“ສິ່ງຍອດຍິ່ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ” ເທິງເພັດ
ນັກສະສົມເພັດ ອວຽນຊາ (ຮ່າໂນ້ຍ) ມີຄວາມສະໜິດ ຕິດພັນ ກັບການເກັບກຳເພັດ ມາເປັນເວລາ 15 ປີແລ້ວ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ນາງ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສະສົມ ແລະ ເກັບກຳຕົວຢ່າງເພັດ ນັບພັນຊະນິດ ໃນຫົວຂໍ້ “ສິ່ງຍອດຍິ່ງ ຂອງ ຫວຽດ ນາມ ເທິງເພັດ”.
ອວຽນຊາ ແມ່ນຊື່ສ່ວນຕົວຂອງນັກສະສົມເພັດ ຫງອກຮ່ົງຈາງ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເລີ່ມມີຄວາມສົນໃຈກັບເພັດ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 18 ປີ ເມື່ອ ນາງ ໄດ້ຮັບສາຍແຂນທຳອິດຈາກແມ່ຕູ້. ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເພັດຂອງ ອວຽນຊາ ຄ່ອຍໆ ໄດ້ສະສົມ. ອວຽນ ຊາ ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຮູ້ ຈາກຄົນທີ່ມີ ຄວາມມັກ ແລະ ມີຄວາມສົນ ໃຈ ຄືກັນກັບນາງ ກ່ຽວກັບຕົ້ນ ກຳເນີດຂອງເພັດ ແລະ ກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນ ເຮົາເມື່ອໃຊ້ເພດເປັນເຄື່ອງປະດັບ.
ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍປີ ໃນການສໍາຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນພົບ, ອວຽນ ຊາ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບຊ່າງຫັດຖະກຳຈາກ ມຽນມາ - ບ່ອນທີ່ມີບໍ່ເພັດ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ເພື່ອແກະສະຫຼັກໃສ່ເພັດ ບັນດາຮູບພາບ ກ່ຽວ ກັບວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນຊຸດສະສົມຂອງ ອວຽນຊາ ແມ່ນ “ດອກບົວ” - ເປັນດອກໄມ້ປະຈຳຊາດ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ນາງ ແລະ ຊ່າງແກະສະ ຫຼັກ ທີ່ມີພອນສະຫວັນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການນຳເອົາດອກບົວເພັດ ໄປສູ່ມືຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ. ທ່ານນາງ Camille Lavirotte (ຊາວ ຝຣັ່ງ) ມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ເມື່ອໄດ້ ຟັງ ບັນດາເລື່ອງລາວ, ປັດຊະຍາຂອງມະນຸດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ ຢູ່ເບື້ອງ ຫຼັງ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຮັດຈາກ ເພັດ ແຕ່ລະຊະນິດ.
ອວຽນຊາ ຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບທ່ານ Erich Muller ມາ ຈາກ ແດນມາກ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍຂອງ ສາຍແຂນເພັດ ທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ຈາກເງິນບູຮານຂອງ ຫວຽດນາມ.
ໃນແຕ່ລະມື້, ອວຽນຊາ ຍັງໝົກມຸ່ນກັບການເກັບກຳ ແລະອອກແບບຕົວຢ່າງເພັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫ້ອງວາງສະແດງເພັດຂອງຕົນ ອຸດົມສົມບູນກວ່າເກົ່າ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ອວຽນຊາ ຈະຈັດການພົບປະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບເພັດ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີ ຄວາມ ຮັກມັກ ກ່ຽວກັບເພັດ ມີໂອກາດໄດ້ສົນທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ.
ບົດ: VNP/ບິກເວິນ - ພາບ: ແຄ໋ງລອງ - ແປໂດຍ: ຢຶຟຽນ