ນິກາຍມວຍ ເຊີນດົງລາກຮົ່ງ
ຖ້າໃຫ້ອະທິບາຍ, ນິກາຍມວຍ ເຊີນດົງລາກຮົ່ງ ແມ່ນ ສິລະປະການຕໍ່ສູ້ ທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍເລືອດ ລາກຮົ່ງ (ລູກມັງກອນ ຫຼານເທວະດາ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ແມ່ ເອົາເກີ ແລະ ລາກລອງກວັນ). ພິເສດ, ນິກາຍມວຍ ເຊີນດົງລາກ ຮົ່ງ ຖືສຳຄັນ “ນໍ້າໃຈ-ຄຸນສົມບັດ-ຈັນຍາທຳ” ກຳລັງມີຊື່ສຽງໃນວົງການມວຍ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.
ຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້, ຕາມການນັດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປພົບກັບ ອາ ຈານມວຍ ບຸ່ຍແມ້ງເຕື່ອງ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້ານິກາຍມວຍ ເຊີນດົງລາກຮົ່ງ, ສະມາຊິກສະມາຄົມ ພັດທະນາ ສິລະປະການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວໂລກຢູ່ “ອີຫວໍດ້າວກວ໋ານ” (ບ່ອນຝຶກຊ້ອມ, ຮຽນສິລະປະ ການຕໍ່ສູ້) ຕັ້ງຢູ່ ຮ່ອມ 68 ຫງອກຖຸ້ຍ, ເມືອງ ລອງບຽນ, ຮ່າໂນ້ຍ. ກ້າວອອກຈາກ ຫວໍກວ໋ານ ມາຢືນຕໍ່ໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ອາຈານມວຍ ຊຶ່ງຍັງໜຸ່ມພໍຄວນ ກັບສີໜ້າທ່ີອ່ອນໂຍນ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ ການເຂົ້າໃກ້. ອາຈານມວຍທຳການທັກທາຍກັບ ຂ້າພະເຈົ້າ ດ້ວຍຮອຍຍິ້ມທີ່ເປັນມິດ ແລະ ການຈັບມືຢ່າງໜັກແໜ້ນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ກຳລັງພາຍໃນ ຂອງ ນັກຝຶກຊ້ອມສິລະປະການຕໍ່ສູ້.
ອາຈານມວຍ ບຸ່ຍແມ້ງເຕື໊ອງ ມີພໍ່ເປັນອາຈານສອນມວຍ, ຕົວເອງເພິ່ນ ເຄີຍຝຶກແອບສິລະປະການຕໍ່ສູ້ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 5 ປີ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ເພິ່ນໄດ້ຢຶດໝັ້ນກັບສິລະປະການຕໍ່ສູ້ ມາເປັນເວລາ 30 ກວ່າປີແລ້ວ ແລະ ກໍາລັງສ້າງຄ້າຍມວຍ ເຊີນດົງລາກຮົ່ງ ໃຫ້ນັບມື້ນັບມີຄວາມ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ. ສິລະປະການຕໍ່ສູ້ ເຊີນດົງລາກຮົ່ງ ມີຕົ້ນກຳເນີດ ມາຈາກນິກາຍມວຍ ຖ໋ຽວເລີມເຊີນດົງ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ຄ້າຍມວຍ ເຊີນດົງລາກຮົ່ງ ໄດ້ແຍກອອກຈາກຄ້າຍມວຍນີ້ ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2010, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສະມາຄົມ ມວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2010 ແລະ ສະເໜີຕົວຕໍ່ວົງການມວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2011. ຫໍບູຊາ ບັນພະບຸລຸດ ອາຊີບມວຍ ຢູ່ຖະໜົນ 499 ຫງວຽນຄວ໋າຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ໂດຍອາຈານມວຍ ຟ້າມຊວນຕຸ່ງ ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ອາຈານມວຍ ບຸ່ຍແມ້ງເຕື໊ອງ ແມ່ນ ລູກສິດຂອງບັນພະບຸລຸດ ອາ ຊີບ ຟ້າມຊວນຕຸ່ງ (ຜູ້ທໍາອິດສ້າງຕັ້ງ ນິກາຍມວຍ ເຊີນດົງລາກຮົ່ງ) ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ອາຈານມວຍ ບຸ່ຍແມ້ງເຕື໊ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ລະບົບສິລະປະການຕໍ່ສູ້ຂອງ ນິກາຍມວຍ ເຊີນດົງລາກຮົ່ງ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງບົນພື້ນຖານ ຂອງ ທິດສະດີບວກ ແລະ ລົບ ໃນວັດຖຸທັງຫ້າ ທີ່ເປັນຕົ້ນກຳເນີດ ຂອງ ໂລກ, ຖືສຳຄັນຫຼັກການ ເຄ່ັງ-ຍານ, ປະຕິບັດຕາມປັດຊະຍາ ຂອງສິລະປະ ການຕໍ່ສູ້ພື້ນເມືອງ ຂອງ ຕາເວັນອອກ ມີພື້ນຖານ ມາຈາກ ສິລະປະການຕໍ່ສູ້ ຫ້າ ຮູບແບບ ໄດ້ແກ່: ມັງກອນ, ງູ, ເສືອ, ເສືອດາວ ແລະ ນົກຮຸງ. ໃນນັ້ນ, ທ່າເສືອ ຝຶກສະເພາະກ່ຽວກັບ ກະດູກ ສ້າງກຳລັງແຮງຂອງຮ່າງກາຍ. ທ່າເສືອດາວ ຝຶກ ສະເພາະ ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງກ້າມເນື້ອ ແລະ ຄວາມໄວ ຂອງ ຮ່າງກາຍ. ທ່າມັງກອນ ຝຶກສະເພາະ ກ່ຽວກັບເສັ້ນເອັນ ເພື່ອຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມຍືດຍຸ່ນ ຂອງ ຮ່າງກາຍ. ທ່ານົກຮຸງ ຝຶກ ສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ສຸຂຸມໃຈເຢັນ.
ນິກາຍມວຍ ເຊີນດົງລາຮົ່ງ ດ້ວຍບັນດາທ່າການຕໍ່ສູ້ ຄື: ສິລະປະ ການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ, ສິລະປະການຕໍ່ສູ້, ສິລະປະ ການສະແດງແຂ່ງຂັນ, ສິລະປະການຕໍ່ສູ້ໃນຮູບເງົາ, ກໍາລັງພາຍໃນ ປິ່ນປົວພະຍາດ ດ້ວຍການຕັ້ງສະມາທິ ແລະ ອື່ນໆ...
ອາຈານມວຍ ບຸ່ຍແມ້ງເຕື໊ອງ ແມ່ນຜູ້ກຳລັງຖ່າຍທອດ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຄ້າຍມວຍ. ເພິ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄູຝຶກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສະແດງຢູ່ບັນດາລາຍການແຂ່ງຂັນມວຍ ແລະ ງານມາຫະກຳ ກິລາ ໃຫຍ່ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ. ເພິ່ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ນຳຜົນງານ ຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ນິກາຍມວຍ. ປີ 2019, ອາຈານມວຍ ບຸ່ນແມ້ງເຕື໊ອງ ໄດ້ຮັບການ ຮັບຮອງ ຈາກສະຖິຕິ Guinness ໂລກ ເມື່ອເພິ່ນເອົາຊະນະຫີນ granite 139 kg ທີ່ດູດຕິດເຂົ້າໄປ ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຕົນເອງ ໂດຍແຮງດຶງດູດຂອງຈີ້ກົງ. ໃນປີດຽວກັນ, ອາຈານ ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ອີຫວໍດ້າວກວ໋ານ” ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຝຶກຊ້ອມ, ຮຽນສິລະປະການຕໍ່ສູ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສິ່ງຍອດຍິ່ງ ຂອງນິກາຍມວຍ ເຊີນດົງລາກຮົ່ງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ປັດຈຸບັນ, ນິກາຍມວຍ ເຊີນດົງລາກຮົ່ງ ມີຄ້າຍມວຍ ແລະ ສະໂມສອນ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ, ມີລູກສິດ ປະມານ 1000 ຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ບັນດາແຂວງ ຮຶງອຽນ, ຫາຍເຢືອງ, ຫາຍຟ່ອງ, ແທງຮ໋ວາ, ກວາງບິ່ງ, ດ້ຽນບຽນ ແລະ ອ່ື່ນໆ... ອາຈານມວຍ ບຸ່ຍແມ້ງເຕື໊ອງ ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ໃນອະນາຄົດ ອັນໃກ້ນີ້ ຈະສາມາດນຳເອົາສິລະປະ ການຕໍ່ສູ້ເຫຼົ່ານີ້ ເຂົ້າສູ່ລະບົບໂຮງຮຽນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສະຕິປັນຍາ.
ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ແຄ໋ງລອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ