ສະຫາຍ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 26, ຕາແສງ ຮວ່ານກ໋ຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ

ສະຫາຍ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 26, ຕາແສງ ຮວ່ານກ໋ຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ


ທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ເບີກບ່ານມ່ວນຊື່ນ ຂອງວັນບຸນເລືອກຕັ້ງ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ, ສະຫາຍ ປະທານປະເທດ ເລືອງ ເກື່ອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ໄຂການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ສົກປີ 2026-2031 ແລະ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 26, ຕາແສງ ຮວ່ານກ໋ຽມ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.

 

ເຂົ້າຮ່ວມນຳມີ ສະຫາຍ ພົນເອກ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງຍ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.

ສະຫາຍ ປະທານປະເທດ ເລືອງ ເກື່ອງ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 26, ຕາແສງ ຮວ່ານກ໋ຽມ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ເລີມແຄ໋ງ - VNA

ອີງຕາມລະບຽບການ, ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ,  ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ຂອງໜ່ວຍປ່ອນບັດ; ຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປ່ອນບັດ; ກວດກາ ແລະ ປິດໄວ້ແລະປະທັບກາ ຮັບຮອງຫີບບັດ; ຈັດຕັ້ງໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ປະຕິບັດສິດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບປະກັນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ສົກປີ 2026-2031.

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 26, ຕາແສງ ຮວ່ານກ໋ຽມ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ສະໂມສອນ ກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກອງທັບ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 807 ສະຫາຍ ທີ່ມາຈາກບາງກົມກອງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍກອງທັບ.

  • ປະຕິບັດໂດຍ: VNP/VNA

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