ລາຍຊື່ 19 ສະຫາຍ ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XIV
1. ສະຫາຍ ໂຕເລີມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XIII, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ.
2. ສະຫາຍ ເຈິ່ນແທງເໝີ໊ນ, ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XIII, ເລຂາຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV.
3. ສະຫາຍ ເຈິ່ນເກີ໊ມຕູ໋, ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XIII, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການ, ເລຂາຄະນະພັກ ບັນດາອົງການພັກສູນກາງ.
4. ສະຫາຍ ເລມິງຮຶງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XIII, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ.
5. ສະຫາຍ ໂດ໊ວັນຈ໋ຽນ, ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XIII, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຜູ້ປະຈຳການ.
6. ສະຫາຍ ນາງ ບຸ່ຍທິມິງຮວ່າຍ, ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XIII, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສູນກາງ, ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ.
7. ສະຫາຍ ຟານວັນຢາງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XIII, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກລັດຖະບານ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນເອກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
8. ສະຫາຍ ເລືອງຕາມກວາງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XIII, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກລັດຖະບານ, ເລຂາຄະນະພັກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ພົນເອກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
9. ສະຫາຍ ຫງວຽນຢຸຍງອກ, ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XIII, ເລຂາຄະນະພັກ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
10. ສະຫາຍ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ, ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ XIII, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ກຳມະການ ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ການທະຫານສູນກາງ, ພົນເອກ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
11. ສະຫາຍ ຈິ້ງວັນກວຽດ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XIII, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານມວນຊົນສູນກາງ.
12. ສະຫາຍ ເລຮ່ວາຍຈຸງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
13. ສະຫາຍ ເລມິງຈີ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະວຽກງານພາຍໃນສູນກາງ.
14. ສະຫາຍ ເຈິ່ນລຶວກວາງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XIII, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
15. ສະຫາຍ ຟ້າມຢາຕຸກ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ.
16. ສະຫາຍ ເຈິ່ນສີແທງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ.
17. ສະຫາຍ ຫງວຽນແທງງີ້, ຫົວໜ້າຄະນະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດສູນກາງ.