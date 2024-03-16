ມາ ເມືອງ ເມືອງແຕ່ ເພີດເພີນກັບ ຍຳ ຍອດແຂມ ອ່ອນ
ອາຫານການກິນ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ກົ໋ງ ສຸດທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ດ້ວຍເຍື່ອງອາຫານຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ບັນດາປະເພດເຂົ້າໜົມ, ຍຳ, ປາແຫ້ງ, ຊີ້ນແຫ້ງ ເຮັດສົ້ມ ຫຼື ຂາງໄຟ ເພື່ອເກັບຮັກສາ. ໃນນັ້ນ ຍຳຍອດແຂມອ່ອນ ອາດຈະແມ່ນລາຍການອາຫານ ທ່ີແປກ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ກົ໋ງ. ຕາມການບອກເລົ່າ ຂອງ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນເມື່ອກ່ອນ, ເມື່ອໄປເຮັດໄຮ່, ຊາວເຜົ່າ ກົ໋ງ ມັກເກັບເອົາ ຍອດແຂມ ມາກິນ. ເມື່ອຄ່ອຍໆ ລື້ງກິນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າເອົາກັບບ້ານ, ໜຶ້ງໃຫ້ສຸກ ແລະ ປົນກັບໝາກກອກນໍ້າ, ຜັກຫອມ ເພື່ອສ້າງເປັນລາຍການອາຫານ ທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ເພື່ອເຮັດຍຳ ຍອດແຂມອ່ອນ, ຊາວເຜົ່າ ກົ໋ງ ມັກເລືອກ ແລະ ເດັດເອົາໜໍ່ແຂມ ມີສີຂຽວອ່ອນ ແລ້ວລ້າງໃຫ້ສະອາດ, ແຊ່ນໍ້າເກືອຈາງໆ ເພື່ອລະລາຍຄວາມຝາດ ຂອງແຂມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຕັກອອກ, ລ້າງນໍ້າ ແລ້ວນຳໄປໜຶ້ງໃຫ້ສຸກ.
ສ່ວນປະສົມເພື່ອເຮັດ ຍຳຍອດແຂມອ່ອນ ໄດ້ປຸງແຕ່ງຈາກ ນໍ້າປາ, ນໍ້າຕານ, ນໍ້າໝາກນາວ, ໝາກເຜັດ, ກະທຽມ,... ຕາມສັດສ່ວນພໍກິນ. ແຂມອ່ອນ ຫຼັງຈາກໜຶ້ງສຸກ ແລ້ວກໍ່ເອົາລົງໝໍ້ກະທະ ພ້ອມກັບສ່ວນປະສົມ, ໃສ່ຜັກຫອມ, ໝາກຖົ່ວດິນຂົ້ວ ແລະ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ.
ຍຳ ຍອດແຂມອ່ອນ ຈະມີລົດຊາດ ສົ້ມ, ຫວານ, ເຜັດ, ຫອມແຊບ ແລະ ກິນງ່າຍ. ອາຫານນີ້ ມັກຈະຖືກຮັບປະທານກັບ ເຂົ້າ ຫຼື ເຂົ້າປຸ້ນ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາເມືອງ ເມືອງແຕ່ ຈະຮູ້ສຶກແປກໃຈ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ ແລະ ຊີມລາຍການອາຫານ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະນີ້.
ເມືອງ ເມືອງແຕ່ ມີ 14 ຕາແສງ, ຕົວເມືອງ, ລວມມີ 10 ຊົນເຜົ່າ. ໃນນັ້ນ, ຊົນເຜົ່າ ກົ໋ງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 5 ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ທີ່ປະສົບກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ, ໄດ້ດຳລົງຊີວິດ ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ ຕາແສງນ້ຳຄາວ ມີ 220 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 1.000 ກວ່າຄົນ. ເຖິງວ່າປະຊາກອນ ມີໜ້ອຍກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບັນດາຄຸນຄ່າ ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ພິເສດ ແມ່ນບັນດາລາຍການອາຫານພື້ນເມືອງ ຂອງ ເຜົ່າ ກົ໋ງ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ.
ບົດ ແລະ ພາບ: ກົງດາດ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ