ປ່ຽນແປງໃໝ່ ຈິນຕະນາການດຶງດູດ FDI

ປ່ຽນແປງໃໝ່ ຈິນຕະນາການດຶງດູດ FDI

 ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການດຶງດູດບັນດາໂຄງການທີ່ມີເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ມີປະລິມານນະວັດຕະກຳຫຼາຍ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ໂຮງ​ງານ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ບັກ​ນິງ (ພາບ​ປະ​ກອບ: TTXVN)

ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ເລ​ກ​ທີ 10 – NQ/TW ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ກົມ​ການ​ເມືອງ ຫາ​ກໍ່​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ມິ​ຖຸ​ນາ 2026 ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ຢັ້ງ​ຢືນ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່. ນີ້​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສຳ​ລັບ​ຂົງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ (FDI) ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຊີ້​ຂາດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແນ​ໃສ່​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ, ສ້າງ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​ຄືນ​ໃໝ່ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທັນ​ສະ​ໄໝອີກ​ດ້ວຍ.

ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແກ່ກ​ານ​ດຶງ​ດູດ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ມີ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນໂດຍກົງ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ (FDI) ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ, ມີປະລິມານ​ນະວັດ​ຕະ​ກຳ​ຫຼາຍ, ມີ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ແລະ ສ້າ​ງການຮ່ວມ​ສຳ​ພັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ. ນີ້​ແມ່ນການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດຶງ​ດູດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລຸ້ນ​ໃໝ່.

ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດແກ່​ການ​ດຶງ​ດູດ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ FDI ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ

ມະ​ຕິ​ໄດ້​ວາງ​ອອກຫຼາຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ລະ​ອຽດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ໄລ​ຍະ 2026 – 2031; ໃນ​ນັ້ນ, ທຶນ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ສູ້​ຊົນ​ບັນ​ລຸ​ແຕ່ 40 – 50 ຕື້ USD; ທຶນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມານ 30 – 40 ຕື້ USD ຕໍ່​ປີ. ພິ​ເສດ, ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​​ປະ​ມານ 75% ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ດຶງ​ດູດ​​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່ນອນ​ໃນ​ກຸ່ມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພັດ​ທະ​ນາ, ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ, ມີຄວາມ​ສາ​ມາດ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ຢ່າງ​ແຮງ ແລະ ມີ​ລະ​ດັບການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ.

ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່ກັບ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ, ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ກະ​ແສ​ທຶນ FDI, ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ຄ້າງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ. ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ນີ້​ກໍ​ຍົກ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພາກ​ສ່ວນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ໃນ​ນັ້ນ "ຫັນ​ຈາກ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ທຶນ ​ໄປ​ສູ່​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ລົງ​ທຶນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ແຮງ; ຄ່ອຍໆ​ຫັນ​ຈາກ​ການ​ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຕາມ​ສົ້ນ​ເຂົ້າ​ ໄປ​ສູ່​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​​ຜົນແຫ່ງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ”. ຕາມ​ທ່ານ ປອ. ຫງວຽນ​ມິງ​ຟອງ ແລ້ວ, ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ​ທຶນ FDI ລຸ້ນ​ໃໝ່, ​ທີ່ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ.

“ນີ້​ແມ່ນການ​ຊີ້​ນໍ​າ​ສຳ​ຄັນ​ເປັນ​ພິ​ເສດ, ໂດຍ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ພັກ ກໍ​ຄື​ໃນ​ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ແຜນ​ການ ແລະ ບັນ​ດາ​ມາ​ດ​ຕະ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດຶງ​ດູດ FDI, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ. ການພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ສ້າງ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຄັດ​ເຂ່ຍບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ໝາ​ກ​ຜົນ​ທີ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້, ແທນ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ​ທຶນແບບ “ປູ​ພົມ​ແດງ”, ດ້ວຍ​ທຸກວິ​ທີ​ທາງ. ເວົ້​າ​ແນວ​ອື່ນ, ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ ດ້ວຍ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ອີງ​ໃສ່​ເປົ້າ​ໝາຍ, ກຳ​ນົດ​ທິດ​ປະ​ເທດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ບົນ​ພ​ື້ນ​ຖານ​ໝາກ​ຜົນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ FDI. ນີ້​ແມ່​ນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຊອກ​ໄດ້ ແລະ ມີ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ FDI ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ”.

ທ່ານນາງ ດ່າວແທັງເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ (ພ​າບ: MOF)

ການຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ

ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​​ເປົ້າ​ໝາຍດ​ຶງ​ດູດ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ FDI ລຸ້ນ​ໃໝ່ໃຫ້​ໄດ້​ນັ້ນ, ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​​ຫຼາຍ​ມາດ​ຕະ​ການ​ພ້ອມ​ກັນ, ຈາກການ​ການ​ຍົກ​ສູງ​ອັດ​ຕາສ່ວນການ​ຫັນ​ເປັນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ໃນ​ລະ​ບົບຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະ​ໜອງ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ FDI ຕະ​ຫຼ​ອດ​ຮອດ​ການ​ຫັນ​ທິດ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈາກ​ການໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ດ້ານ​ຈຳ​ນວນ ໄປ​ສູ່ການຖືຄຸນ​ນະ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສູງ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງເປັນສຳຄັນ. ທ່ານ​ນາງ ດ່າວ​ແທັງ​ເຮືອງ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ຫວຽດ​ນາມ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ພາຍ​ຫຼັງ​ມະ​ຕິ​ໄດ້​ຮັບ​ການປະ​ກາດ​ໃຊ້, ທາງ​ກົມ, ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນກໍພວມ​ສ້າງ​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການກະທຳ ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ເລກ​ທີ 10 ແລະ ຄາດ​ວ່າ ມະ​ຕິ​ຈະ​ໄດ້​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ເດືອນ ຕຸ​ລາ ​ຢູ່ສະ​ໄໝ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຫວຽດນາມ ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ ກໍ່​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ໂຄງ​ການ​ກະ​ທຳ ​ທີ່ມອບ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ,

ເພື່ອ​ດຶງ​ດູດ FDI ​ແບບ​ໃໝ່, ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ເຂດ​ອຸດສາຫະກຳ​ຕ້ອງ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ບັນດາ​ນັກ​ລົງທຶນ.
ເພື່ອ​ດຶງ​ດູດ FDI ຮຸ່ນ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງ​ລົບ​ລ້າງ​ບັນດາ​ສິ່ງ​ກີດຂວາງ ​ແລະ ປ່ຽນ​ໃໝ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງທຶນ.

ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​​ບັນ​ດາມາດ​ຕະ​ການ​ແກ້​ໄຂ, ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ເປ​ົ້າ​ໝາຍ​ເຊິ່ງ​ມະ​ຕິ​ໄດ້​ວາງ​ອອກ, ຍ້ອນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ຫຼາຍ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ”. ອາດ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ​ດ້ວຍ​ພາກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ FDI ນີ້, ຫວຽດ​ນາມ ຈະມີ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ສັງ​ລວມໃຫ້​ທັງ 3 ພາກ​​ສ່ວນ: ເສດ​ຖະ​ກິດ​​ພາກເອກ​ກະ​ຊົນ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພາ​ກລັດ ແລະ ​ເສດ​ຖະ​ກິດ FDI ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເຕີບ​ໂຕ​ທີ່​ລື່ນ​ກາຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ຈາກນັ້ນ, ​ຊ່ວຍ​ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ລະ​ດັບ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກຢ່າງ​ໄວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກລະ​ດັບ​ລາຍ​ຮັບ​ປານ​ກາງ, ຈາກນັ້ນ ສ້າງເປັນ​ພື້ນ​ຖານທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ, ທັນ​ສະ​ໄໝ​, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງກວ່າ.


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