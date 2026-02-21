ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດກອງປະຊຸມສະພາສັນຕິພາບ ກ່ຽວກັບ ກາຊາ
ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກຸມພາ 2026, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ (ກົງກັບຕອນຄໍ່າຂອງວັນດຽວກັນ, ຕາມເວລາຮ່າໂນ້ຍ), ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ສ ອາເມລິກາ, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດກອງປະຊຸມສະພາສັນຕິພາບກ່ຽວກັບ ກາຊາ.
ພິທີເປີດກອງປະຊຸມສະພາສັນຕິພາບກ່ຽວກັບ ກາຊາ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ສ ອາເມລິກາ. ພາບ: ຖົ໋ງເຍິດ-VNA
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ Donald Trump - ປະທານຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສະພາສັນຕິພາບ ກ່ຽວກັບ ກາຊາ ກ່າວປາໄສໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມສະພາສັນຕິພາບ
ກ່ຽວກັບ ກາຊາ. ພາບ: ຖົ໋ງເຍິດ-VNA
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດກອງປະຊຸມສະພາສັນຕິພາບກ່ຽວກັບ ກາຊາ. ພາບ: ຖົ໋ງເຍິດ-VNA
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດກອງປະຊຸມສະພາສັນຕິພາບກ່ຽວກັບ ກາຊາ. ພາບ: VNA