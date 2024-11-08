ຟ້ອນ ຖ້ວຍ ຂອງ ເຜົ່າ ໄຕ ຢູ່ ບັກກ້ານ

ຟ້ອນ ຖ້ວຍ ຂອງ ເຜົ່າ ໄຕ ຢູ່ ບັກກ້ານ

 

ຊາວ​ເຜົ່າ ໄຕ ຢູ່​ແຂວງ ບັກ​ກ້ານ ມີ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ​ພື້ນ​ເມືອງສຸດ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນເຊັ່ນ: ບົດ​ກະວີ, ບົດ​ເພງ, ນິທານ, ເລື່ອງຕະຫຼົກ​ພື້ນ​ເມືອງ, ງານ​ບຸນ​ປະ​ເພນີ, ຮ້ອງ​ເພງ, ຟ້ອນ, ດົນຕີ... ​ບັນດາທຳນອງເພງ​ພື້ນ​ເມືອງ ​ທີ່​ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ​ທ່ີສຸດແມ່ນຂັບ ເລື້ອນຟອງ​ ສະລື, ຂັບ ເລື້ອນກ້ອຍ, ຂັບ ກວານລ່າງ, ຂັບກ່ອມລູກ... ນອກຈາກນັ້ນ, ຊາວເຜົ່າ ໄຕ ຍັງມີ ຟ້ອນລຳພື້ນເມືອງຫຼາຍບົດ ໄດ້ຮັບການສືບທອດກັນມາ ຈາກຮຸ່ນສູ່ຮຸ່ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈ ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຜູ້ຄົນ ໃນຊີວິດການອອກແຮງງານ ແລະ ທໍາການຜະລິດ. ໃນຈຳນວນ ທຳນອງຂັບລຳທຳເພງ ຂອງຊາວ ເຜົ່າ ໄຕ, ຟ້ອນຖ້ວຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນວາດຟ້ອນ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ຢ່າງກວ້າງ ຂວາງທີສຸດ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ​ໝູ່.


ຟ້ອນຖ້ວຍ ຂອງ​ ຊາວ​ເຜົ່າ ​ໄຕ ຢູ່​ແຂວງ ບັກ​ກ້ານ ມີ​ຈຸດຂ້ອນ ຂ້າງ​ພິ​ເສດ​ຄື: ຊຸດ​ ສະ​ແດງ​ຟ້ອນຖ້ວຍ ປະກອບມີ ​ເສື້ອຍາວ, ເສື້ອສັ້ນ, ສິ້ນ (ຫຼື​ ໂສ້ງ), ສາຍ​ແອວ, ​​ຜ້າ​ພັນ​ຫົວ ສີ່ຫຼ່ຽມ. ເຄື່ອງ ນຸ່ງ ຂອງແມ່ຍິງ ມີສີຄາມ, ເຮັດຈາກຜ້າທໍຈາກຝ້າຍ. ການຕັດ ແລະ ຫຍິບ ເຄື່ອງນຸ່ງ ແບບງ່າຍດາຍ, ບໍ່ມີການ ຖັກແສ່ວລວດລາຍ. ເຄື່ອງ​ມື​ຕົ້ນ​ຕໍ​ ໃຊ້ໃນການຟ້ອນຖ້ວຍ ແມ່ນຖ້ວຍ ແລະ ໄມ້ຖູ່ ຄູ່ໜຶ່ງ. ຟ້ອນຖ້ວຍ ໃນທ່ານັ່ງ ຫຼື ຢືນ, ໂດຍໃຫ້ຄົນສອງຄົນ ຫັນໜ້າເຂົ້າຫາກັນ. ເວລາທຳການສະແດງ, ມືສອງເບື້ອງ ຈັບຖ້ວຍ ແລະ ໄມ້ຖູ່. ວາງຖ້ວຍ ຢູ່ກາງຝ່າມື, ໝູນຂໍ້ມື ຮອບໜຶ່ງ ກາງໜ້າທ້ອງ ແລະ ຍົກຂຶ້ນເທິງຫົວ ແລ້ວອ້ອມໄປທາງຫຼັງ ແລ້ວຄ່ອຍໆ ວາງລົງ ກັບຄືນທ່າເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ປ່ຽນມືຟ້ອນ ໃນທາງກັບກັນ. ເມື່ອຟ້ອນຖ້ວຍ ໃນທ່າຢືນ, ມືສອງເບື້ອງ ທັງຈັບ ຖ້ວຍ ທັງໜີບໄມ້ຖູ່ ແລະ ເຄາະຕາມຈັງຫວະ ຈາກໜ້າທ້ອງ ປັດສະຫຼຽງ ຜ່ານສ່ວນ ຢູ່ຕິດກັບກະດູກຂ້າງ ໄປທາງຫຼັງ ແລະ ປັດກັບຄືນ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອຟ້ອນປ່ຽນໄປທາງກົງກັນຂ້າມ ຫຼື ຟ້ອນແບບມືໜ່ຶງຍົກຂຶ້ນສູງ, ມືເບື້ອງໜຶ່ງວາງລົງກາງຂ້າງທ້້ອງ.  



ນີ້​ແມ່ນ​ວາດຟ້ອນ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ ຂອງ​ ຊາວ​ເຜົ່າ​ໄຕ ຢູ່ແຂວງ ບັກກ້ານ, ​ໄດ້​ຮັບ​ການອະນຸລັກ​ຮັກສາ ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ປາກ ຕໍ່ ປາກ ແລະ ສອນໂດຍກົງຜ່ານຫຼາຍຮຸ່ນຄົນ, ​ແຕ່​ມາ​ຮອດ​ປັດຈຸ​ບັນ ອະລິຍະບົດຟ້ອນ ເກືອບວ່າ ຍັງບໍ່ມີປ່ຽນແປງ ແລະ ສະ ບັບຕ່າງກັນກໍມີໜ້ອຍ. ອະລິຍະບົດ​ຟ້ອນ​ ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຈຳ​ລອງ​ ການ​ສ່າວໄໝ ດ້ວຍມື​ ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ ໄຕ​ ໃນ​ສະ​ໄໝ​ບູ​ຮານ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານຈິດ​ວິນ​ຍານ ຫຼື ງານ​ບຸນ​ເຂົ້າ​ໃໝ່​ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ ໄຕ.

ການສະແດງ ຟ້ອນຖ້ວຍ ຢູ່ສັບປະດາ ວັດທະນະທໍາ-ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ບັກກ້ານ ປີ 2024.

ຜ່ານ​ການ​ຜັນ​ແປປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ຂອງ ​ປະຫວັດສາດ, ຟ້ອນ​ຖ້ວຍ ​ຂອງ​ ຊາວ​ເຜົ່າ ​ໄຕ ຢູ່ ບັກ​ກ້ານ ຍັງໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ ນຸລັກຮັກສາ ​ແລະ ພັດທະນາ​ ໃນ​ຊີວິດ​ທາງ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຊາວເຜົ່າ ​ໄຕ ​ຈາກຮຸ່ນສູ່​ຮຸ່ນ. ປັດຈຸ​ບັນ, ຢູ່ແຂວງ ບັກ​ກ້ານ, ມີ​ຫຼາຍ​ກຸ່ມ​, ​ສະ​ໂມ​ສອນ​ສິລະ​ປະ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​, ​ໄດ້ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ​ບັນດາ​ຜູ້​ຮັກມັກການຟ້ອນລຳທຳເພງ ດ້ວຍກັນ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກປ່ຽນ, ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັບ​ໃຊ້​ບັນດາ​ເຫດ ການ​ວັດທະນະທຳ, ການ​ເມືອງ, ສັງຄົມ​ຢູ່​ຮາກ​ຖານ ຫຼື ຕະ ຫຼາດນັດ, ງານ​ບຸນ, ຮັບ​ໃຊ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຂອງ ທ້ອງ​ຖິ່ນ... ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ໃຫ້​ສິລະ​ປະ ​ປະ​ເພດ​ນີ້​ ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້ ຮັກ ສາໄວ້ ​ແລະ ມີ​​ໂອກາດ​ພັດທະນາ ​ໃນ​ຊີວິດ​ ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ.


ໃນ​ຂະ​ບວນການ ​ເຮັດການທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ແລະ ພັດທະນາ​ການ ທ່ອງທ່ຽວ, ຊາວ​ເຜົ່າ ​ໄຕ ຢູ່​ແຂວງ ບັກ​ກ້ານ ​ໄດ້​ແນະນຳ​ຟ້ອນຖ້ວຍ ​ຂອງ ​ເຜົ່າ​ຕົນ​ ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​​, ປະກອບສ່ວນ​ສຳຄັນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການເຮັດໃຫ້ ໂສມໜ້າດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງ ແຂວງ ບັກກ້ານ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທົ່ວເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອເວົ້າລວມອຸດົມສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ. ​

ບົດ ແລະ ພາບ: ໂງດຶກມິກ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ


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