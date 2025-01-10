ສັນຍາລັກ ງານວາງສະແດງ ປ້ອງກັນປະເທດ ສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ສັນຍາລັກ ງານວາງສະແດງ ປ້ອງກັນປະເທດ ສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ເພີ່ມ​ທະວີ ​ແລະ​ເປີດ​ກວ້າງ​ການ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ ​ແລະ ການ​ທູດ​​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ພ້ອມ​ດຽວກັນ​ກໍ່​ແບ່ງປັນ​ບັນດາ​ ນະ​ໂຍບາຍ, ທິດ​ທາງ​ ກໍ່ສ້າງ​ການ​ທະຫານ​ແລະ ພັດທະນາ ​ອຸດສາ ຫະກຳ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ, ກະ ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ປ້ອງກັນປະເທດ ​ສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແຕ່​ວັນ​ທີ 19-22 ທັນວາ 2024 ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ ຢາເລີມ (ຖະ​ໜົນ ຫງວຽນ​ເຊີນ, ບ້ານ ຟຸກດົ່ງ, ເມືອງ ລອງບຽນ, ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ).

ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດສາກົນ ​ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເນື່ອງໃນ​ໂອກາດ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ 80 ປີ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງທັບ​ປະຊາຊົນ​ ຫວຽດນາມ ​ແລະ 35 ປີ​ ວັນ​ບຸນ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ.
ການ​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສາກົນ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2024.

ງານ​ວາງສະ​ແດງ ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ສາກົນ ​ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອກາດ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ 80 ປີ​ ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງກອງທັບ​ປະຊາຊົນ ​ຫວຽດນາມ ​ແລະ 35 ປີ​ ແຫ່ງວັນ​ບຸນ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ, ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສຳຄັນ, ສ້າງ​ຈຸດ​ເດັ່ນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ, ລະດັບ​ສາກົນ.

ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ ທີ່​ມີ​ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ ຫວຽດ​ນາມ ຊົມເຊີຍ ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດສາກົນ ​ຫວຽດນາມ ປີ 2024
ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດສາກົນ ​ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ທະວີ ​ແລະ ​ເປີດ​ກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ, ​ການ​ທູດ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ​ແລະ ບັນດາ​ປະ​ເທດ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃນພິ​ທີ​ເປີດງານວາງສະແດງ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​​ມິງຈິ໋ງ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ ທ່ີຮັກຫອມ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ນັບຖືຄຸນນະທຳ, ​ເຄົາ​ລົບ​ຮັກ​ສາ ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ. ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ແບບສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ “​ເອກະລາດ, ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ, ​ຫັນການພົວພັນເປັນຫຼາຍຮູບ ຫຼາຍແບບ, ​ເປັນ​ເພື່ອນ​ມິດ​ທີ່​ດີ, ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ກັບ​ທຸກ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ຂອງ​ ປະຊາ​ຄົມ​ສາກົນ”. ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ພົວພັນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ພົວພັນ​ມິດຕະພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ ກັນ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ ​ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ, ສົມທົບ​ກັນ​ແກ້​ໄຂ​ບັນດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ, ຄວາມ​ສະຫງົບ​ລວມ, ສະກັດກັ້ນ ການປະທະກັນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານສົງຄາມ, ແທດເໝາະກັບຫຼັກ ການ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ກົດໝາຍ​ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ສັນຕິ ພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ແລະ​ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ ພາກ​ພື້ນ​ ແລະ​ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​.


ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​​ມິງຈິ໋ງ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສາກົນ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2024 ແມ່ນ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ບົດ​ບາດ ແລະ ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ ​ຂອງ​ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສາ​ກົນ, ເປັນ​ສັນ​ຍະລັກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ, ຄວາມນັບຖື ແລະ ນ້ຳ​ໃຈ​ຮ່ວມ​ມື​ ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ໂລກມີ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາ​ຖາວອນ, ເປັນຫຼັກ​ຖານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ແລະ ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ​ ຂອງ ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ, ຜູ້ຄົນ ແລະ ກອງ ທັບ ປະຊາຊົນ ຫວຽດ​ນາມ - ກອງ​ທັບ​ວິ​ລະ​ຊົນ ຂອງປະ​ເທດ​​ວິ​ລະ​ຊົນ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ, ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ.


ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ຫວັງວ່າ ງານວາງສະແດງ ປ້ອງກັນປະເທດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ຈະປະສົບ ຜົນສຳ ເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ນຳມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດ ຫຼາຍຢ່າງ, ແບ່ງປັນ ປະສົບການ, ແລກປ່ຽນຄວາມກ້າວໜ້າ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ, ຊຸກຍູ້ການ ພັດທະນາການຄ້າ ການທະຫານ, ​ເປີດ​ກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ອະນາຄົດ, ​ແທດ​ຈິງ​ກັບ​ຈິດ​ໃຈ “ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອພ້ອມກັນ​ພັດທະນາ​”.

ການ​ນຳ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ການ​ນຳ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ບັນດາປະ​ເທດ​ເພື່ອນມິດ ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ພົວພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ​ສາກົນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ.

ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ​ໄດ້​ວາງສະ​ແດງ​ ອາວຸດ​ຍຸດ​ໂທ​ປະກອນ 68 ຊະນິດ​ ​ສັງກັດກອງທັບ​ປະຊາຊົນ ​ຫວຽດນາມ. ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ ທີ່​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ 66 ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ສາກົນ, ມີ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ອຸດສາຫະກຳ ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 240 ກວ່າ​ແຫ່ງ​ ທີ່​ມາ​ຈາກ 49 ປະ​ເທດ ​ຍັງໄດ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ ອິດທິພົນ ​ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ​ ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ສະຖານທີ່ວາງສະແດງ ຜະລິດຕະພັນຂອງ Viettel ຫວຽດນາມ.

ຜະລິດຕະພັນ ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ວາງສະ​ແດງ​ ພາຍໃນ​​ງານລວມມີ: ​ລະບົບ ​ແລະ ອຸປະກອນ ​ປ້ອງ​ກັນ​ອາກາດ ຂອງ ​ກອງທັບ​ອາກາດ, ລະບົບ​ ​ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງ ກອງທັບເຮືອ, ລະບົບ​ ແລະ ອຸປະກອນ ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍປະເພດ... ນອກ ຈາກ​ນັ້ນ, ບັນດາ​ປະ​ເທດ ​ຍັງ​ນຳ​ມາ​ວາງ ສະ​ແດງ​ບັນດາ ອຸປະກອນ ກອງທັບບົກ ​ລວມມີ​: ອາວຸດ, ອຸປະກອນ​ການສື່ສານ, ລະບົບ​ສົງ ຄາມ ​ທາງ​ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ... ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ໄດ້​ວາງສະ​ແດງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ການ​ສາຍຮູບເງົາ ​ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ແຜນທີ່ 3D, ຕົວ​ແບບ​ ຮູບຈໍາລອງ ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນ​ຝູ, ບັ້ນຮົບ ​ໂຮ່ຈີມິນ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີVirtual Reality (VR) ​ເພື່ອ​ສະ ທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ​ວິວັດທະນາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ໄລຍະ​ ບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນ​ຝູ ດ້ວຍການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ກອງທັບ ຫວຽດນາມ ​ຢູ່​ທ່ົງນາ ເມື່ອງ ແທງ, ​ເຮືອບິນ​ຖິ້ມ​ລະ​ເບີດ​ຢູ່​ສະໜາມ​ບິນ ເຕິນເຊີນເຍີດ, ຮູບຈຳ​ລອງ​ ລົດ​ຖັງ​ ໝາຍເລດ 843 ​ແລະ 390 ​ແລ່ນເຂົ້າ​ ທໍານຽບ ໂດກເລິບ ​ໃນບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈີ​ມິນ...

ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ ທີ່​ມີ​ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ ຫວຽດ​ນາມ ຊົມເຊີຍ ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດສາກົນ ​ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ງານ​ວາງສະ​ແດງ ​ຍັງ​ໄດ້​ຈັດງານ​ສຳ​ມະ​ນາ​ ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້​: ອາວຸດ​ຍຸດ​ໂທ​ປະກອນ ​ເຕັກໂນໂລຊີ​ສູງ; ອຸ​ປະ​ກອນ ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ - ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ທາງ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ອະ​ນາ​ຄົດ”, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ ລະ​ຫວ່າງ ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ. ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ຍັງ​ເປັນ​ໂອກາດ​ເພື່ອ​ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ຕ້ອນຮັບ ​ແລະ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ອົກ​ຂອບ​ໃຈ​ຕໍ່​ເພື່ອນ​ມິດສາ​ກົນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ແຜນການ ຍັງ​ມີ​ການ​ແລກ ປ່ຽນ​ສິລະ​ປະ, ວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ, ​ແນະນຳກ່ຽວກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ​ແລະ ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ. 

ບົດ: VNP/ເງິນຮ່າ, ພາບ: ແຄ໋ງລອງ, ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ


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