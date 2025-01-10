ສັນຍາລັກ ງານວາງສະແດງ ປ້ອງກັນປະເທດ ສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024
ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີ ແລະເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການທູດປ້ອງກັນປະເທດ, ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ແບ່ງປັນບັນດາ ນະໂຍບາຍ, ທິດທາງ ກໍ່ສ້າງການທະຫານແລະ ພັດທະນາ ອຸດສາ ຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ, ກະ ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງປ້ອງກັນປະເທດ ສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແຕ່ວັນທີ 19-22 ທັນວາ 2024 ຢູ່ສະໜາມບິນ ຢາເລີມ (ຖະໜົນ ຫງວຽນເຊີນ, ບ້ານ ຟຸກດົ່ງ, ເມືອງ ລອງບຽນ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ).
ງານວາງສະແດງ ປ້ອງກັນປະເທດ ສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ 35 ປີ ແຫ່ງວັນບຸນປ້ອງກັນປະເທດ ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນ, ສ້າງຈຸດເດັ່ນທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ລະດັບສາກົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີເປີດງານວາງສະແດງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດ ທ່ີຮັກຫອມສັນຕິພາບ, ນັບຖືຄຸນນະທຳ, ເຄົາລົບຮັກສາ ຄວາມຍຸຕິທຳ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືສາກົນ. ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແບບສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ “ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນການພົວພັນເປັນຫຼາຍຮູບ ຫຼາຍແບບ, ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັບທຸກປະເທດ ແລະ ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ປະຊາຄົມສາກົນ”. ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສົມທົບກັນແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບລວມ, ສະກັດກັ້ນ ການປະທະກັນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານສົງຄາມ, ແທດເໝາະກັບຫຼັກ ການພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ສັນຕິ ພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາຮ່ວມຂອງ ພາກພື້ນ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ງານວາງສະແດງ ປ້ອງກັນປະເທດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແມ່ນການຢືນຢັນບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດສາກົນ, ເປັນສັນຍະລັກແຫ່ງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມນັບຖື ແລະ ນ້ຳໃຈຮ່ວມມື ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດເພື່ອໂລກມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ, ເປັນຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄວາມຮັກແພງ ຂອງ ເພື່ອນມິດສາກົນ ທີ່ມີຕໍ່ປະເທດ, ຜູ້ຄົນ ແລະ ກອງ ທັບ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ກອງທັບວິລະຊົນ ຂອງປະເທດວິລະຊົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງໃຈ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເພື່ອນມິດສາກົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ຫວັງວ່າ ງານວາງສະແດງ ປ້ອງກັນປະເທດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ຈະປະສົບ ຜົນສຳ ເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ນຳມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດ ຫຼາຍຢ່າງ, ແບ່ງປັນ ປະສົບການ, ແລກປ່ຽນຄວາມກ້າວໜ້າ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ, ຊຸກຍູ້ການ ພັດທະນາການຄ້າ ການທະຫານ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ, ແທດຈິງກັບຈິດໃຈ “ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມືເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ”.
ງານວາງສະແດງປ້ອງກັນປະເທດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້ວາງສະແດງ ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ 68 ຊະນິດ ສັງກັດກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ງານວາງສະແດງ ທີ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 66 ຄະນະຜູ້ແທນສາກົນ, ມີວິສາຫະກິດ ອຸດສາຫະກຳ ປ້ອງກັນປະເທດ 240 ກວ່າແຫ່ງ ທີ່ມາຈາກ 49 ປະເທດ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອິດທິພົນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງປ້ອງກັນປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ນຳມາວາງສະແດງ ພາຍໃນງານລວມມີ: ລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ປ້ອງກັນອາກາດ ຂອງ ກອງທັບອາກາດ, ລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງ ກອງທັບເຮືອ, ລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ... ນອກ ຈາກນັ້ນ, ບັນດາປະເທດ ຍັງນຳມາວາງ ສະແດງບັນດາ ອຸປະກອນ ກອງທັບບົກ ລວມມີ: ອາວຸດ, ອຸປະກອນການສື່ສານ, ລະບົບສົງ ຄາມ ທາງ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບການຝຶກຊ້ອມ... ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຊີ ການສາຍຮູບເງົາ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແຜນທີ່ 3D, ຕົວແບບ ຮູບຈໍາລອງ ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ, ບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈີມິນ, ເຕັກໂນໂລຊີ Virtual Reality (VR) ເພື່ອສະ ທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ວິວັດທະນາການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະ ບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ດ້ວຍການບຸກໂຈມຕີຂອງກອງທັບ ຫວຽດນາມ ຢູ່ທ່ົງນາ ເມື່ອງ ແທງ, ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຢູ່ສະໜາມບິນ ເຕິນເຊີນເຍີດ, ຮູບຈຳລອງ ລົດຖັງ ໝາຍເລດ 843 ແລະ 390 ແລ່ນເຂົ້າ ທໍານຽບ ໂດກເລິບ ໃນບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈີມິນ...
ໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງ ຍັງໄດ້ຈັດງານສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: “ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ; ອຸປະກອນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ - ນໍາໃຊ້ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ທາງການທະຫານໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ”, ການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ. ງານວາງສະແດງ ປ້ອງກັນປະເທດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ຍັງເປັນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ເພື່ອນມິດສາກົນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນຂອບເຂດແຜນການ ຍັງມີການແລກ ປ່ຽນສິລະປະ, ວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ, ແນະນຳກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ແລະ ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ.
ບົດ: VNP/ເງິນຮ່າ, ພາບ: ແຄ໋ງລອງ, ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ