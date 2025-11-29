ສີສັນຊີວິດ ຂອງ ບັນດາ ເຜົ່າ ຫວຽດນາມ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ ຄົບ ຮອບ 71 ປີ (10/10/1954 - 10/10/2025) ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະ ພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 95 ປີ (20/10/1930-20/10/2025), ສະໂມສອນຖ່າຍຮູບຍິງ “ຫາຍເອົາ” ໄດ້ຈັດງານວາງ ສະແດງພາບຖ່າຍ ໃນຫົວຂໍ້: “ສີສັນຊີວິດ ຂອງ ບັນດາເຜົ່າຫວຽດນາມ” ຂຶ້ນທີ່ພິພິທະພັນ ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ (ເລກທີ 36 ຖະໜົນ ຫຼີເຖື່ອງກຽດ, ຮ່າໂນ້ຍ). ງານຄັ້ງນີ້ ຍັງເປັນການສະເຫຼີມ ສະ ຫຼອງ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຂອງ ສະໂມສອນ ຄົບຮອບ 35 ປີ – ເຊິ່ງເປັນເຮືອນລວມ ຂອງ ບັນດາ ສິລະປິນຖ່າຍຮູບ ຍິງ ທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ມີຄວາມມັກຮັກ ແລະ ຜູກພັນກັບສິລະປະຖ່າຍຮູບ.
ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ໄດ້ນໍາສະເໜີ 54 ຜົນງານ ທີ່ຄັດເລືອກ ຂອງ ສະມາຊິກ 25 ທ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ສ່ອງແສງ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບພາບ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຜູ້ຄົນ ຂອງ ບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຂອງ ບັນດາສິລະປິນຍິງ, ຜູ້ຊົມສາມາດສຳຜັດໄດ້ເຖິງ ຄວາມງາມທີ່ລຽບງ່າຍແຕ່ເລິກເຊິ່ງ: ຕັ້ງແຕ່ຮອຍຍິ້ມ ທີ່ບໍລິ ສຸດ ຂອງເດັກນ້ອຍໃນເຂດພູດອຍ, ສາຍຕາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ ຄິດທ່ີເລິກເຊິ່ງ ຂອງ ແມ່ຍິງເຂດສູງ, ໄປຈົນເຖິງສີສັນ ທີ່ສວຍງາມໃນງານບຸນ, ການອອກແຮງງານ ແລະ ຊີວິດປະຈໍາວັນ...
ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ເປັນຂີດໝາຍທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ຂອງ ສະໂມສອນຖ່າຍຮູບຍິງ ຫາຍເອົາ - ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມ ທີ່ປ່ຽມລົ້ນໄປດ້ວຍພອນສະຫວັນ ແລະ ຄວາມອົດທົນ, ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ຮູບພາບເພື່ອເລົ່າເລື່ອງຄວາມງາມຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍມຸມມອງທີ່ລະອຽດອ່ອນ ຂອງ ສຸພາບສະຕຣີ. ຜົນງານແຕ່ລະສິ້ນ ແມ່ນພາບສະທ້ອນ ຊີວິດຈິງ ທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ ດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະ ຄວາມຮັກ ອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ມະນຸດ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ປະເທດຊາດ.
ຫຼັງຈາກດໍາເນີນງານມາໄດ້ 35 ປີ, ສະໂມສອນ ຖ່າຍຮູບຍິງ ຫາຍເອົາ ເປັນໜ່ວຍງານຖ່າຍຮູບຍິງ ແຫ່ງດຽວໃນ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍັງຮັກສາການ ເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ ສຳ ເລັດ ທີ່ໂດດເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງ. ສະມາຊິກຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບການມອບນາມມະຍົດ ອັນສູງສົ່ງ ເຊັ່ນ: E.VAPA, E.VAPA/G ຂອງສະມາ ຄົມສິລະປິນຖ່າຍຮູບ ຫວຽດນາມ ຫຼື E.FIAP - ສິລະປິນ ຖ່າຍຮູບສາກົນ ດີເດັ່ນ ຂອງ ສະຫະພັນສິລະປະ ຖ່າຍຮູບສາກົນ (FIAP). ຜົນສຳເລັດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຖານະ ຂອງ ຫາຍເອົາ ໃນວົງການຖ່າຍຮູບ ຫວຽດນາມ.
ດ້ວຍການວາງສະແດງ “ສີສັນແຫ່ງຊີວິດຂອງບັນດາເຜົ່າຫວຽດນາມ”, ສະໂມສອນ ຫາຍເອົາ ຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງຂອງຊີວິດການຖ່າຍຮູບຂອງປະເທດນີ້ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ພ້ອມທັງສົ່ງສານທີ່ມີມະນຸດສະທຳຄື: ສິລະປະບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮັກແພງ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ວຽກງານວິຊາຊີບເທົ່ານັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະໂມສອນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈໃຈກຸສົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ. ແຕ່ລະປີ, ສະໂມສອນໄດ້ຈັດສັນລາຍຮັບສ່ວນໜຶ່ງຈາກການຂາຍຮູບພາບ, ປຶ້ມຮູບ ແລະ ງານວາງສະແດງເພື່ອລະດົມທຶນການກຸສົນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເສຍສະຫຼະ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ.
ປະຕິບັດໂດຍ: VNP - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ