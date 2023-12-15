ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet ໄດ້ສິ້ນສຸດການ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 11 – 12 ທັນ ວາ, ຕາມຄຳເຊີນ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ. ການຢ້ຽມຢາມເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງແຂງແຮງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ໃນຂອບການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍານັບສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ; ວາງພວງມາລາ ທີ່ອະນຸສອນສະຖານ ນັກຮົບ ເສຍສະ ຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ຖະໜົນ ບັກເຊີນ (ຮ່າໂນ້ຍ).
ໃນຂອບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວສຳ ຄັນຫຼາຍຢ່າງຄື: ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ; ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບທ່ານນາ ຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ; ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້.ໃນການພົບປະ, ເຈລະຈາຂັ້ນສູງ, ການນຳຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາ ສູງຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນ ແລະ ສ້າງຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກໍາປູເຈຍ; ຊົມເຊີຍທ່ານ Hun Manet ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະ ທານ ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ແລະ ບັນດາຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ສຳຄັນທີ່ ກຳປູເຈຍ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ພິເສດແມ່ນການຈັດການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII, ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ, ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ວິສາມັນຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ບັນດາ ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ.
ການນຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງນະໂຍບາຍ ແບບສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຖືສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ສູງ ຕໍ່ການພົວພັນ “ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີງາມ, ມິດຕະພາບ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ໝັ້ນຄົງຍາວນານ” ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ; ພ້ອມທັງເຄົາລົບຮີດຄອງປະເພນີແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການແບ່ງປັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງສອງປະເທດໃນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນທຸກວັນນີ້.ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ຢືນຢັນວ່າ ກຳປູເຈຍ ຈະຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ, ບຳລຸງສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
2 ຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະສັນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ບັນລຸວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 20 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງ ບັນດາວິສາຫະກິດສອງປະເທດ; ຍິນດີເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງບັນດາອົງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສອງປະເທດ ແນໃສ່ສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ປັບ ປຸງ ເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາ; ເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ປະສານງານແກ້ໄຂ ບັນດາເຂດ 16% ເສັ້ນຊາຍແດນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ການປັກຫຼັກໝາຍ ...
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ເປັນສັກຂີພິ ຍານ ພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມື 3 ສະບັບ ລວມມີ: ບົດບັນ ທຶກຊ່ວຍຈຳ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ສ້າງສັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ, ວິ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ສ້າງສັນ ກຳປູເຈຍ; ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາການຄ້າ ກຳປູເຈຍ; ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນ ການທູດ ແລະ ການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ກຳປູເຈຍ.ໃນຂອບການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຊຸກຍູ້ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ -ກໍາປູເຈຍ; ແລກ ປ່ຽນກັບນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ.