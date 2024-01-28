ວັດ ໂອຈູມ ເຂົ້າສູ່ງານບຸນ
ກ່ອນວັນບຸນ ອ໋ອກອອມບອັກ (ພິທີໄຫວ້ພະຈັນ), ປະຊາຄົມຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ຢູ່ບ້ານ ຫວິ໊ງແທງ, ຕາແສງ ຫວິ໊ງເກີ໋ວ, ເທດ ສະບານ ຫງ໊ານໍາ, ແຂວງ ຊອັກຈັງ ໄດ້ພາກັນ ມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ວັດ ໂອຈູມ ອາຣາມ ເປີເຣັກ ເຈັກ (ຫຼື ວັດ ໂອຈູມ) ເພື່ອຕໍ່ເຮືອ ແລະ ຝືກຊ້ອມ ກະກຽມຈັດງານບຸນ ຊ່ວງເຮືອ ແກງໍ (ເຮືອ) ປະເພນີ ປະຈຳປີ.
ຄົ້ນພົບອາຊີບຕໍ່ເຮືອ ແກງໍ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ຂະແມ
ເຮືອ ແກງໍ ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ກັບຊີວິດປະຈຳວັນ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ຢູ່ເຂດແມ່ນ້ຳລຳເຊ ມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ຍ້ອນເຫດຜົນນັ້ນ ອາຊີບຕໍ່ເຮືອ ແກງໍ ຈຶ່ງພັດທະນາ ໄປຄຽງຄູ່ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ. ພິເສດ, ກ່ອນວັນບຸນ ອ໋ອກ ອອມບອັກ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາງານບຸນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງຊາວເຜົ່າຂະແມ ໃນປີ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນເພັງ ເດືອນ 10 (ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ທ່າມກາງບັນຍາກາດສ້ອມແປງ, ຕໍ່ເຮືອ ແກງໍ ໃໝ່ຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ກັບມາຟົດຄື້ນ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.
ໃນໂອກາດນີ້, ບັນດານາຍຊ່າງມືອາຊີບ ເຜົ່າ ຂະແມ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ພ້ອມກັບ ບັນດາພະສົງ ຂອງ ວັດ ໂອຈູມ ໄດ້ພ້ອມພຽງກັນ ຕໍ່ເຮືອ ແກງໍ ລຳໃໝ່ ໃຫ້ທີມແຂ່ງ ແກງໍ ທັງຊາຍ ແລະຍິງ. ເຮືອ ແກງໍ ມີຮູບ ຄ້າຍຄື ພະຍານາກ, ລຳຕົວສ້ວຍ, ອຽງໄປທາງໜ້າ, ສ່ວນຫົວໂຄ້ງ ແລະ ແຫຼມ. ເຮືອ ແກງໍ ລວມມີຫຼາຍຊ່ວງ, ໃນແຕ່ລະຊ່ວງ ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາແຜ່ນໄມ້ ຍາວ 1,2 ມ ພໍເປັນບ່ອນນັ່ງ ໃຫ້ສີພາຍສອງຄົນນັ່ງ ເປັນຄູ່ຂະໜານກັນ ຢ່າງສະບາຍ.
ຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ຖືວ່າ ເຮືອ ແກງໍ ແມ່ນສິ່ງສັກສິດ, ສະນັ້ນ ກ່ອນຈະນຳ ເຮືອແກງໍ ລຳໃໝ່ເຂົ້າສູ່ການຝຶກຊ້ອມ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ຈະຕ້ອງເຮັດພິທີປ່ອຍ ເຮືອແກງໍ ລົງນໍ້າ ເພື່ອຂໍເທວະດາຟ້າແຖນ ຈົ່ງຊ່ວຍເຫຼືອທີມ ແກງໍ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ. ພິທີດັ່ງ ກ່າວມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ພະສົງ, ນັກກິລາ ພາຍໃນທີມ ພ້ອມດ້ວຍ ປະຊາຊົນ ໃນໝູ່ບ້ານ.
ຕັ້ງໜ້າຝຶກຊ້ອມ ໃຫ້ງານບຸນ ອ໋ອກອອມບອັກ
ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ, ວັດ ໂອຈູມ ເປັນວັດ ທີ່ມີມູນເຊື້ອ ແລະ ຜົນງານ ໃນການແຂ່ງເຮືອ ແກງໍ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ວັດມີ ສອງທີມ, ທີມ ແກງໍ ຊາຍ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 2005, ທີມ ແກງງໍ ຍິງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 2017. ທັງສອງທີມ ລ້ວນແຕ່ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບຸນຊ່ວງເຮືອ ແກງໍ ປະເພນີ ປະຈຳປີ ຂອງ ແຂວງ ຊອັກຈັງ ກໍຄືເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາເຂດໃກ້ຄຽງ.
ສິ່ງທີ່ພິເສດ ແມ່ນທີມແຂ່ງ ແກງໍ ຍິງ ວັດໂອຈູມ ກໍາລັງ ເປັນຜູ້ ຄອງຊະນະເລີດ ລາງວັນຊ່ວງ ແກງໍ ເປີດກວ້າງ ແຂວງ ຊອັກຈັງ ປີ 2023, ເພາະສະນັ້ນ ບັນດານັກກິລາຍິງ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຝຶກຊ້ອມ ແລະ ຕັ້ງໃຈຮັກສາຕຳແໜ່ງ ແຊ້ມ. ທຸກໆ ຕອນບ່າຍ ເວລາ 14ໂມງ, ບັນດານັກກິລາຍິງ ຈະມາເຕົ້າໂຮມກັນຝຶກຊ້ອມ ຢູ່ຝັ່ງ ແມ່ນ້ຳ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າວັດ ໂອຈູມ. ເຂົາເຈົ້າ ຝຶກຊ້ອມກັບເຮືອ ແກງໍ ຈຳລອງ ກ່ອນຈະຝຶກຊ້ອມກັບເຮືອ ແກງໍ ແທ້. ຮູບພາບບັນດາຍິງສາວ ຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ໃສ່ກຸບໄມ້ ຕັ້ງໜ້າຝຶກຊ້ອມ ບໍ່ວ່າຝົນຈະຕົກ ແດດຈະກ້າ, ຈໍ້າໄມ້ພາຍໃຫ້ສະເໝີ ຈົນນໍ້າພົ້ງກະຈາຍ, ສ້າງບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ໄປທ່ົວແມ່ນໍ້າ ຕອນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບການຮັກແພງ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຈາກ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ສ່ວນທີມຊາຍ ຈະຝຶກຊ້ອມໃນເວລາຕໍ່ມາ ຄື 17ໂມງ, ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອຸ່ນເຄື່ອງຢ່າງໜັກ ດ້ວຍການ ຍົກນໍ້າໜັກ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຢູ່ເດີ່ນວັດ. ນອກເວລາເຮັດວຽກ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມ ຝຶກແອບ, ເພາະຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວກິລາຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ວັດໂອຈຸມ ມີອາຍຸ 2 ສັດຕະວັດ, ຫາກໍ່ໄດ້ສ້າງໃໝ່ ແລະ ສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ໃນຕົ້ນປີ 2023. ປະຈຸບັນນີ້, ທາງວັດ ພວມສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດກິດຈະການສຳຮອງ, ເດີ່ນວັດ, ຮົ້ວ; ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆເຊັ່ນ: ຖະໜົນຫົນທາງ, ຂົວ, ຄອງໃນທ້ອງຖີ່ນ ນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫັນປ່ຽນໂສມໜ້າຊົນນະບົດໃໝ່ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ບົດ: ເຊີນເງ້ຍ - ພາບ: ຫງວຽນລວນ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ