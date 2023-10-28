ນຳຮູບພາບນາຂັ້ນໄດ ເຂົ້າໄປໃນ ແຟຊັ່ນ
ນັກອອກແບບທ່ານນາງ ຫງວຽນລານແອ໋ງ ເກີດທີ່ ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ, ດັ່ງນັ້ນນາງ ຈຶ່ງຕັ້ງຊື່ໃຫ້ແກ່ຊຸດສະສົມໃໝ່ ຂອງ ຕົນວ່າ “Moncheri in Mucacha”, ຊຶ່ງເປັນຊື່ ທ່ີຟັງແລ້ວ ເປັນ ຕາເວັນຕົກ, ແຕ່ເມື່ອປ່ຽນເປັນພາສາ ຫວຽດ “Muca cha” ແມ່ນຄຳຫຍໍ້ ຂອງ “ໝູ່ກັງຈ໊າຍ”.
ຜ່ານແນວຄວາມຄິດສິລະປະ ຂອງ ຜູ້ອອກແບບ, ຊຸດສະສົມ “Moncheri in Mucacha” ໄດ້ຖ່າຍທອດໃຫ້ຜູ້ຊົມ ໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບ 4 ລະດູການຢູ່ສະ ຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທົ່ງນາຂັ້ນໄດ ຂອງ ໝູ່ກັງຈ໊າຍ, ນັ້ນຄື: ລະ ດູເອົານໍ້າເຂົ້ານາ, ລະດູກ້າອ່ອນ, ລະດູເຂົ້າອອກຮວງ ແລະ ລະດູເຂົ້າສຸກເຫຼືອງ. ແຕ່ລະ ລະດູ ມີຄວາມສວຍງາມ ທີ່ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ສະແດງອອກເຖິງອາລົມຈິດ ຂອງ ມະນຸດເມື່ອມີຄວາມສຸກ, ເມື່ອໂສກເສົ້າ, ເມື່ອເຕັມທີ່ ແລະ ເມື່ອຫວ່າງເປົ່າ.
ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ຈາກທົ່ງນາຂັ້ນໄດ ໝູ່ກັງກ໊າຍ, ນັກອອກແບບ ຫງວຽນລານແອ໋ງ ໄດ້ນຳເອົາເອກະລັກ ປະ ຈຳ ຊາດ ເຂົ້າໃນບັນດາຊຸດອອກແບບ ທີ່ທັນສະໄໝ, ແທດ ເໝາະກັບທ່າອ່ຽງແບບຍືນຍົງ ຂອງ ໂລກ (Eco Fashion) ຜ່ານການນຳໃຊ້ວັດຖຸພັນຜ້າ ແລະ ການຕົກແຕ່ງຜະລິດ ຕະ ພັນ. ຜະລິດຕະພັນ ໃນຊຸດສະສົມ “Moncheri in Mucacha” ແມ່ນຜະລິດ ຈາກເສັ້ນໄຍໄຜ່ 100%, ເປັນ ວັດ ສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຸດ, ມີຄວາມທົນທານ, ອ່ອນນຸ້ມ, ເຢັນສະບາຍ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ຜູ້ນຳໃຊ້. ສິ່ງດັ່ງ ກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈາກຂັ້ນຕອນ ຂອງ ການເລືອກ ວັດສະດຸຜ້າ, ນາຍຊ່າງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເຖິງມາດຖານ ແຟຊັ່ນ ນິເວດວິທະຍາ.
ຜ່ານຊຸດສະສົມດັ່ງກ່າວ, ນັກອອກແບບ ຫງວຽນລານແອ໋ງ ປາດຖະໜາ ຢາກນຳເອົາສິລະປະການແຕ້ມຮູບຂີ້ເຜິ້ງຂອງຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ອອກໄປນອກໝູ່ບ້ານ ເພື່ອເຂົ້າໃກ້ເຂດທົ່ງ ພຽງ, ນະຄອນ. ແລະ ເລິກເຊິ່ງກວ່ານັ້ນ, ແມ່ນນຳເອົາສິລະປະ ຈາກຝີມື ຂອງ ຊ່າງຫັດຖະກຳ ເຂົ້າໃກ້ກັບລູກຄ້າ ທັງ ພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ອີກດ້ວຍ.
ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ