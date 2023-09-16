ມາຍັງ ດ່າໜັງ ຫຼິ້ນ ພາລາມໍເຕີ ຢູ່ແຫຼມ ເຊີນຈ່າ
ຖ້າທ່ານ ໄດ້ລອງຫຼິ້ນກິລາຜະຈົນໄພ ຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ, ລອງມາຍັງນະຄອນ ດ່າໜັງ ເພື່ອຄົ້ນພົບການຫຼິ້ນ ພາ ລາມໍເຕີ ຢູ່ແຫຼມ ເຊີນຈ່າ ເພື່ອຊົມທ້ອງຟ້າ, ນ້ຳ, ພູເຂົາສູງສະ ຫງ່າ, ນ້ຳທະເລສີຄາມ, ຊາຍຂາວ, ແສງແດດສີທອງ ແລະ ທິວທັດ ຂອງເຮືອແພ, ຖະໜົນຫົນທາງສວຍງາມອື່ນໆ ພວມ ລໍຖ້າ ທ່ານ.
ພາລາມໍເຕີ ( ມີເຄື່ອງຈັກ ແລະ ບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກ) ເປັນ ກິລາຜະ ຈົນໄພ ທີ່ນໍາຄວາມຮູ້ສຶກລະທຶກຂວັນ, ຄວາມຢ້ານກົວ, ແຕ່ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ກັບຜູ້ຫຼິ້ນ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການທ້າທາຍ ຄັ້ງທຳອິດນີ້, ຫຼັງຈາກກ້າວຜ່ານຂີດຈຳ ກັດ ຂອງຕົນແລ້ວ, ທ່ານ ຈະໄດ້ພິຊິດທ້ອງຟ້າທີ່ກວ້າງໃຫຍ່, ເບິ່ງໂລກອ້ອມຮອບຕົວທ່ານ ຈາກຄວາມສູງ ທີ່ໜ້າງຶດງໍ້ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການເຫັນທຸກສິ່ງ ຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມນ້ອຍໆ ຂອງ ຍົນລຳໜຶ່ງ.
ຈາກແຫຼມ ເຊີນຈ່າ ໃນລະດັບຄວາມສູງເກືອບ 700 ມ ເມື່ອ ທຽບກັບລະດັບນໍ້າທະເລ, ໃນສະພາບລົມ ແລະ ອາກາດດີ, ທ່ານ ຈະໄດ້ຫຼິ້ນ ພາລາມໍເຕີ ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກ ເພື່ອເບິ່ງ ນະ ຄອນ ດ່າໜັງ ໃນມຸມທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ. ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ, ທ່ານຈະ ເຫັນ ປ່າໄມ້ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ ຢູ່ເທິງພູສູງຂອງແຫຼມ ເຊີນຈ່າ, ເບື້ອງ ລຸ່ມແມ່ນວັດ ລິງອຶງ ມີຮູບປັ້ນເຈົ້າແມ່ ກວນອິມ ຫັນໜ້າອອກ ສູ່ທະເລ, ຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຫາດຊາຍທະເລ ເມິນຖາຍ, ຫາດຊາຍທະເລ ໝີ໋ເຄ ມີເຮືອຫາປາ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ສີສັນ, ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ໜາແໜ້ນ, ທັດສະນີຍະພາບທີ່ສວຍງາມຂອງ ກິ່ວ ຫາຍເວິນ ແລະ ເກາະ ກູ່ລາວຈ່າມ ທີ່ກວ້າງ ໃຫຍ່ໄພສານ ເມື່ອແນມເບິ່ງແຕ່ໄກ.
ເຫດຜົນທີ່ເລືອກແຫຼມ ເຊີນຈ່າ ເພື່ອຫຼິ້ນ ພາລາມໍເຕີ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ທີ່ນີ້ມີຄວາມສູງເກືອບ 700 ມ ເມື່ອທຽບກັບໜ້ານ້ຳທະເລ, ອາກາດດີ ຕະຫຼອດເວລາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີ ລົມພັດແຮງສະເໝີ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນບິນຂຶ້ນ, ອີກດ້ານໜຶ່ງ ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ມີສະຖານທີ່ລົງຈອດ ເມິນຖາຍ, ໝີ໋ ເຄ ທີ່ປອດໄພ, ທິວທັດ ຂອງການບິນ ແມ່ນສວຍງາມ. ດັ່ງນັ້ນ ເຊີນຈ່າ ຈິ່ງເປັນທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບການຫຼິ້ນ ພາລາມໍເຕີ.
ນອກຈາກການຫຼິ້ນ ພາລາມໍເຕີ ບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກ ເທິງແຫຼມ ເຊີນ ຈ່າ ແລ້ວ, ທ່ານ ຍັງສາມາດທົດລອງຫຼິ້ນພາລາມໍເຕີ ມີເຄື່ອງ ຈັກ ຈາກຫາດຊາຍ ເມິນຖາຍ ໃກ້ກັບດ້ານລຸ່ມ ຂອງເກາະ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ບໍ່ໜ້ອຍ. ນັກຫຼິ້ນ ພາລາມໍເຕີ ມີເຄື່ອງຈັກ ຈະເລັ່ງຄວາມໄວ ເທິງຫາດຊາຍ ທີ່ຮາບພຽງ ຢູ່ຊາຍຝັ່ງສີຄາມ ພ້ອມກັບຈ້ອງຊູຊີບ, ຈາກນັ້ນ ບິນຂຶ້ນ ແລ້ວອອກໄປ ກາງທະເລ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ຢູ່ສະເໝີ.
ການຫຼິ້ນກິລາຜະຈົນໄພ ປະເພດນີ້, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ພຽງ ແຕ່ ນັກບິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນຢ່າງດີ ເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານ ການຝຶກອົບຮົມ ຍັງສາມາດ ທົດລອງຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນນີ້ ດ້ວຍການບິນ ກັບນັກບິນ ທີ່ມີປະສົບການ.
ດ້ວຍຄວາມໄດ້ປຽບ ຂອງສະຖານທີ່ ຂຶ້ນ - ລົງ, ເງື່ອນໄຂ ອາ ກາດທີ່ເໝາະສົມ, ມີລົມພັດແຮງ ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ຕະຫຼອດປີ, ທິວທັດສວຍງາມ... ດ່າໜັງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນກາງຫຼິ້ນ ພາລາມໍເຕີ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດ. ແຕ່ລະປີ, ນະຄອນ ຈະ ຈັດການ ແຂ່ງຂັນ ພາລາມໍເຕີ, ດຶງດູດນັກກິລາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການບໍລິການຫຼິ້ນ ພາລາມໍເຕີ ຮັບໃຊ້ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວ ຍັງໄດ້ຖືກຈັດໂດຍສະໂມສອນ ຈໍານວນໜຶ່ງ. ຕົວຢ່າງ: ສະໂມສອນ ພາລາມໍເຕີ ດ່າໜັງ - Danang Paragliding ຢູ່ ນະຄອນ ດ່າໜັງ ໃຫ້ບໍລິການ ໃນລາຄາແຕ່ 1,8 ຫາ 2 ລ້ານ ດົ່ງ/ຄົນ ໃຊ້ເວລາ ບິນປະມານ 15 - 20 ນາທີ.
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຖ້ຽວບິນ ເຫຼົ່ານີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈຳເປັນຕ້ອງ ວາງແຜນ ຈອງຖ້ຽວບິນ ລ່ວງໜ້າສອງສາມມື້ ຫຼື ຫຼາຍອາທິດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຈັດການສາມາດຄິດໄລ່ເວລາບິນທີ່ປອດໄພ. ດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ພ້ອມກັບການກະກຽມທີ່ຮອບຄອບ, ທ່ານ ຈະ ລໍຖ້າຫຍັງອີກ ໂດຍບໍ່ພາຍກະເປົ໋າ ຂອງ ທ່ານໄປດ່າໜັງ ເພື່ອປ່ອຍຈິດວິນຍານ ຂອງ ທ່ານ ໄປກັບຖ້ຽວບິນ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ທ່າມກາງຄື້ນຟອງທະເລສີຄາມ.
ບົດ: VNP/ເຕິດເຊີນ - ພາບ: ແທງຮ່ວາ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ