ນຳລວດລາຍ ຮູບແຕ້ມ ຮ່າງຈົ໋ງ ເຂົ້າສູ່ “ອ໋າວຢ່າຍ”

ນຳລວດລາຍ ຮູບແຕ້ມ ຮ່າງຈົ໋ງ ເຂົ້າສູ່ “ອ໋າວຢ່າຍ”

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ ທີ່ຢາກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ພື້ນ​ເມືອງ, ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ ​ນີ້, ນັກ​ອອກ​ແບບ ຫງວຽນເທີເທີ ໄດ້​ນຳສະເໜີ ຕໍ່ທ່ານ ຜູ້ຊົມ ຊຸດ​ແຟ​ຊັ່ນ​ ທີ່​ມີ​ລວດ​ລາຍ​ຖັກ​ແສ່ວ​ຂອງ​ຮູບ​ແຕ້ມ​ ຮ່າງຈົ໋ງ. 


ນັກອອກແບບ ຫງວຽນເທີເທີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແນວຄວາມຄິດ ນຳ ຮູບແຕ້ມ ຮ່າງຈົ໋ງ ເຂົ້າສູ່ຊຸດແຟຊັ່ນ ແມ່ນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເມື່ອ ນາງ ຫາກໍ ສຳເລັດ ຊຸດສະສົມ ນຳຮູບແຕ້ມ ດົ່ງໂຮ່ ເຂົ້າສູ່ຊຸດແຟຊັ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກມະຫາຊົນ. ນາງ ​​ໃຫ້ຮູ້​ວ່າ: “ເບື້ອງຕົ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄປ​ຫາ​ລຸງ ເລດິ່ງງຽນ ​ເພິ່ນແມ່ນ​ນັກ​ສິລະ​ປິນ ຮູບ​ແຕ້ມ ຮ່າງຈົ໋ງ​ເພື່ອ​ຊື້​ຮູບ​ແຕ້ມ ​ແລະ ຊອກ​ຮູ້​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ບັນດາ​ລວດລາຍ​ຢູ່​ແຕ່ລະ​ຮູບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງເລີ່ມປະຕິບັດ ຊຸດແຟຊັ່ນດ້ວຍ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາຢາກນຳ ຮູບ​ແຕ້ມ​ ຮ່າງຈົ໋ງ​ ມາ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊົມຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຜ່ານມຸມມອງແຟຊັ່ນ”. 


ນັກອອກແບບ ຫງວຽນເທີເທີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ທຸກຄົນຕ່າງກໍເວົ້າວ່າ ຜ້າ ກຳມະຫຍີ່ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບຜູ້ເຖົ້າ, ແຕ່ຍ້ອນລວດລາຍ ຂອງ ຮູບແຕ້ມ ຮ່າງຈົ໋ງ ແມ່ນລຽບງ່າຍທີສຸດ, ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ເລືອກ ຜ້າກຳມະຫຍີ່ ເພື່ອຍົກສູງມູນຄ່າ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ຍິ່ງຂຶ້ນ”. ​ຂະ​ບວນການ​ຜະລິດ​ຊຸດສະສົມ​ດັ່ງກ່າວ ​ໃຊ້ເວລາ​ ປະມານ 1 ປີ ດ້ວຍ​ຊຸດ​ອາພອນ 8 ຊຸດ ກັບ​ຮູບ​ແຕ້ມຖັກແສ່ວ “ໂຕ໋ໜື໋” (ສາວງາມ), “​ຕື໋ກີ໋ວ” (ສີ່ລະດູ), “ປາໄນ ກາຍເປັນ ມັງກອນ” ແລະຕ໊າ​ແທ່ງ​ລອງ”.

ເມື່ອແຕ້ມຮູບເທິງຜ້າສຳເລັດ ຈະດໍາເນີນການ ຖັກແສ່ວ ລວດລາຍ. ການ​ປັກ​ແສ່ວ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ມື ​ໂດຍ​ຊ່າງ​ຖັກ​ແສ່ວ​ຂອງ​ໝູ່​ບ້ານ ເຖື່ອງຕິ໋ນ, ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນຜູ້ປະຕິບັດ. ຜ່ານ​ບັນດາຕົວແບບ ຊຸດອາພອນ, ຜູ້​ສວມໃສ່ສາ​ມາດ​ຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ລະອຽດແນບນຽນ​ຂອງ​ແຕ່ລະເສັ້ນດ້າຍ​ຖັກ​ແສ່ວ​ດ້ວຍ​ມື​ ແລະ ຄວາມອ່ອນນຸ້ມຂອງຜ້າກໍາມະຫຍີ່ຂັ້ນສູງ.

ບາງຜົນງານ ການປະດິດແຕ່ງ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງນັກອອກແບບ ເທີເທີ. ພາບ: ເອກະສານ





ພາບແຕ້ມ ຮ່າງຈົ໋ງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບແຕ້ມ ພື້ນເມືອງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຊ່ຶງໄດ້ປະດິດແຕ່ງ ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ ຄຸ້ມຖະໜົນ ຮ່າງຈົ໋ງ, ຮ່າໂນ້ຍ. ຮູບແຕ້້ມ ຮ່າງຈົ໋ງ ມີສອງ​ສາຍ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຄື: ຮູບແຕ້ມ ສຳລັບ ບູຊາ​ ​ແລະ ຮູບແຕ້ມບຸນເຕັດ. ມີນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ ໃຫ້​ວ່າ ຮູບ​ແຕ້ມ​ ຮ່າງຈົ໋ງ ​ໄດ້​ປະກົດ​ຕົວ​ ໃນ​ລະຫວ່າງສະຕະວັດ ​ທີ XVI ​ແລະ​ ມີການພັດທະນາ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ທີສຸດ​ໃນປະມານ​ທ້າຍ​ສະຕະວັດ​ທີ XIX ຫາ​ຕົ້ນ​ສະຕະວັດ​ທີ XX.

ບົດ: ເງິນຮ່າ - ພາບ: ແຄ໋ງລອງ ແລະ ເອກະສານ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ


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