ປອ ເຈືອງແທັງຕຸ່ງ - ນັກວິທະຍາສາດເພື່ອຊຸມຊົນ
ທ່ານ ຕຸ່ງ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດ ປອ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Copenhagen (ດານມາກ) ກັບບົດວິທະຍານິພົນ ວ່່າດ້ວຍວິທີ ການອອກແບບຢາຊະນິດໃໝ່ (ການອອກແບບຢາ ທີ່ໄດ້ຮັບ ແຮງບັນດານໃຈ ຈາກ LEGO) ແລະ ຄົ້ນພົບປະຕິກິລິຍາ ທາງເຄມີ fluor ໃໝ່ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມເດີນທາງ ຂອງ ທ່ານ ສຈ John Nielsen ແລະ ທ່ານ ສຈ Søren B.Christensen. ສໍາເລັດການສຶກສາ ປອ ໃນປີ 2017. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຕຸ່ງ ເລີ່ມເຮັດວຽກ ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ ຜູ້ຖືກເຊີນ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ Helsinki, ປະເທດ ແຟງລັງ. ທ່ານ ໄດ້ຮັບອຸປະຖຳການສຶກສາຈາກສະຖາບັນ ສຸຂະພາບ ສ ອາເມລິກາ (NIH) ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຢູ່ ສ ອາເມລິກາ ໃນບົດບາດ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ທ່ານ ສຈ ຕຸ່ງ ໄດ້ມີ 2 ສິດທິບັດ ສາກົນ, ຫົວໜ້າ ບັນນາທິການ ຕຳລາສອນ 1 ຫົວ ແລະ 40 ກິດຈະການ ວິທະຍາສາດ ໃນຂົງເຂດ ເຕັກນິໂນໂລຊີ ການແພດ ທີ່ໄດ້ຕີພິມ ໃນວາລະສານສາກົນ.
ປີ 2019, ທ່ານ ຕຸ່ງ ກັບຄືນ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເຮັດວຽກ ຢູ່ ມະ ຫາ ວິທະຍາໄລ Phenikaa ບ່ອນທີ່ເພິ່ນມີພື້ນຖານທີ່ດີ ເພື່ອບໍາ ລຸງລ້ຽງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາໂຄງການ ກ່ຽວກັບການຢາ, ໝູນ ໃຊ້ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ນຳເຂົ້າພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຂະແໜງ ການຢາຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ຕຸ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມ ການສິດສອນ ໃຫ້ ນັກສຶກສາ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍພ້ອມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການ ກ່ຽວກັບການຢາ ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຢາກເປີດກວ້າງ ແລະ ພັດທະນາກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນ ໃຫ້ກາຍ ເປັນ ກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ບຸກເບີກ ໃນຂົງເຂດສັງເຄາະຢາ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບ ທ່ານ ປອ ຕຸ່ງ ໃນກອງປະຊຸມ ເວທີປາໄສ ແຫ່ງຊາດປີ 2024 ໃນຫົວຂໍ້ “ນະໂຍບາຍ ສຳລັບອາສາສະໝັກ ຊາວໜຸ່ມ” ແລະ ເປີດຕົວ ສະພາທີ່ປຶກສານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ສູນກາງ. ທ່ານ ປອ ຕຸ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຖານະເປັນເລຂາ ແລະ ອາຈານສອນວິຊາ ການຢາ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Phenikaa, ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຄະນະ ທີ່ປຶກສາ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກປະກອບແຫຼ່ງ ກຳລັງແຮງໄວໜຸ່ມ ຂອງຕົນ ພ້ອມກັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ.
ເຖິງວ່າຕາຕະລາງການເຮັດວຽກຂອງ ປອ ຕຸ່ງ ສຸດທ່ີເຕັມກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການ ປຸງແຕ່ງຢາ ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຂຶ້ນຫ້ອງສອນ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ... ແຕ່ທ່ານຍັງ ສະຫງວນ ເວລາຂອງຕົນ ໃຫ້ວຽກງານອາສາສະໝັກຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ຮອຍຕີນຂອງທ່ານ ໄດ້ໄປເຖິງ ບັນດາເຂດພູດອຍ ທ່ີຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ເພື່ອຮ່ວມກັບ ບັນດາຊາວໜຸ່ມ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ ໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ. ປີ 2023, ທ່ານ ປອ ເຈືອງແທັງຕຸ່ງ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ຊາວໜຸ່ມ ກ້າວໜ້າ ເຮັດຕາມຄຳສອນ ຂອງ ລຸງ ໂຮ່”. ທ່ານໄດ້ຮັບ ລາງວັນ ເປັນ 1 ໃນ 10 ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ດີເດັ່ນ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ເຕິດເຊີນ, ເອກະສານ ໂດຍຜູ້ກ່ຽວສະໜອງໃຫ້ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ