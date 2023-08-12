ສົ່ງເສີມຄວາມງາມ ຫວຽດນາມ ໃນສັບປະດາ ແຟຊັ່ນ ປາຣີ
ນັກອອກແບບ ເຈິ່ນເຟືອງຮວາ ພ້ອມກັບບັນດາ ຊຸດອອກແບບ ຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບສຽງຕົບມືຈາກບັນດາທ່ານຜູ້ຊົມໃນ ສັບປະດາ ແຟຊັ່ນ ປາຣີ (ຝຣັ່ງ) ແລະ ໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍສະບັບ ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນັກອອກແບບໜຸ່ມ ຄົນນີ້ ມີແຮງຈູງໃຈ ໃນການສ້າງຊຸດສະສົມອື່ນໆ ໃນອະນາຄົດ.
ຈົບປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະສາດ ການລົງທຶນ ຈາກມະຫາ ວິທະຍາໄລ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມມັກໃນດ້ານ ແຟຊັ່ນ, ສະນັ້ນຕັ້ງແຕ່ທ້າຍ ປີທີ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລ, ນາງ ເຈິ່ນເຟືອງຮວາ ໄດ້ເລີ່ມເປີດໂຮງງານ ອອກແບບຊຸດແຕ່ງງານ. ເຖິງປີ 2018, ນາງ ຮວາ ເລີ່ມກາຍເປັນນັກອອກແບບມືອາຊີບ. ໃນປີ 2022, ເທື່ອທຳອິດ ນາງ ຮວາ ໄດ້ຮັບກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນງານ New York Fashion Week, ຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ Paris Fashion Week 2023.
ນັກອອກແບບ ເຈິ່ນເຟືອງຮວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຊຸດສະສົມ “ຮັກ” ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ໃນຊ່ວງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ ສ ອາເມລິກາ. ດ້ວຍຄວາມຖີ່ ຂອງການເຮັດວຽກ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ການຈະລາຈອນທີ່ສັບສົນ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂ້າພະ ເຈົ້າຄິດຮອດບ້ານ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ອາຫານ ຫວຽດນາມ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຄິດຢາກໃຫ້ຊຸດນີ້ ສົ່ງຄວາມຮັກແພງເຖິງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຫວຽດນາມ.
15 ຊຸດອອກແບບຂອງ ຊຸດສະສົມ “ຮັກ” ໃນ Paris Fashion Week 2023 ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຂອງ ຜູ້ມີຄວາມຮັກມັກກັບ ແຟຊັ່ນ ໂລກ.
ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ທ່ີຢາກກ້າວໄປສູ່ ແຟຊັ່ນ ແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທຳມະຊາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ນັກອອກແບບ ເຈິ່ນເຟືອງຮວາ ໄດ້ນຳໃຊ້ ຜ້າໄໝ, ຜ້າຊີຟອງ, organza, satin... ພ້ອມກັບເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນຊຸດສະສົມແມ່ນວິທີ drapping, ແກ້ໄຂ ບັນດາອຸປະກອນສຳຮອງ ແມ່ນ Swarovski, ໄຂ່ມຸກແທ້ ແລະ ລາຍແຕ້ມພິເສດ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ຈາກດອກ ກ້ວຍໄມ້ສົດ.
ນອກຈາກສອງສີ ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງຊຸດແຕ່ງງານ ຄື ສີຂາວ ແລະ ສີ ເບຈ, ນັກອອກແບບ ເຈິ່ນເຟືອງຮວາ ໄດ້ໃຊ້ ສີດຳໃນການອອກ ແບບຂອງຕົນ. ການອອກແບບ ຊຸດແຕ່ງງານ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສວມໃສ່ ເບິ່ງເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍຮູບຊົງ crop top ແລະ ໂສ້ງຂາບານ, ປະສານເຂົ້າກັບຕີນກະໂປ່ງ ທ່ີແຜ່ກວ້າງ ຊຶ່ງເຮັດດ້ວຍຜ້າຊີຟອງ ທ່ີອ່ອນນຸ້ມ.
ພິເສດ, ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸ ຜ້າໄໝ ໝີ໋ອາ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງເຂດ ເຕິນເຈົາ, ແຂວງ ອານຢາງ ໃນຊຸດແຕ່ງງານແມ່ນການປະສົມປະສານໃໝ່ໃນຊຸດສະສົມນີ້.
ນັກອອກແບບ ເຈິ່ນເຟືອງຮວາ ກ່າວວ່າ: “ໃນອະນາຄົດ ອັນໃກ້ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະນໍາສະເໜີ ຊຸດສະສົມ ແຟຊັ່ນ ໃນງານລາຕີ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2023 ແລະ ຈະນຳໄປ ວາງສະແດງ ໃນສັບປະດາ ແຟຊັ່ນ New York (ສ ອາເມລິກາ) ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ ຂອງປະເທດຊາດ”.
ບົດ: VNP/ເງິນຮ່າ - ພາບ: ທົງຫາຍ ແລະ ເອກະສານໂດຍຜູ້ກ່ຽວສະໜອງໃຫ້ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ