ຫວຽດນາມ ມຸ່ງສູ່ເປົ້າໝາຍ ເປັນປະເທດມີລາຍໄດ້ສູງ
ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIII ຂອງ ພັກ, ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2025, ຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດກຳລັງ ພັດທະນາ, ມີອຸດສາຫະກຳ ຕາມທິດທັນສະໄໝ, ລື່ນກາຍລະດັບ ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ່ຳ. ຮອດປີ 2030 ເປັນປະເທດກຳລັງ ພັດທະນາ, ມີອຸດສາຫະກຳ ທັນສະໄໝ ແລະ ມີລາຍຮັບ ສະເລ່ຍສູງ. ຮອດປີ 2045 ເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ.
ໃນບົດລາຍງານ ຜົນການປະຕິບັດ ແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 2024 ແລະ ຄາດຄະເນ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 2025 ຢູ່ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ເຕີບໂຕ 6,5-7% ໃນປີ 2025 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ ເພື່ອເພີ່ມການຈັດອັນ ດັບຂະໜາດ ພື້ນຖານ ເສດຖະກິດ ແລະ ຈີດີປີ ສະເລ່ຍ ຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ ບັນລຸ 4.900 ໂດລາສະຫະລັດ.
ປີ 2024, ສະພາບການໂລກ ສືບຕໍ່ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ ແລະ ຍາກຈະຄາດເດົາລ່ວງໜ້າ; ການແກ່ງແຍ້ງຍຸດທະສາດ ທີ່ຮ້ອນແຮງ; ການປະທະກັນ ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອູແກຣນ, ຕາເວັນອອກກາງ, ເຂດ ທະເລແດງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ ແຫຼມ ເກົາຫຼີ ແລະ ຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນ; ລາຄາ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ສິນຄ້າພື້ນຖານ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ມີການ ເໜັງຕີງຢ່າງແຮງ; ການຟື້ນຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ການຄ້າຊ້າລົງ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນຄົງ; ຄວາມຕ້ອງການລວມ ແລະ ການລົງທຶນທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງ; ອັດຕາດອກເບ້ຍ ເໜັງຕີງ ຍາກຈະຄາດເດົາລ່ວງໜ້າ; ໄພພິບັດ ທາງ ທໍາມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ພະລັງງານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມປອດໄພ ທາງ ອິນເຕີເນັດ ໄດ້ ມີການຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການໂຕ້ຕອບ ຢ່າງມີໄຫວພິບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຕໍ່ການຜັນແປ ຈາກ ພາຍນອກ; ຕ້ອງແກ້ໄຂ ບັນດາຂໍ້ຈຳກັດ, ບໍ່ໃຫ້ເຖິງພາຍໃນ ຊຶ່ງແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ແຫຼ່ງ ກຳລັງແຮງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບັງເອີນ ແລະ ບໍ່ຄາດເດົາລ່ວງໜ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຮັບມື, ແກ້ໄຂໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ແກ່ຍາວ ຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ການເຕີບໂຕ ຈີດີປີ ປະມານ 6,5-7% ແລະ ສູ້ຊົນບັນລຸ ລະດັບການເຕີບໂຕ ທີ່ສູງກວ່າ (7- 7,5%) ຢູ່ໃນອັນດັບ 31-33 ໃນໂລກ ກ່ຽວກັບຂະໜາດ ຈີດີປີ ໃນທ້າຍປີ 2025. ຈີດີປີ ຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸປະມານ 4.900 ໂດລາສະຫະລັດ. ສັດສ່ວນ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດໃນຈີດີປີ ບັນລຸ ປະມານ 24,1%. ອັດຕາ ການເຕີບໂຕ ສະເລ່ຍ ຂອງດັດຊະນີ ລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ (CPI) ປະມານ 4,5%. ອັດຕາການເຕີບໂຕ ສະເລ່ຍ ຂອງ ຜະລິດຕະພາບ ແຮງງານທາງສັງຄົມ 5,3-5,4%. ອັດຕາ ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບການ ຝຶກອົບຮົມ ບັນລຸປະມານ 70%, ໃນນັ້ນ ຜູ້ມີໃບປະກາດສະນີຍະບັດ, ໃບຢັ້ງຢືນ ບັນລຸ ປະມານ 29- 29,5%. ອັດຕາການຫວ່າງງານ ໃນ ຕົວເມືອງ ຕ່ຳກວ່າ 4%. ອັດຕາ ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຕາມມາດຕະຖານ ຄວາມທຸກຍາກ ຫຼາຍດ້ານ ຫຼຸດລົງປະມານ 0,8-1%...
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ຊຸກຍູ້ ການເຕີບໂຕ, ເລັ່ງລັດການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ດຶງດູດເງິນ ລົງທຶນ ຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີການເລືອກເຟັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການ ສົ່ງເສີມການຄ້າ... ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ ຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນ ສີຂຽວ, ເສດຖະກິດ ໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ເສດຖະກິດພູມ ປັນຍາ; ເສດຖະກິດ ພາກພື້ນ, ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ຕົວເມືອງ; ກໍ່ສ້າງ ສູນການເງິນ, ເຂດການຄ້າເສລີ ແລະ ຂະແໜງການ, ຂົງເຂດໃໝ່, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ (ເຊັ່ນ: ຈິບ ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ, ຄອມພິວເຕີເມກ (Cloud Computing), ອິນເຕີເນັດຂອງ ສິ່ງ ຕ່າງ (the internet of things)... ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ ເຄິ່ງຊັກນຳ ໄຟຟ້າ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ ລະບົບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈຸດສຸມ, ສຳຄັນ ຂອງຊາດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການ ທີ່ມີລັກສະນະ ຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, ຮັບມື ກັບ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ... ສູ້ຊົນເຂົ້າໃນກຸ່ມ 3 ປະເທດ ນຳໜ້າ ASEAN ກ່ຽວກັບຕົວເລກ ປ່ຽນໃໝ່ປະດິດສ້າງທົ່ວໂລກ ໃນປີ 2025; ພັດທະນາ ວັດທະນະທໍາ, ຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈ ແລະ ສຸຂະພາບ ຂອງ ປະຊາຊົນ. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຜູ້ມີຄຸນງາມ ຄວາມດີ ຕໍ່ການປະຕິວັດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເປັນຢ່າງດີ. ສູ້ຊົນ ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ ຊົ່ວຄາວ ແລະ ເຮືອນຊຸດໂຊມ ໃຫ້ໝົດ ແລະ ສ້າງສຳເລັດ ເຮືອນສັງຄົມກວ່າ 100 ພັນຫຼັງ ໃນທ້າຍ ປີ 2025. ພັດທະນາ ເສດຖະກິດທາງທະເລ ແລະ ພື້ນທີ່ທາງທະເລ ແຫ່ງຊາດ ແບບຍືນຍົງ. ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດລວມແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ແບບດັ້ງເດີມ ໃນປີ 2030.
ຄຽງຂ້າງນັ້ນ ແມ່ນຜັນຂະຫຍາຍ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ຢ່າງຄົບຊຸດ, ຮອບດ້ານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ຮັກ ສາສະພາບແວດລ້ອມ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ, ດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງແຮງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຊື່ສຽງ, ບົດບາດທີ່ຕັ້ງສາກົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ຊຸກຍູ້ວຽກງານ ການທູດ ເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບ ການເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງເຕີບໂຕ ຂອງ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຈັດຕັ້ງ ບັນດາກິດຈະກຳຫຼາຍຝ່າຍສຳຄັນ ເປັນຢ່າງດີ.
- ບົດ: VNP - ພາບ: VNA - ເຕັກນິກກຣາຟິກ: ຈາງຍຸງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ