ພິທີ ຕູ໊ກ໊າຍ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ຢ້າວ ເດົ່າບັ່ງ
ພິທີ ຕູ໊ກ໊າຍ (ພິທີເລື່ອນຂັ້ນ) ຂອງຊາວເຜົ່າ ຢ້າວເດົ່າບັ່ງ ຢູ່ຕາແສງ ໂຮ່ເທົ່າ, ເມືອງ ຕາມເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນສຸດທ້າຍ ຂອງ ປີ. ນີ້ແມ່ນພິທີກຳ ທີ່ສຳຄັນເປັນພິເສດ ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຊາຍເຜົ່າ ຢ້າວ ທຸກຄົນ ເພາະເຂົາເຈົ້າ ເຊື່ອວ່າ ເມື່ອໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້, ເມື່ອຕາຍໄປຈະໄດ້ພົບປະກັບບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນເມື່ອກ່ອນ, ພິທີ ຕູ໊ກ໊າຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ 7- 9 ມື້ ຂຶ້ນກັບໝໍເຢົາແຕ່ລະຄົນ, ປັດຈຸບັນ ພິທີດັ່ງກ່າວ ຈະຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາປະມານ 3 ວັນ. ໃນຕະຫຼອດເວລາດຳເນີນ ພິທີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຂັ້ນ ຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ ແລະ ເອົາຊະນະ ກິດຈະກໍາທາງຈິດວິນຍານ ຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ປະຕິບັດໂດຍ ບັນດາ ໝໍເຢົາ ຜູ້ມີປະ ສົບການ ຫຼື ນໍາພາຜູ້ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຂັ້ນ ພ້ອມກັນເຮັດ. ຜ່ານການກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ບັນດາໝໍເຢົາ ຈະສອນໃຫ້ນັກຮຽນ ຮຽນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາພິທີການ ໄຫວ້ບູຊາ, ຮຽນຮູ້ວິທີການເຕັ້ນ, ຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງດົນຕີ...ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບຟັງຄໍາສັ່ງສອນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ,ການ ປະພຶດຕໍ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.
ພິທີກຳ ທີ່ສຳຄັນສຸດໃນພິທີ ຕູ໊ກ໊າຍ ຂອງ ຊາວເຜົ່າຢ້າວ ເດົ່າບັ່ງ ແມ່ນເວລາທີ່ນັກຮຽນທໍາພິທີ “ຕົກເວທີ”. ໃນເວລານີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນພະຍານ ຂອງ ບັນດາໝໍເຢົາ ແລະ ມວນຊົນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຂັ້ນ ຕ້ອງປີນຂຶ້ນແທ່ນ ບູຊາ, ອ່ຽງຕົວ ແລ້ວປ່ອຍຕົວລົງແບບທຳມະຊາດ ລົງໄປໃນຕາໜ່າງ ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມໂດຍໝໍ ເຢົາ 6 ຫຼື 7 ຄົນເປັນຜູ້ກາງ, ຈັບດ້ວຍມື. ຢູ່ເທິງຕາໜ່າງ ປົກດ້ວຍຜ້າຫົ່ມ ລາຍດອກໄມ້, ຜູ້ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຂັ້ນຈະຕ້ອງ ໂດດລົງ ໃນທ່າຫົດຕົວ ຄືກັບຕອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່. ເວລາຕົກລົງໄປໃນຕາໜ່າງ, ບັນດາໝໍເຢົາຈະວາງ ຕາໜ່າງເທິງໜ້າດິນ ແລ້ວມ້ວນຜ້າຫົ່ມໃຫ້ແໜ້ນ. ເຈົ້າພາບງານບູຊາເປັນຄົນດຽວ ທີ່ໄດ້ເປີດຜ້າ ຫົ່ມເພື່ອຮັບ ນັກຮຽນ ອອກມາ.
ສຳລັບຊາວເຜົ່າ ຢ້າວ ເດົ່າບັ່ງ, ພິທີກຳ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ ທົດສອບຄວາມກ້າຫານເທົ່ານັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງຖືວ່າ ນັກຮຽນໄດ້ເກີດ ໃໝ່ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງປະຕິບັດພິທີກຳ ຕົກແທ່ນບູຊາ ແລະ ນັບແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຂັ້ນ ຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ພິທີກໍາ ຕູ໊ກ໊າຍ ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ແມ່ນກິດຈະກຳ ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຊຸມຊົນຊາວເຜົ່າ ຢ້າວ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ປະກອບພິທີ, ຜູ້ໄດ້ຮັບ ການເລື່ອນຂັ້ນ ເທ່ົານັ້ນ, ນີ້ຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສະແດງຄວາມສາມັກຄີ ໃນຊຸມຊົນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງພິທີປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມສາ ມັກຄີ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຂອງ ຊຸມຊົນຊາວເຜົ່າ ຢ້າວ ເດົ່າບັ່ງ ຢູ່ ໂຮ່ເທົ່າ.
- ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ຫວຽດເກື່ອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ