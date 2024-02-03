ວັດ ກ໋ຽນອານກຸງ
ວັດ ກ໋ຽນອານກຸງ (ຍັງມີອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ວັດ ອົງແກັວກ) ແມ່ນວັດທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍຮ້ອຍປີ, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນ ຊາແດັກ (ແຂວງ ດ່ົງທາບ). ວັດ ມີຄວາມງາມແບບເກົ່າແກ່ ທັງເປັນຂີດໝາຍ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ຂອງ ວັດທະນະທຳ ຈີນ ຊຶ່ງ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າ ເປັນສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ ແຫ່ງຊາດໃນປີ 1990.
ຕາມການຊອກຮູ້, ກ໋ຽນອານກຸງ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໂດຍຊາວຈີນກຸ່ມໜຶ່ງ ຢູ່ແຂວງ ຝູຈ້ຽນ (ຈີນ) ທີ່ອົບພະຍົບເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ຊາແດັກ ໃນປີ 1927 ເພື່ອສັກກາລະບູຊາ ບັນພະບຸ ລຸດ ແລະ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ ວົງຄະນາຍາດ ຊາວຈີນ ໃນເຂດ ເຂົ້າກັນ. ວັດຫັນໜ້າສູ່ ຮ່ອງນໍ້າກ໋າຍເຊີນ, ໄດ້ຮັບການ ກໍ່ສ້າງ ຕາມແບບຕົວໜັງສື ວ່າ (ກົງ) ຢ່າງໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ສະຫງ່າງາມ. ດ້ານໜ້າ ຂອງ ວັດ ຖືກອອກແບບໃຫ້ກົມກຽວກັບ 3 ຫ້ອງຫຼັກ, ຫຼັງຄາມຸງດ້ວຍ ດິນ ຂໍຜູ້ ແລະ ດິນຂໍແມ່ ຂວ້ຳໜ້າ ໃສ່ກັນ ເປັນຮູບຄື້ນມັງກອນ, ຢູ່ເທິງສຸດຂອງຫົກ ຫົວຄື້ນແມ່ນ ພະລາ ຊະວັງ ຫົກຫຼັງ ຖືກສ້າງແບບຫຍໍ້ສ່ວນ, ໄດ້ຖືວ່າ ເປັນສັນຍາລັກ ຂອງນໍ້າໃຈ ບຸກບືນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ປະສົບ ຜົນສຳເລັດ.
ຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ ວັດ ແມ່ນແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ໃຫຍ່ໂຕ, ງົດງາມ ດ້ວຍສີສັນ ປະດັບປະດາ ພາຍໃນທີ່ສົດ ໃສ, ບັນດາຮ້ານບູຊາ ຖືກແບ່ງອອກ ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ມີຄວາມງາມແບບເກົ່າແກ່ ກັບຝາກໍ່ດ້ວຍ ດິນຈີ່ ແລະ ຫຼັງຄາ ມຸງດິນຂໍ ຖືກປົກຄຸມເຕັມແຕ່ ໄຄນໍ້າ. ຢູ່ເທິງ ຫຼັງຄາວັດ ມີຫໍທາດຂະໜາດນ້ອຍ 4 ຫຼັງ, ພາຍໃນມີຮູບປັ້ນ ນາງ ຟ້າ, ພະພຸດທະຮູບ ແລະ ເທວະດາ, ຢູ່ກາງຫຼັງຄາ ມີຮູບມັງກອນ ສອງໂຕເຝົ້າພະຈັນ. ທັງສອງດ້ານ ຂອງ ທາງເຂົ້າຫຼັກ ມີກິເລນສອງໂຕ ສ້າງດ້ວຍຫີນສີຂຽວໃຫຍ່, ເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ເບື້ອງຂວາ ມີຮູບແຕ້ມເທວະດາສອງອົງ (ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມ ຊ່ົວຮ້າຍ) ຢືນເຝົ້າປະຕູ. ພິເສດ, ທຽນຕີ໊ງ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ວັດ ບັນເທົາຄວັນທູບ ຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນໄລຍະວັນບຸນ ສຳຄັນ, ເມື່ອມີປະຊາຊົນ ຈາກທົ່ວທຸກ ສາລະທິດ ມາຢ້ຽມຢາມວັດ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ພາຍໃນວັດ ມີເສົາໃຫຍ່ສີດຳຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼາຍເສົາ, ມີປ້າຍໂຕໜັງສື, ຄໍາກອນຄູ່, ປະຕູ “ວ໊ອງ”... ທັງໝົດ ແມ່ນຖືກແກະສະຫຼັກ ຢ່າງລະອຽດ, ຟອກ ດ້ວຍຄຳປິວ ສີສົດໃສ. ຢູ່ເທິງຝາ ມີຮູບແຕ້ມສີນ້ຳ ບອກເລົ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວ ຕ່າງໆ ໃນສະໄໝກ່ອນ ທ່ີມີຄວາມໝາຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ ມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ງ.
ຢູ່ກາງຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ ແມ່ນແທ່ນບູຊາ ທ່ານ ແກັວກ ຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ເໝືອນດັ່ງພະອໍລະຫັນຈາກ ຊາວ ຈີນ ຍ້ອນມີ ການປະກອບສ່ວນອັນດີງາມ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ. ດ້ານໜ້າມີຮູບປັ້ນ ກວນອູ, ຖືອາວຸດ ຢືນເປັນສອງແຖວ, ເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ເບື້ອງຂວາ ມີເຂດເອີ້ນວ່າ ໂດງລາງ ແລະ ໄຕລາງ ເພື່ອເປັນບ່ອນຕ້ອນຮັບແຂກຄົນ ທີ່ມາກາບໄຫວ້ບູຊາ. ທຸກໆ ປີ, ວັດ ມີສອງພິທີບູຊາ ຄື: ວັນທີ 22 ກຸມພາ (ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ) ເປັນວັນເກີດ ຂອງ ທ່ານ ແກັວກ ແລະ ວັນທີ 22 ສິງຫາ (ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ) ຈົນເຖິງ ເວລາເປັນພະອໍລະຫັນ. ວັດ ຈັດພິທີບູຊາ ຢ່າງເຄັ່ງຂຶມ, ມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄຫວ້ບູຊາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງໃກ້ກັບເຮືອນບູຮານ ຮີ່ວນຖຸຍເລ, ສວນດອກໄມ້ ຊາແດັກ ຫຼື ອະນຸສອນສະຖານບູຮານ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ວັດ ບ່າທຽນເຮົ້າ, ກ໋ຽນອານກຸງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງພາບພົດ ຂອງ ນະຄອນ ຊາແດັກ ທີ່ເກົ່າແກ່, ງຽບສະຫງົບ ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳ ຕ່ຽນ ທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ, ທັງແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງຢູ່ໃກ້ ແລະ ໄກ ລ້ວນແຕ່ຢາກມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ກາບໄຫວ້ ທຸກຄັ້ງທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຊາແດັກ.