ​ ນໍາສະ​ເໜີ ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ ສະກັດກັ້ນການ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ​ແຄມ​ຝັ່ງທະເລ ໂຮ້ຍອານ ຄື ນໍາໃຊ້ ເຂື່ອນໃຕ້ນໍ້າ, ມີຍອດຕໍ່າ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄື້ນແຕ່ໄກ, ປະສົມປະສານກັບການຟື້ນຟູຫາດຊາຍ. ການແກ້ໄຂນີ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ປ້ອງກັນຝັ່ງທະເລ ທ່ີກ້າວໜ້າຂອງ ໂຮນລັງ ດ້ວຍການປັບປຸງ ທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບ ສະພາບທໍາມະຊາດ ຢູ່ພື້ນທີ່ໂຄງການ.

ໃນ​ໄລຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ບັນດາ​ແຂວງ, ນະຄອນ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ ຈາກ​ການ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ​ຕ້ອງ​ຂະຫຍາຍ​ ບັນດາ​ມາດ​ຕະການ​ແກ້​ໄຂ ​ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະເໝາະ​ສົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ​ເພື່ອ ​ປົກ​ປ້ອງຊາຍຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ ທັງ​ໝົດ ​ແລະ ຫາດ​ຊາຍ ຈະຄ່ອຍໆ ໄດ້ ຮັບ ການຟື້ນ​ຟູ​ ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ. ບັນດາວິທີການ​ແກ້​ໄຂ​ດັ່ງກ່າວ​ ຈະ​ຮັບປະ ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ສ້າງຄວາມສະຫງົບປອດໄພທາງສັງຄົມ ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ​ທັງ​ປະກອບສ່ວນ ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ, ທັງຊຸກຍູ້​​ພັດ ທະນາ​ການທ່ອງທ່ຽວ ​ແລະ ​ເສດຖະກິດ​ທະ​ເລ ຂອງ​ ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ບົດ: VNP - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ


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