ບັນດາ “ພື້ນທີ່ ສີແດງ” ເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ທະຫານ ກັບ ປະຊາຊົນ
ສະເພາະ ແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2024, ຫວຽດ ນາມ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກພະຍຸ 3 ລູກ ແລະ ຝົນຕົກໜັກ ຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼາຍຄັ້ງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ, ນໍ້າແກ່ງ ນໍ້າຊຸ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ສັບສິນ ຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຖືກເສຍຫາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ຢູ່ພື້ນທີ່ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ, ນໍ້າຖ້ວມ ກະທັນຫັນ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ ຫຼາຍແຫ່ງເຊັ່ນ: ດ້ຽນບຽນ, ຮ່າຢາງ, ເຊີນລາ, ອຽນບ໋າຍ, ລາວກາຍ, ຝູ໋ເຖາະ... ຊັບສິນ, ເຮືອນຊານ ຂອງ ປະຊາຊົນ ທ່ີໄດ້ເກັບທ້ອນໄວ້ ເທື່ອລະເລັກລະໜ້ອຍ ເປັນເວລາຫຼາຍ ປີ ເພື່ອການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ບັນດາກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ ທີ່ ໄດ້ລົງທຶນຈາກ ພາກລັດ ດ້ວຍມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ດົ່ງ, ແຕ່ໃນທັນທີ ທັນໃດ ຖືກດິນ, ຫີນ ທັບຖົມ ຫຼື ຖືກໄຫຼໄປຕາມກະແສນໍ້າ.
ເມື່ອພາຍຸ ເລກ 3 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຝົນຕົກໜັກ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ນໍ້າແກ່ງ ນໍ້າຊຸ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ ໃນຫຼາຍໝູ່ບ້ານ ຢູ່ແຂວງຕ່າງໆ ທາງພາກເໜືອ, ໂດຍສະເພາະ ກະແສ ນໍ້າແກ່ງ ຍື່ງຂຶ້ນສູງ ແລະ ໄຫຼແຮງ ເຮັດໃຫ້ຂົວ ຟອງເຈົາ (ແຂວງ ຝູ໋ເຖາະ) 2 ຊ່ວງຖືກຫັກພັງລົງ, ສ້າງຄວາມສູນເສຍ ດ້ານຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ຈຳນວນຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກ ເກີດເຫດ ພຽງ 15 ນາທີ, ທ່ານ ພົນໂທ ຟ້າມຮົ່ງເຈືອງ, ຜູ້ບັນຊາການທະຫານເຂດ ໄດ້ມີໜ້າ ຢ່າງທັນການ ເພື່ອຊີ້ນຳ ກອງພົນນ້ອຍຊ່າງແສງ 543, ກອງບັນຊາການທະຫານ ແຂວງ ຝູ໋ເຖາະ ລະດົມກຳລັງ ແລະ ພາຫະນະ ເຂົ້າຮ່ວມການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ສົມ ທົບວາງແຜນການ ຕິດຕັ້ງຂົວ, ເຮືອບັກຂ້າມຟາກ ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນ ໃນການໄປມາ.
ພິເສດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກັນຍາ, ໄພນໍ້າແກ່ງ ນໍ້າຊຸ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍກະທັນຫັນ ຢູ່ໝູ່ບ້ານ ນູ, ເມືອງ ບ່າວອຽນ, ແຂວງ ລາວກາຍ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມີຄອບຄົວຖືກດິນເຈື່ອນທັບຖົມ 33 ຄອບຄົວ, ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ 40 ຄອບຄົວ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 60 ຄົນ, ຍັງ ສູນຫາຍ 7 ຄົນ. ໃນທັນທີ ທ່ີ ເກີດໄພພິບັດ, ໄດ້ມີກວ່າ 650 ຄົນ ລວມທັງ ທະຫານເຂດ 2, ທະຫານ ປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ໜ່ວຍງານ ໝາດົມກິ່ນ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ກອງທະຫານທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຖືກລະດົມ ເພື່ອຊອກຫາກູ້ໄພ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດ ວຽກງານ ກູ້ໄພ ຢູ່ໝູ່ບ້ານ ນູ, ກອງພົນໃຫຍ່ 12, ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງ ເຈື່ອງເຊີນ (ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ) ໄດ້ສົມທົບ ກັບອຳນາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມສຸດຂີດ ເພື່ອ ກໍ່ສ້າງ ເຮືອນຢູ່ ຈັດສັນໃໝ່ ໝູ່ບ້ານ ນູ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນ ວັນທີ 31 ທັນ ວາ ດັ່ງທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ກັບທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ວັນທີ 15 ຕຸລານີ້, ກອງພົນໃຫຍ່ 12 ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມຸງຫຼັງຄາ ເຮືອນຮ້ານ ຫຼັງທຳອິດ ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ-ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົບໜຶ່ງເດືອນ ຫຼັງຈາກຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນ ແຂວງ ລາວກາຍ ແລະ ສະຖານີ ໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຂດເຮືອນ ຈັດສັນໃໝ່ນີ້.
ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນຫືວຫງອກ, ຜູ້ບັນຊາການກອງພົນໃຫຍ່ 12 ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຢູ່ໝູ່ບ້ານ ນູ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລະດົມກຳລັງທະ ຫານ ເກືອບ 200 ຄົນ, ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນ ໃຊ້ງານສະເພາະ ຫຼາຍຢ່າງ, ເຮັດວຽກທັງເວັນ ທັງຄືນ ໂດຍ ບໍ່ຫວັ່ນກົວ ຕໍ່ຝົນຕົກ ແດດກ້າ ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງຫວັງ ປະຕິບັດໜ້າທ່ີໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ປະຕິບັດຖືກ ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຕໍ່ການນຳ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ, ຕໍ່ອຳນາດ ການປົກຄອງ ແຂວງ ລາວກາຍ, ພິເສດແມ່ນ ຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໝູ່ບ້ານ ນູ, ຜູ້ປະສົບ ຄວາມເສຍຫາຍ, ເຈັບປວດ ຢ່າງໜັກໜ່ວງທ່ີສຸດ ຈາກ ພາຍຸ ແລະ ໄພນ້ຳຖ້ວມ”.
ທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2024, ປະຊາຊົນ ເມືອງ ເຈິ໋ນອຽນ ແລະ ເມືອງ ອຽນບ໋າຍ (ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ) ໄດ້ຢືນລຽບຕາມສອງຝາກ ຖະໜົນ ໂບກທຸງ, ໂບກມື ອໍາລາ ສະແດງຄວາມ ຂອບອົກຂອບໃຈ ທະຫານ ຜູ້ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍປະຊາຊົນ ກຳຈັດ ຜົນຢ້ອນຫຼັງ ຈາກຝົນຕົກນຳ້ແກ່ງ. ທ່ານ ເຈິ່ນຫງອກທື ປະທານ ຄະນະ ກຳມະການປະຊາຊົນ ເມືອງ ເຈິ໋ນອຽນ (ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ) ກ່າວວ່າ: “ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ ໂດຍບໍ່ຫວັ່ນກົວ ຕໍ່ແດດຕໍ່ຝົນ ຂອງ ບັນດາໜ່ວຍທະຫານຄື: ກອງພັນໃຫຍ່ 148, ກອງພົນ 316 ທະຫານເຂດ 2, ກອງພົນນ້ອຍ 543 ທະຫານເຂດ 2, ກອງພັນໃຫຍ່ 121 ກອງບັນຊາການ ທະຫານ ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ, ກຳລັງທະຫານບ້ານເມືືອງ ຈ້າມເຕົ໋າ ດ້ວຍກຳລັງ ເກືອບ 3000 ຄົນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເມືອງ ເຈິ໋ນອຽນ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຍ້ອນໄພທຳມະຊາດ”.
ພິເສດ, ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກພະຍຸ ເລກ 3, ແຂວງ ຕ່າງໆ ຢູ່ ແຄມທະເລພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ບັນດາກຳລັງທະຫານ ກໍໄດ້ສົມທົບກັບປະຊາຊົນ ເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນ, ນຳປະຊາຊົນໄປຢູ່ທີ່ປອດໄພ.
ນັ້ນແມ່ນບັນດາ “ພື້ນທ່ີ ສີແດງ” ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າໃຈ ສາມັກຄີ ຮັກແພງ ລະຫວ່າງ “ທະຫານ ລຸງໂຮ່” ກັບ ປະຊາຊົນ ໃນຍາມສັນຕິພາບ.
- ບົດ: VNP - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ - ເຕັກນິກກຣາຟິກ: ດັງຕ໋ຽນ