ນາມຊວນລາກ - ຄວາມງາມ ຂອງ ປະຫວັດສາດ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທຳມະຊາດ
ເຂດອະນຸລັກພັນພືດ - ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງ ສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ມີຄ່າຫາຍາກ ນາມຊວນລາກ ມີເນື້ອທ່ີກວ່າ 4.100 ເຮັກຕາ, ຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງ ກວ່າ 800 ມ ຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ, ກວມພື້ນທີ່ຕາແສງ ດົ່ງລາກ, ຊວນລາກ, ບ່ານທີ, ອຽນຖິ້ງ ສັງກັດເມືອງ ເຈີ້ໂດ່ນ, ມີອາກາດເຢັນດີຕະຫຼອດປີ, ມີທໍາມະຊາດ ທີ່ງົດງາມໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ ພ້ອມກັບຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກ, ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ບັກກ້ານ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.
ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຂດອະນຸລັກພັນພືດ-ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ມີຄ່າຫາຍາກ ນາມຊວນລາກ ແຕ່ ຕາແສງ ບ່ານທີ ຫາ ບ້ານ ເພຍຄາວ, ບ້ານບິ່ງຈາຍ ຕ້ອງຜ່ານເສັ້ນທາງປ່າໄມ້ກວ່າ 10 ກມ, ເສັ້ນທາງຄົດລ້ຽວ ກວ້າງປະມານ 3-5 ມ, ພໍໃຫ້ລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານ, ມີຫຼາຍບ່ອນທາງທົບສອກ ໄປຕາມເນີນພູທີ່ສູງຊັນ. ບາງທີນີ້ອາດເປັນເຫດຜົນວ່າ ກວ່າໜ່ຶງສະຕະວັດຜ່ານໄປ, ຮ່ອງຮອຍ ຂອງ ຊ່ວງເວລາ ທາງປະຫວັດສາດ ທີ່ຕິດພັນກັບບໍ່ແຮ່ ກົ່ວ ສັງ ກະສີ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳມະກອນ ຂຸດຄົ້ນ ບໍ່ແຮ່ ຫຼາຍຮຸ່ນຄົນ ໃນຊຸມປີ 1900 ແມ່ນຍັງຄົງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ເກືອບສົມບູນແບບ.
ກຸ່ມໂຄງສ້າງເຫຼັກ ຫົວສາຍກາບ ບິ່ງຈາຍ, ລະບົບອຸໂມງ ຜ່ານພູຫີນ ຂົນສົ່ງແຮ່ທາດ, ຕຶກສຳນັກງານ ກໍ່ດ້ວຍຫີນໃນສະໄໝ ຝຣັ່ງ ປົກຄອງ... ຖືກລົມ, ນໍ້າໝອກ ແລະ ປົກຄຸມໄປດ້ວຍໄຄນໍ້າ ໄດ້ກາຍເປັນຂີ້ໝ້ຽງ ສ້າງເປັນຄວາມງາມແບບເກົ່າແກ່. ເສັ້ນທາງທີ່ໃຊ້ ໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຍາວກວ່າສິບກິໂລແມັດ ຖືກຈັດວາງດ້ວຍແຜ່ນຫີນ, ເຖິງວ່າ ບໍ່ມີເສັ້ນປູນຊາຍ ແຕ່ຍັງຄົງຕົວ ຢ່າງໝັ້ນຄົງເປັນເວລານັບຮ້ອຍປີ, ຢູ່ບ່ອນຜາຫີນ ທີ່ສູງຊັນ ແມ່ນເຄືອໄມ້ປ່າເກາະຫ້ອຍ ຢ່າງຄວັກໄຂ່ວ.
ເຂົ້າເລິກໄປໃນພື້ນທີ່ໃຈກາງ ຂອງ ເຂດອະນຸລັກ ແມ່ນເຂດທິວທັດ ທໍາມະຊາດ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ມີລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ເທິງພູຫີນປູນ ດ້ວຍລະບົບ ພືດພັນ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົ້ນໄມ້ ຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍຮ້ອຍປີ ກະຈາຍໄປທົ່ວເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກ. ຢູ່ລະ ຫວ່າງກາງ ເຂດອະນຸລັກ ແມ່ນສອງຮ່ອມພູ ມີພື້ນທີ່ ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮາບພຽງ, ມີແຫຼ່ງນ້ໍາໄຫຼ ຕະຫຼອດປີ.
ໃນສະໄໝສົງຄາມ ຕໍ່ຕ້ານ ຝຣັ່ງ, ນາມຊວນລາກ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ໃຫ້ເປັນສະຖານທ່ີຕັ້ງຖານທັບຫຼາຍແຫ່ງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ອຳນາດການປົກຄອງປະຕິວັດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ເຂດນີ້ ມີປູຊະນີຍະສະຖານ ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດ ທະນະທຳ 07 ແຫ່ງ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນ: ວິຫານ ເພຍຄາວ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1933, ແມ່ນສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳຄວາມເຊື່ອຖື ຂອງ ປະຊາຊົນ ຕາແສງ ບ່ານທີ (ເມືອງ ເຈີ້ໂດ່ນ), ຮ່ອງຮອຍໂຮງງານຜະລິດອາວຸດ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ໃນປີ 1947, ຮ່ອງຮອຍເຮືອນລ້ຽງເດັກ ໃນສະໄໝຕໍ່ຕ້ານ ແຕ່ປີ 1948-1954, ນີ້ແມ່ນທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງພິມເງິນ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງທຳອິດ.
ນາມຊວນລາກ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ຊີວະພາບ ທີ່ອຸດົມສົມ ບູນ, ອາກາດເຢັນ, ທິວທັດທຳມະຊາດ ທ່ີບໍລິສຸດດັ່ງເດີມ, ເຂດກັນຊົນ ຂອງ ເຂດອະນຸລັກ ມີສີສັນວັດທະນະທຳ ຂອງ ຊາວ ຊົນ ເຜົ່າ, ໝັ້ນໝາຍຈະເປັນສະຖານທີ່ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ ຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ, ພັກຜ່ອນ ແລະ ບັນເທີງ ໃນປ່າ. ເພື່ອປຸກລະດົມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ທີ່ເຄີຍມີ ຂອງ ນາມຊວນລາກ, ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2024, ຄະນະ ກຳ ມະການ ປະຊາຊົນ ແຂວງ ບັກກ້ານ ໄດ້ອອກມະຕິຕົກລົງ ອະນຸ ມັດ ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ, ພັກຜ່ອນ, ບັນເທີງ ໃນເຂດອະນຸລັກພັນພືດ-ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງ ສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ມີຄ່າຫາຍາກ ນາມຊວນລາກ ໄລຍະ 2021-2030. ຕາມນັ້ນ, ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ວາງແຜນກຳນົດ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຊີວະພາບ 4 ແຫ່ງ ແລະ ສາຍທ່ອງທ່ຽວ ຊີວະພາບ 9 ສາຍ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເຖິງການຍົກສູງ ບົດ ບາດ ບັນດາຄຸນຄ່າ ທິວທັດທຳມະຊາດ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດ ບົ່ມຊ້ອນ ທັດສະນີຍະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ອມຊີວະພາບທຳມະຊາດ ຂອງປ່າຊົມໃຊ້ ສະເພາະ ຂອງເຂດອະນຸລັກພັນພືດ-ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ມີຄ່າຫາຍາກ ນາມຊວນລາກ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອເຮັດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ຕິດພັນກັບວຽກງານປົກປັກຮັກ ສາປ່າ, ອະນຸລັກຮັກສາປົກປັກຮັກສາ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ທາງດ້ານ ອະນຸລັກ ຊີວະນາໆ ພັນ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນສ້າງເຂດອະນຸລັກພັນພືດ-ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງ ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີຄ່າຫາຍາກ ນາມຊວນລາກ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ຂອງພື້ນທີ່ ແລະ ນອນຢູ່ໃນແຜນຜັງພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງ ບັກກ້ານ; ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ເພີ່ມລາຍຮັບ, ປັບປຸງຊີວິດ ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນໄລຍະນີ້,ແຂວງ ບັກກ້ານ ພວມຊອກຫາ ບັນດາອົງການ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກ ລົງທຶນທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ, ພັກຜ່ອນ, ບັນເທີງ ໃນປ່າສະເພາະກິດ ຕິດພັນກັບ ການພັດທະນາປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຍັງຄົງຕ້ອນຮັບ ຫຼາຍກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ, ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ກັບທິວທັດທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ.
ປະຕິບັດໂດຍ: ຮ່ຽນຕູ໋ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ