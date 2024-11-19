ລະດູເຂົ້າສຸກເຫຼືອງ ຢູ່ ຈຸ່ງແຄ໋ງ
ເຂດຊາຍແດນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂອງເມືອງ ຈຸ່ງແຄ໋ງ ແຂວງ ກາວບັ່ງ ມີພູຜາປ່າໄມ້ ຂຽວຂະຈີ, ສາຍນໍ້າໃສ. ເມື່ອລະດູໃບໄມ້ ຫຼົ່ນມາເຖິງ ກໍຍັງແມ່ນຊ່ວງເວລາ ຂອງ ລະດູເກັບກ່ຽວ, ທຳມະຊາດ ທົ່ວທຸກແຫ່ງຢູ່ ຈຸ່ງແຄ໋ງ ເໝືອນກັບໃສ່ເສື້ອຜືນໃໝ່ ຕາມຖະໜົນ ຄົດໂຄ້ງ ເລາະລຽບຕາມຈ້າຍພູ.
ເມື່ອມາຮອດໃຈກາງເທດສະບານເມືອງ ຈຸ່ງແຄ໋ງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເຫັນຂະບວນລົດທ່ອງທ່ຽວ ມາຈາກເຂດລຸ່ມເປັນຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ. ແຂກທີ່ມາທ່ຽວຊົມລະດູເຂົ້າສຸກເຫຼືອງ, ຊ່າງພາບມາຕາມ ລ່າຊອກຫາຊ່ວງເວລາທີ່ສວຍງາມທ່ີສຸດ ຂອງ ລະດູການ, ຄົນ ຈາກເຂດຕົວເມືອງ ທີ່ຄັບແຄບ ກໍ່ມາເພື່ອປ່ຽນອາກາດ ແລະ ເພີດ ເພີນກັບພື້ນທີ່ ອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະ ຄວາມງາມຈົນຕ້ອງ ຕົກຕະລຶງ ຂອງ ທຳມະຊາດ ຢູ່ດິນແດນ ຈຸ່ງແຄ໋ງ.
ຈຸດຈອດທຳອິດ ຂອງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ບ້ານຢົກ- ໜຶ່ງໃນ 7 ນ້ຳຕົກຕາດ ທີ່ສວຍງາມຂອງໂລກ. ຢູ່ຕີນນ້ຳຕົກຕາດ ແມ່ນ ທົ່ງນາສີເຫຼືອງ ທີ່ປູກໂດຍທະຫານ ຄ້າຍປ້ອງກັນ ຊາຍແດນ ດ່າມຖຸຍ ກຳລັງຮອດຍາມເກັບກ່ຽວ. ທົ່ງນານີ້ ເບິ່ງຄືວ່າ ປະດັບ ໃຫ້ ເຂດນໍ້າຕົກຕາດ ບ້ານຢົກ ທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ມີຄວາມສວຍງາມ ຍິ່ງຂຶ້ນ.
ໃນຕອນບ່າຍ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າກັບຄືນສູ່ ຕາແສງ ຟອງນໍ້າ ແລະ ຫງອກໂກນ. ນະແຫ່ງນີ້ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນທົ່ງນາເຂົ້າສຸກເຫຼືອງ ເຕັມ ທົ່ງ ທ່ີກວ້າງໃຫຍ່ ແລ່ນຄົດລ້ຽວອ້ອມແມ່ນໍ້າ ເກວເຊີນ ໄປໄກເຖິງ ຕີນພູ. ລະດູການນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເມື່ອມາຍັງທີ່ນີ້ ກໍຕ້ອງຕົກຕະ ລຶງ ດ້ວຍສີເຫຼືອງ ຂອງ ເຂົ້າ, ສີຂຽວ ຂອງ ພູເຂົາ ແລະ ແມ່ນ້ຳ ເກວ ເຊີນ ທີ່ໄຫຼຜ່ານໝູ່ບ້ານ. ເວລາທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ຂອງ ລະດູເຂົ້າ ສຸກ ຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນເວລາຕາເວັນຂຶ້ນ (ປະມານ 5 ໂມງເຊົ້າ) ແລະ ຍາມ ຕາເວັນຕົກ (ເວລາປະມານ 3 ໂມງແລງ). ໃນເວລານີ້, ແສງຕາເວັນ ທີ່ອົບອຸ່ນ ສາດສ່ອງລົງມາ ໃສ່ທົ່ງນາ ທ່ີກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ, ສ້າງເປັນພາບທຳມະຊາດ ປະກາຍແສງ ສີທອງເຫຼື້ຶອມ ລະຍິບລະຍັບ ທີ່ແສນສວຍງາມ.
ຟອງນໍ້າ ແລະ ຫງອກໂກນ ແມ່ນບ່ອນດຳລົງຊີວິດ ຂອງຊາວຊົນ ເຜົ່າ ໄຕ່ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກໄຮ່ການນາເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາ ວິຖີຊີວິດແບບດັ້ງເດີມຂອງຕົນ ມາຫຼາຍຮຸ່ນ ຄົນ. ມາຮອດນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນ ບັນດາເຮືອນ ຫຼັງ ນ້ອຍໆ ຕັ້ງຢູ່ ຢ່າງສະຫງົບງຽບ ຕາມເປີ້ນພູ ແລະ ທົ່ງນາເຂົ້າສຸກ ເຫຼືອງ ທີ່ປະຊາຊົນ ກຳລັງຫຍຸ້ງກັບການເກັບກ່ຽວ.
ນອກຈາກແນວພັນເຂົ້າໃໝ່ແລ້ວ, ຊາວເຜົ່າ ໄຕ່ ຢູ່ທີ່ນີ້ ຍັງຮັກສາ ໄວ້ໄດ້ ແນວພັນເຂົ້າໜຽວທ້ອງຖິ່ນເດີມ ທີ່ແຊບໜຽວ ແລະ ມີກິ່ນ ຫອມທີ່ເປັນເອກະລັກ. ເມື່ອລະດູເຂົ້າສຸກ ວຽນມາເຖິງ, ທົ່ວທັງ ເຂດຮ່ອມພູ ທີ່ສວຍງາມນີ້ ມີກິ່ນຫອມອ່ອນໆ ຂອງເຂົ້າ, ນຳມາ ເຊິ່ງ ຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ສະບາຍໃຈໃຫ້ທ່ານ.
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຮອດຕາແສງ ຫງອກໂກນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ເຂົ້າໜຽວ ອອງ, ຜະລິດຕະພັນພິເສດ ແລະ ມີຊື່ສຽງຂອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ. ວິທີການເກັບກ່ຽວເຂົ້າໜຽວ ພິເສດນີ້ ຍັງມີຄວາມພິຖີພິຖັນ ແລະ ລະອຽດ ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນໃດທຽບເທົ່າໄດ້.
ເຂົ້າໜຽວ ອອງ ຊຶ່ງເປັນພັນພິເສດ ຂອງ ທົ່ງ ຫງອກໂກນ, ປະຊາ ຊົນ ຈະມັດເປັນມັດໃຫຍ່ ແລະ ຂົນອອກຈາກ ທົ່ງ ໃນລະດູເກັບ ກ່ຽວ. ນີ້ແມ່ນເຂົ້າໜຽວ ຊະນິດໜຶ່ງ ມີເມັດ ກົມໃຫຍ່, ເມື່ອປຸງແຕ່ງ ແລ້ວ, ເມັດຈະສະເດັດນໍ້າ ແລະ ແຊບໜຽວ ກວ່າປະເພດເຂົ້າໜຽວ “ເນັບກ໋າຍຮວາຫວ່າງ” (ປະເພດເຂົ້າໜຽວ ພິເສດ ຢູ່ເຂດທ່ົ່ງພຽງ ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ).
ຮ່ອມພູ ຫງອກໂກນ ຢູ່ຂ້າງຝັ່ງແມ່ນໍ້າ ເກວເຊີນ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງ ເສັ້ນ ທາງ ທ່ອງທ່ຽວ “ສຳຜັດ ກັບ ວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ ໃນດິນແດນ ທີ່ມີທັດສະນີຍະພາບ ສວຍງາມ ດັ່ງແດນສະຫວັນ” ໃນສາຍການ ເດີນທາງ ໄປສຳຫຼວດ ສວນສາທາລະນະ ທໍລະນີສາດທົ່ວໂລກ UNESCO ກາວບັ່ງ ແລະ ເມື່ອນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຊົມ ທິວທັດພູເຂົາ ທີ່ສວຍງາມແລ້ວ ບໍ່ມີຫຍັງຈັບໃຈໄປກວ່າ ການໄດ້ຊີມລົດຊາດ ຂອງເຂົ້າໜຽວ ອອງ ທ່ີຫອມແຊບເຖິງໃຈ.
- ບົດ: ທົງທ້ຽນ - ພາບ: ຫງວຽນຖັັ໋ງ, ຮວ່າງຮ່າ, ທົງທ້ຽນ - ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ເຮືອງຖາວ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ