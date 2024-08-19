ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ຜູ້ນຳທ່ີອົງອາດກ້າແກ່ນ, ອຸທິດຕະຫຼອດທັງຊີວິດ ເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ
ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາກວ່າ 55 ປີ, ໄດ້ຝຶກຝົນ ຫຼໍ່ຫຼອມ ໃນສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການປະຕິວັດ, ດ້ວຍວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ຈິນຕະນາການ ທ່ີແຫຼມຄົມ, ຕິດພັນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບການສະຫຼຸບສະພາບຕົວຈິງ, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ພ້ອມກັບໝູ່ຄະນະ ບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກ ໄດ້ໝູນໃຊ້, ພັດທະນາ ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ລັດທິ ມາກ-ເລນິນ, ແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ກໍ່ສ້າງພັກ ໃຫ້ນັບມື້ນັບປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ; ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມ ຂອງ ປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ; ເພີ່ມເຕີມ, ເຮັດໃຫ້ ສົມບູນແບບ ແລະ ຊີ້ນຳ ປະຕິບັດ ຢ່າງມີໄຊ ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ “ບໍ່ມີຍາມໃດ ມີພາລະກິດ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ກຳລັງແຮງບົ່ມຊ້ອນ, ອິດທິພົນ ຊື່ສຽງ ແລະ ຖານະບົດບາດ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຄືໃນທຸກວັນນີ້”.
ຕະຫຼອດຊີວິດ ແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວ ປະຕິວັດ ຂອງຕົນ, ວຽກງານພັກ ແລະ ກໍ່ສ້າງພັກ ໄດ້ຖືເປັນທີ່ຕັ້ງສຳຄັນພິເສດ ຕໍ່ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ. ໂດຍໝູນໃຊ້ແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິນ ວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ພັກ ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເນື້ອແທ້ຂອງພັກ, ບົດບາດຂອງພັກ ໃນຂະບວນວິວັດ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງ ປະເທດຊາດ, ກໍ່ສ້າງ ພັກ ກຳອຳນາດ ຈາກການປ່ຽນແປງໃໝ່ ໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ແຕ່ນັ້ນມາ, ສະ ຫາຍ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ໄດ້ວາງແຜນກຳນົດ ແລະ ນຳ ພາການປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍ ຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ; ເດັດດ່ຽວ, ຢຶດໝັ້ນ ຕໍ່ສູ້ຕ້ານລັດທິບຸກຄົນ, ຕ້ານການທົດຖອຍ, ເສື່ອມເສຍໃນພັກ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ສິນທຳປະຕິວັດ, ຄຸນນະທາດ, ສະຕິປັນຍາ, ລັກສະນະ ປະຈັນບານ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເສີມຂະຫຍາຍ ມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ການພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ສະໜິດແໜ້ນ ກັບປະຊາຊົນ. ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງ ພັກ, ໂດຍສະຫາຍເລຂາ ທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ເປັນຜູ້ນຳໜ້າ, ພັກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄຸນທາດ, ສະຫຼາດສ່ອງໃສ, ນຳພາທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ຍາດໄດ້ຜົນງານ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຫຼາຍຢ່າງ ໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງປະເທດຊາດ, ເອົາຊະນະທຸກກົນອຸບາຍ ຕ້ານ ແລະ ທຳລາຍ ຂອງບັນດາອິດທິກຳລັງ ປໍລະປັກ, ສ້າງສັງຄົມທີ່ມີ “ສິນທຳ ແລະ ອາລະຍະທໍາ” ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ໃນຖານະປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດສະຫາຍ ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນຫ່ວງໄຍ ກັບບັນຫາກໍ່ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດ ນິຕິບັນຍັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ. ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງ ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ພັກເຮົາ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ມະຕິຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ ກໍ່ສ້າງສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ລັດແຫ່ງອຳ ນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່, ກຳນົດເປົ້າ ໝາຍ “ເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ຂອງ ປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ, ນຳພາໂດຍພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ມີລະບົບກົດໝາຍ ທີ່ສົມບູນແບບ, ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ; ເຄົາ ລົບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເຄົາລົບ, ຮັບປະກັນ, ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ສິດພົນລະເມືອງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ອຳນາດລັດ ເປັນເອກະພາບ, ຖືກມອບໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຄວບຄຸມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ການບໍລິຫານ, ຍຸຕິທຳມືອາຊີບ, ອຳນາດກົດໝາຍ, ທັນສະໄໝ; ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ກົງຈັກ ລັດກະທັດລັດ, ປອດໃສ, ການດຳເນີນງານມີຄຸນສັກສິດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ຖັນແຖວ ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມສາມາດພຽງພໍ, ມີວິຊາຊີບຢ່າງຈິງຈັງ, ຊື່ກົງບໍລິສຸດ; ການບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ ການພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ກາຍເປັນປະ ເທດພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບສູງ ຕາມທິດ ສັງຄົມນິຍົມ ໃນປີ 2045”.
ໂດຍເຊື່ອມຊຶມແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດສຳຄັນ ຂອງ ວັດທະນະທຳ “ວັດທະນະທຳ ແມ່ນ ຈິດວິນຍານ ຂອງ ປະເທດຊາດ”, “ຖ້າຫາກມີວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດຈະຍັງຄົງຕົວ”, ນັກວັດທະນະທຳ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ຜູ້ນຳທີ່ດີເດັ່ນ ດ້ານວັດທະນຳ ຂອງ ພັກ ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນລັກສະນະຊາດ, ເປັນພື້ນຖານ ທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງສັງຄົມຢ່າງແທ້ຈິງ, ເປັນກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ເປັນກຳລັງຜັກດັນອັນສຳຄັນ ຂອງ ການພັດທະນາ ປະເທດຊາດ. ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ບັນດາເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂົງເຂດ ວັດທະນະທຳ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເລິກ ເຊິ່ງ; ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ວັດທະນະທຳ ແຫ່ງຊາດ ພາຍຫຼັງກວ່າ 70 ປີ ແມ່ນຂີດໝາຍ ສະໜິດຕິດພັນ ແນວຄິດ ແລະ ການກະທຳຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ, ທົ່ວປວງຊົນ ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງແຂງແຮງ ບົດບາດ ຂອງ ວັດທະນະທຳ ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ປະຕິບັດ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຈະ ເລີນຮຸ່ງ ເຮືອງສີວິໄລ, ມີຄວາມຜາສຸກ.
ດ້ວຍສາຍຕາການເມືອງ ທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແຫຼມຄົມ ແລະ ແນວຄິດຍຸດທະສາດ, ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວຄິດ ການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະ ຫຼຸບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ແລະ ສ້າງຮູບແບບ “ການທູດ ໄມ້ໄຜ່”; ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການທູດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນ “ໄມ້ໄຜ່ ຫວຽດນາມ”. ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ພັກ ແລະ ໂດຍກົງຈາກ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ລັກສະນະຈຳເພາະ ຂອງ “ການທູດໄມ້ໄຜ່” ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງແຂງແຮງ, ສ້າງຈຸດຫັນປ່ຽນ ມີລັກສະນະປະຫວັດ ສາດ ແລະ ປ່ຽນແປງ ດ້ານຄຸນນະພາບ ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາ ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ. ຍັງບໍ່ເຄີຍມີຍາມໃດ, ຖານະບົດບາດ, ອິດທິພົນ ຊື່ສຽງ ແລະ ຮູບພາບຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທ່ີພົ້ນເດັ່ນ ໃນເວທີສາກົນ ຄືປັດຈຸບັນ ແລະ ຍັງບໍ່ມີຍາມໃດ ຫວຽດນາມເຊື່ອມໂຍງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງ ເຂົ້າກັບ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ໂລກ, ພື້ນຖານດ້ານການເມືອງສາກົນ ແລະ ພື້ນຖານອາລະຍະທຳ ຂອງ ມວນມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງຄືປັດຈຸບັນ.
ໃນໄລຍະ ຮັບຜິດຊອບຄວບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານປະເທດ, ປະທານ ສະພາ ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດ ບັນ ດາກຳລັງ ປະກອບອາວຸດ ປະຊາຊົນ, ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຍາມໃດ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ ກອງທັບ; ຕຳຫຼວດ; ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງ ກອງທັບ, ຕຳຫຼວດ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ສາມັກຄີ ແລະ ຕິດພັນກັນ. ສະຫາຍ ໄດ້ຕັກເຕືອນ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຢູ່ສະເໝີວ່າ ຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມ, ສຶກສາ, ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຈັນຍາບັນ, ແບບຢ່າງ ໂຮ່ຈີມິນ, ຖື “ກຽດສັກສີ ແມ່ນສິ່ງສັກສິດທີ່ສຸດ”, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຢ່າງສຸດໃຈ, “ອີງ ໃສ່ ປະຊາຊົນ ໃນການເຮັດວຽກ”, “ຕ້ອງມີຄວາມ ຈົ່ງຮັກພັກດີ, ເຄົາລົບນັບຖື, ຮັກແພງປະຊາຊົນ”, ໃກ້ຊິດຕິດພັນ ກັບປະຊາຊົນ, ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳພາ ຂອງພັກ ແລະ ໂດຍກົງຈາກ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ທີ່ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ໃສສະອາດ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ ວຽກງານ ໃນສະພາບການໃໝ່ ບັນລຸຜົນທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ; ກໍາລັງຕຳຫຼວດ, ກຳລັງກອງທັບ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເປັນດາບ ແລະ ໂລ່, ເປັນສອງປີກນົກ, ທັງປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະເທດຊາດ.
ບຸກທະລຸ ໃນແນວຄິດຂອງສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແມ່ນປະຊາຊົນ, ແມ່ນມະນຸດ, ແມ່ນທຸ້ມເທ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ຖືປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ຂອງ ຂະບວນວິວັດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່. ກ່ຽວກັບພັກ, ສະຫາຍ ຢືນຢັນວ່າ: “ພັກເຮົາ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບສູງສຸດ ຕໍ່ປະຊາຊົນ, ເບິ່ງແຍງຊີວິດ ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງ ປະຊາຊົນ”; “ແນວທາງຂອງພັກ ທ່ີບໍ່ສະທ້ອນເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ປະຊາຊົນ, ຂອງປະເທດຊາດ, ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບກົດເກນປ່ຽນແປງ ກ້າວໜ້າ ຂອງ ປະຫວັດສາດ, ແມ່ນແນວທາງ ທີ່ຜິດພາດ”, “ການຕິດແທດກັບປະຊາຊົນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແມ່ນກົດເກນແຫ່ງການຄົງຕົວ, ພັດທະນາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພັກ, ເປັນປັດໄຈຕັດສິນ ສ້າງກຳລັງແຮງຂອງພັກ”. ວິເຄາະ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍທຶນນິຍົມ, ສະຫາຍ ໄດ້ກ່າວ ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ “ລັດ ແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງ ຄົມນິຍົມ ມີເນື້ອແທ້ ແຕກຕ່າງກັບ ລັດ ແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍທຶນນິຍົມ ຢູ່ບ່ອນວ່າ: ອຳນາດກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ລະບອບທຶນນິຍົມ ຕົວຈິງເປັນເຄື່ອງມື ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ຊົນຊັ້ນທຶນນິ ຍົມ, ໃນຂະນະລັດ ແຫ່ງອຳນາດ ກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ລະບອບສັງຄົມນິຍົມ ເປັນເຄື່ອງມື ສະແດງອອກ ແລະ ປະຕິບັດສິດເປັນເຈົ້າ ຂອງປະຊາ ຊົນ, ຮັບປະກັນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ປະຊາຊົນ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ”. ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ການຕະຫຼາດ ສັງຄົມນິຍົມ, ສະຫາຍ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ: “ຄຸນລັກສະນະ ສະເພາະພື້ນຖານ, ຄຸນລັກ ສະນະອັນສຳຄັນ ຂອງ ການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ ໃນເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ ຢູ່ປະເທດເຮົາ ແມ່ນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບສັງ ຄົມ, ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ກັບນະໂຍບາຍສັງຄົມ, ການເຕີບໂຕເສດ ຖະກິດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດ ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງສັງຄົມ ໃນຕະຫຼອດ ຂະບວນການພັດທະນາ”, “ແຕ່ລະນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ລ້ວນແຕ່ ຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງ ຈຸດໝາຍພັດທະນາສັງຄົມ..., ຊຸກຍູ້ ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເບິ່ງແຍງດູແລ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຜູ້ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ”. ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງ ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ພັກເຮົາໄດ້ອອກ ມະຕິ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນ ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ 6 ເຂດເສດຖະກິດ ໃນທົ່ວປະເທດ ຮອດປີ 2030, ມີວິໄສທັດຮອດປີ 2045, ວາງແຜນກຳນົດ, ວິໄສທັດ, ທິດທາງ, ມາດຕະການ ແກ້ໄຂ ແນໃສ່ສ້າງການພັດທະນາ ຢ່າງແຂງແຮງ, ບຸກທະລຸ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍ ຂອງ ປະເທດຊາດ 100 ປີ ແຫ່ງການນຳພາ ຂອງ ພັກ, 100 ປີແຫ່ງປະເທດ ຫວຽດນາມ ປະຊາທິປະໄຕ ສາທາລະນະລັດ, ປັດຈຸບັນ ແມ່ນສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິ ຍົມ ຫວຽດນາມ, ຮອດກາງ ສະຕະວັດທີ XXI, ຫວຽດນາມ ຈະກາຍ ເປັນປະເທດພັດທະນາ, ປະຕິບັດຕາມຄວາມມຸ່ງມາດ ປາດຖະໜາຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດ ຫວຽດນາມ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່່ກັບບັນດາປະເທດໃນ 5 ທະວີບ.
ຕະຫຼອດຊີວິດ, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ອຸທິດໃຫ້ແກ່ພາລະກິດການປະຕິວັດ ຂອງ ພັກ, ຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍ ດ້ວຍຈິດໃຈ, ເຈດຈຳນົງ ອັນແຮງກ້າ, ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ຕໍ່ສິ່ງກີດ ຂວາງ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ຢືນຢັນ ບຸກຄະລິກກະພາບໃຫຍ່, ຖືກຽດສັກສີ ເປັນສິ່ງສັກສິດ, ສູງສົ່ງທີ່ສຸດ”, ຮັກສາຫຼັກການ, ອຸທິດຕະຫຼອດຊີວິດ ເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ. ສະຫາຍ ເປັນແວ່ນແຍງທີ່ດີເດັ່ນ, ເປັນແບບຢ່າງ ກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດປະຕິວັດ ທີ່ປອດໃສ, “ເຫັນແກ່ ສ່ວນ ລວມ ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ”, ມີວິຖີຊີວິດ ທີ່ລຽບງ່າຍ, ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກ ປະຊາທິປະໄຕ, ໝົດຈິດ ໝົດໃຈ, ມີວິທະຍາສາດ, ເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ຮັກແພງເພື່ອນມະນຸດ…ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຮັກແພງ ຈາກພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ, ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຈາກເພື່ອນມິດສາກົນ.
ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງ ພັກ, ຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດ, ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ລັດທິມາກ-ເລນິນ, ແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ທິດສະດີ ກ່ຽວກັບແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງ ພັກ; ຢຶດໝັ້ນຈຸດໝາຍ ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສັງຄົມນິຍົມ; ຢຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການກໍ່ ສ້າງພັກ; ທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ, ທົ່ວປວງຊົນ ຈະສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ, ຍາດແຍ່ງເອົາກາລະໂອກາດ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ກໍ່ສ້າງພັກເຮົາ ແລະ ລະບົບການ ເມືອງໃຫ້ປອດໃສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ຮອບດ້ານ ຢ່າງແທ້ຈິງ; ພັດທະນາປະເທດ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາ ປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ; ຫັນປະເທດເຮົາ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ ກຳລັງພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສະເລ່ັຍສູງ ໃນປີ2030 ເມື່ອພັກ ເຮົາສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ, ສ້າງພື້ນ ຖານອັນໜັກແໜ້ນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ 100 ປີແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ ໃນປີ 2045, ນຳປະເທດເຮົາ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍໄດ້ສູງ, ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ.
- ບົດ: ສະຫາຍພົນເອກ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມພາບ: VNA - ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ເຮືອງຖາວ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ