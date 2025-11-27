ສຈ, ປອ. Furuta Motoo: ຈາກນັກວິຊາການ ດ້ານ ຫວຽດນາມ ສຶກສາ ສູ່ຜູ້ບຸກເບີກມະຫາວິທະຍາໄລ ລະດັບສາກົນ
ຕະຫຼອດກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດ ທີ່ຜ່ານມາ, ສາດສະດາຈານ, ປອ. Furuta Motoo, ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດ-ຍີ່ປຸ່ນ (VJU), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຖານະນັກວິຊາການດ້ານ ຫວຽດນາມ ສຶກສາທີ່ຊ່ຽວຊານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຜູ້ບຸກເບີກ ໃນການສ້າງຮູບແບບມະຫາ ວິທະຍາໄລ ທີ່ມີ ມາດຕະຖານສາກົນ. ດ້ວຍຄວາມຮັກ ທີ່ມີຕໍ່ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ, ເພິ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຊື່ອມໂຍງ ຄວາມຮູ້ຂອງສອງຊາດ, ເປີດທິດທາງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງ ຫວຽດ ນາມ ໃນຍຸກສະໄໝ ແຫ່ງ ການເຊື່ອມໂຍງ ທົ່ວໂລກ.
ນັກຂ່າວ: ໃນຖານະເປັນຊາວຕ່າງປະເທດ ຄົນທຳອິດ ທີ່ດຳລົງຕຳ ແໜ່ງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ, ທ່ານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານຢູ່ VJU ຄືແນວໃດ?
ສາດສະດາຈານ, ປອ. Furuta Motoo: ໃນຖານະເປັນ ຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບ ຫວຽດນາມ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງຫວຽດນາມ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຝຶກ ອົບຮົມ ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ນັກ ສຶກສາພັດທະນາ ແນວຄິດທົ່ວໂລກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ ປັບຕົວ. ດັ່ງນັ້ນ, VJU ຈຶ່ງໄດ້ເລືອກເອົາປັດຊະຍາການ ສຶກສາເສລີນິຍົມ (Liberal Arts Education), ເຊິ່ງເນັ້ນໜັກ ໃສ່ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄິດ, ທັກສະການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງ ນັກສຶກສາ.
ນັກຂ່າວ: ທ່ານມີຄຳເຫັນແນວໃດຕໍ່ການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ໃນປັດ ຈຸບັນ, ໃນສະພາບການເຊື່ອມໂຍງ ທົ່ວໂລກ?
ສາດສະດາຈານ, ປອ. Furuta Motoo: ຄົນ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມກະ ຕືລືລົ້ນໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ມີພື້ນຖານການ ສຶກສາທີ່ຍາວນານ. ປັດ ຈຸບັນ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກຳລັງ ຫັນປ່ຽນ ຢ່າງແຂງແຮງດ້ວຍຈິດໃຈການປະຕິຮູບ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່. ໃນບາງດ້ານ,ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມບຸກເບີກກວ່າ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ແນວໂນ້ມທົ່ວໂລກ ຢ່າງໄວ. ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອວ່າ ຫວຽດ ນາມ ຈະກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ ທີ່ດຶງດູດ ນັກສຶກສາສາກົນໃນໄວໆ ນີ້.
- ສາດສະດາຈານ, ປອ Furuta Motoo ເກີດເມື່ອປີ 1949, ຈົບການສຶກສາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຕກຽວ ປີ 1974, ໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກ ປີ 1990, ປັດຈຸບັນ ເປັນອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດ - ຍີ່ປຸ່ນ (ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ), ປະທານ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະທານສະມາຄົມ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ຫວຽດນາມ.
- ໃນຖານະນັກວິຊາການດ້ານຫວຽດນາມສຶກສາ, ເພິ່ນມີ ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ການເມືອງຫວຽດ ນາມ ສະໄໝໃໝ່. ເພິ່ນເຄີຍ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ ວັດທະນະທຳ ທົ່ວໄປ, ຫົວໜ້າ ໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດທົ່ວໄປ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ປະຈຳ ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ (ຍີ່ປຸ່ນ).
- ເພິ່ນເປັນຊາວຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ລັດຖະບານ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແມ່ນລາງວັນ ບາວເຊີນ 2025, ເຊິ່ງເປັນການຢັ້ງຢືນ ການຜູກພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນເວລາກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດ.
ນັກຂ່າວ: ສາຂາວິຊາ ຍີ່ປຸ່ນ ສຶກສາ ຖືເປັນ “ລູກຮັກ” ຂອງທ່ານຢູ່ VJU. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໃດແດ່?
ສາດສະດາຈານ, ປອ Furuta Motoo: ປັດຈຸບັນ, ສາຂາວິຊາ ຍີ່ປຸ່ນ ສຶກສາ ເປັນໂຄງການ ທີ່ມີນັກສຶກສາ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຈຳນວນ 9 ໂຄງ ການຝຶກອົບຮົມ ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ຂອງ VJU. ພວກຂ້າພະເຈົ້າດຳ ເນີນການສອນຄົບທັງສາມລະດັບຄື: ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ຍຸກໃໝ່ໃນການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງຄວາມ ສາມາດດ້ານພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທຳ ສອງຝ່າຍ. ຄຸນນະພາບ ຂອງ ການຝຶກອົບຮົມ ໃນໂຄງການນີ້ ແມ່ນ ທຽບເທົ່າ ກັບບັນດາ ສະຖາບັນ ທີ່ມີມູນເຊື້ອ ຫຼາຍສິບປີ ໃນຂົງເຂດນີ້.
ນັກຂ່າວ: ທ່ານມີທິດທາງແນວໃດເພື່ອໃຫ້ VJU ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ ຂອງ ນັກສຶກສາສາກົນ?
ສາດສະດາຈານ, ປອ Furuta Motoo: ພາລະກິດ ຂອງ VJU ແມ່ນການບຳລຸງສ້າງ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ລະດັບໂລກ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ. ໃນໄລຍະ 10 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ປະມານ 15% ຂອງນັກສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ຂອງ ໂຮງຮຽນແມ່ນມາຈາກ 10 ກວ່າ ປະເທດໃນ ອາຊີ ແລະ ອາຟຣິກາ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມືສາກົນ, ເຮັດໃຫ້ VJU ກາຍເປັນສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ທີ່ມີຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດ ທະນະທຳ ຂອງ ພາກພື້ນ.
ນັກຂ່າວ: ໃນມື້ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2025 - 2026, ທ່ານຢາກຝາກຂໍ້ ຄວາມຫຍັງເຖິງນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ?
ສາດສະດາຈານ, ປອ Furuta Motoo: ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈສະເໝີກັບນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ - ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສະຫຼາດ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກທ່ານຈະສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້, ສ້າງສັນ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະກາຍເປັນພົນ ລະເມືອງໂລກ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ.
ພ້ອມດຽວກັນກັບພາລະກິດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດ-ຍີ່ປຸ່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາ ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃນການບຳລຸງສ້າງຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດ ລະດັບໂລກ ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງແມ່ນ ຜູ້ທີ່ມີທັງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ, ທັງມີຈິດໃຈເປີດກວ້າງ, ເຄົາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານວັດທະ ນະທຳ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຕໍ່ອະນາຄົດ ຮ່ວມກັນ ຂອງ ມວນມະ ນຸດ.
ນັກຂ່າວ: ຂໍຂອບໃຈທ່ານຢ່າງສູງ!
ບົດ: ບິກເວິນ/VNP - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ - ແປໂດຍ: ຢຶຟຽນ