ສະຫາຍ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝີ໊ນ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ເບີກບ່ານມ່ວນຊື່ນຂອງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ, ເເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14, ຕາແສງ ຮອກມົນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂວັນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ສົກປີ 2026 - 2031.
ສະຫາຍ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝີ໊ນ ກວດກາວຽກງານການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໂດ໊ວັນໄຢ້, ຕາແສງ ຮອກມົນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ພາບ:
ຢວ໊ານເຕິ໋ນ - VNA
ສະຫາຍ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝີ໊ນ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໂດ໊ວັນໄຢ້, ຕາແສງ ຮອກມົນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ພາບ:
ຢວ໊ານເຕິ໋ນ - VNA
ສະຫາຍ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝີ໊ນ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ. ພາບ: ຢວ໊ານເຕິ໋ນ - VNA