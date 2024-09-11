ປີ້ງ ປາກົດ ຫໍ່ດ້ວຍໃບຕອງ
ປາກົດ ເປັນປາ ຢູ່ຕາມແມ່ນໍ້າລໍາເຊ ທີ່ມີຄ່າຫາຍາກ, ຖືກຄັດເລືອກ ຢ່າງພິຖີພິຖັນ. ຫຼັງຈາກຜ່ານການປຸງແຕ່ງຂັ້ນຕົ້ນແລ້ວ ກໍຖືຕັດ ເປັນ ຕ່ອນໆ ພໍດີກິນ ແລະ ເອືອບກັບເຄື່ອງເທດທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ໝາກແຄນ, ໝາກເຜັດ, ກະທຽມ, ຂີງ, ຫົວສີໄຄ... ເພື່ອສ້າງລົດຊາດທີ່ຫອມແຊບ ພິເສດສະເພາະ. ປາເອືອບແລ້ວຈະໄດ້ຫໍ່ໃນໃບກ້ວຍ ຫຼື ໃບຕອງຈິງ ແລ້ວນຳໄປປີ້ງ ເທິງເຕົາຖ່ານ.
ການຫໍ່ດ້ວຍໃບຕອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ປາສົດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນສັນຍາລັກ ຂອງ ການເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ໃນຄອບ ຄົວ. ອາຫານນີ້ຍັງມີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກັບຊີວິດ ການເຮັດວຽກ ຂອງ ປະຊາຊົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຄ່ອງແຄ່ວ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງ ສັນ ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຈາກສ່ວນປະກອບ ທີ່ມີຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ.
ເມື່ອຮັບປະທານ, ທ່ານ ຈະຮູ້ສຶກເຖິງ ຄວາມຫວານທຳມະຊາດ ຂອງ ຊີ້ນປາ ເຈືອປົນເຂົ້າກັບລົດຊາດເຜັດໆ ຂອງເຄື່ອງເທດ, ພ້ອມ ກັບກິ່ນຫອມ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງໃບຕອງ ທ່ີຫໍ່. ອາຫານເຍື່ອງນີ້ ຍິ່ງດຶງດູດໃຈນັກຊີມ ເມື່ອໄດ້ຈ້ຳກັບ “ເຈີ໊ມແຈວ”, ເປັນປະເພດ ນ້ຳແຈ່ວ ພິເສດຂອງຊາວເຜົ່າ ໄທ, ເຮັດໃຫ້ ເພີ່ມລົດຊາດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໃຫ້ແກ່ອາຫານ.