ມະຫາກຳ ວິສາຂະບູຊາ ຂອງ ສະປະຊາຊາດ-Vesak 2025: ຢັ້ງຢືນ ຄຸນຄ່າ ມະນຸດສະທຳອັນເລິກເຊິ່ງຫຼາຍຢ່າງ
ທຸງພຸດທະສາສະໜາ ມີພື້ນທີ່ 500 ມ2 ປິວສະບັດຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າສີຄາມ. ພາບ: ເລມິງ/VNP
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງມະຫາກຳ ວິສາຂະບູຊາ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດຄັ້ງທີ 20-Vesak 2025 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ແລະ ເປັນຄັ້ງທີສີ່ ທີ່ ຫວຽດນາມ ຮັບກຽດຖືກຄັດເລືອກ ໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ ຈັດງານວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ອັນສຳຄັນນີ້. ຜ່ານນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂີດໝາຍ, ບົດບາດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຂອງພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມຊົນ ພຸດທະສາສະໜາສາກົນ.
ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ມະຫາກຳວິສາຂະບູຊາ-Vesak 2025.
ມະຫາກຳວິສາຂະບູຊາ-Vesak 2025 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດທີ່ ສະຖາບັນ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ມະຫາກຳ ວິສາຂະບູຊາ-Vesak 2025 ພາຍໃຕ້“ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ໂອບອ້ອມອາລີ ເພື່ອກຽດສັກສີມະນຸດ: ປັນຍາພຸດທະສາສະໜາ ເພື່ອສັນຕິພາບໂລກ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ ຍືນຍົງ”.
ພິທີຈູດໂຄມໄຟ/ອະນຸສອນເຖິງວິລະຊົນຜູ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດລະນຶກເຖິງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.
ໂຄມໄຟຖືກປ່ອຍລົງສູ່ໜອງໃນສວນສາທາລະນະ ລ້າງເລ. ພາບ: ເລມິງ/VNP
ການສັກກາລະບູຊາພະທາດຂອງພະພຸດທະເຈົ້າເທິງຍອດພູ ບ່າແດນ.
ພິທີອະທິຖານ ເພື່ອສັນຕິພາບໂລກ ເທິງຍອດພູ ບ່າແດນ.
ມີຜູ້ແທນກວ່າ 2.000 ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນຫຼັງຈາກພິທີເປີດ ມະຫາກຳວິສາຂະບູຊາ -Vesak 2025. ພາບ: ເລມິງ/VNP
ບົດ: ເລມິງ/VNP-ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ-ເຈິ່ນຕ໋ຽນຢຸ້ງ ແລະ ເອກະສານ VNA