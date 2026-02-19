ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມ ແລະ ມອບ-ຮັບ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ ອາເມລິກາ
ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 18 ກຸມພາ 2026 ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ (ກົງກັບຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 19 ກຸມພາ ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມ ແລະ ມອບ-ຮັບ ບັນດາສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ ອາເມລິກາ.
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao Thoả thuận cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8 giữa VietjetAir và Griffin Golobal Asset Managent. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao Hợp đồng mua hệ thống xạ trị ung thư proton Mevion S250-FIT giữa Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX giữa Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Boeing. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
