ນາຍທະຫານຍິງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງກຳລັງ ຮັກສາ ສັນຕິພາບ ຢູ່ ອາຟຣິກກາ 2 ຄັ້ງ
ກ່ອນຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄປເຂົ້າຮ່ວມ ກອງກຳລັງ ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ທ່ານນາງ ພັນເອກສາມດາວ ຫງວຽນທິລຽນ ເປັນຄູສອນ ພາສາ ອັງກິດ ຢູ່ໂຮງ ຮຽນ ນາຍທະຫານ ກອງຕີພິເສດ, ເຫົ່ຼາຮົບ ຕີພິເສດ.
ເດືອນ ມິຖຸນາ 2019, ທ່ານນາງ ພັນເອກສາມດາວ ຫງວຽນທິລຽນ (ຕອນນັ້ນ ເປັນ ພັນໂທ-ນັກຂ່າວ) ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍກົມຮັກສາ ສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ສ ອາຟຣິກກາກາງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເປັນນາຍທະຫານ ເສນາ ທິການ ຝຶກຊ້ອມ ຂອງ ກຳລັງ ຮັກສາ ສັນຕິພາບ ສປຊ ໃນຄະນະປະຕິ ບັດງານ MINUSCA.
ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ມາຮອດ ສ ອາຟຣິກກາກາງ, ໄດ້ເຫັນກັບຕາ ຮູບພາບ ສະ ໜາມບິນສາກົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Bangui, ທີ່ເກົ່າແກ່, ຫຼ້າຫຼັງ, ຕະຫຼາດ ເປັນບວກເປັນຕົມ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍ ແມງວັນ, ຊີວິດປະຊາຊົນ ທຸກ ຍາກລຳບາກ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂາດສ້ອຍ... ຈົນທ່ານນາງ ລຽນ ຕ້ອງຮ້ອງ ອອກມາວ່າ: “ເປັນຫຍັງ ຢູ່ທີ່ນີ້ ຈິ່ງທຸກເຖິງຂະໜາດນີ້!”.
ສະນັ້ນ, ໃນໄລຍະຢູ່ທີ່ນີ້, ນອກຈາກວຽກງານ ວິຊາສະເພາະແລ້ວ, ທ່ານ ນາງ ໄດ້ພະຍາຍາມ ຈົນສຸດ ຄວາມສາມາດ ໃນການແນະນຳ ໃຫ້ປະຊາ ຊົນ ວິທີປູກຜັກ, ສາລີ, ຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດຳ... ທ່ານນາງ ໄດ້ ຫາ ທາງ ສົ່ງແນວປູກ ຈາກ ຫວຽດນາມ ມາ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກການປູກ. ເພາະສະນັ້ນ, ພຽງເວລາອັນສັ້ນໆ, ປະຊາ ຊົນ ຢູ່ທີ່ນີ້ ສາມາດ ປູກພືດ ຜັກ, ສາລີ, ໝາກຖົ່ວ ທີ່ຂຽວງາມ ເພື່ອປັບ ປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່. ມີຜັກ, ມີສາລີ, ມີຖົ່ວຂຽວ, ທົ່ວດຳແລ້ວ, ທ່ານນາງ ຍັງແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົາ ວິທີການ ເຮັດຖົ່ວງອກ, ເຂົ້າຕົ້ມ, ແປ້ງຖົ່ວຂຽວ, ເຕົ້າຮູ້... ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຄາບອາຫານປະຈຳວັນ ອຸດົມຫຼາກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
ໂດຍສະເພາະ, ໃນຕົ້ນປີ 2020, ການແຜ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ ສ ອາຟຣິກກາກາງ, ໃນຂະນະ ທີ່ປະຊາຊົນ ບໍ່ໄດ້ມີ ການກຽມພ້ອມ ຫຍັງເລີຍ, ທົ່ວປະເທດ ບໍ່ມີຜ້າອັດປາກ ຈັກອັນ. ຍ້ອນມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກການ ຕັດຫຍິບ, ທ່ານນາງ ລຽນ ໄດ້ຕັດຫຍິບ ຜ້າອັດປາກ ເກືອບ 800 ອັນ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ ໃນ ຄະນະປະຕິ ບັດງານ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ຜ້າອັດປາກແບບລຽບງ່າຍ ຂອງ ທ່ານນາງ ລຽນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍສະມາຊິກ ໃນຄະນະປະຕິບັດງານ ປ້ອງ ກັນ ການແຜ່ລະບາດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ປະ ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ປ່ຽນແປງນິໄສ, ແນວຄິດລັງກຽດ ແລະ ຈຳແນກ ຕໍ່ຄົນ ໃສ່ຜ້າອັດປາກ ແລະ ຮູ້ວິທີ ປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ຫຼັງຈາກໝົດ ວາລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ ສ ອາຟຣິກກາກາງ, ໃນເດືອນ ເມສາ 2022, ທ່ານນາງ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂັ້ນເທິງ ໃຫ້ອອກເດີນທາງ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານການທະຫານ-ພົນລະເຮືອນ ຂອງກອງທະ ຫານຊ່າງເລກ 1 ຫວຽດນາມ ທີ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA ຢູ່ເຂດ Abyei.
Abyei ເປັນເຂດຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງ ຊູດັງ ແລະ ຊູດັງໃຕ້ ເປັນ ເວລາ ຫຼາຍ 10 ປີ ມາແລ້ວ, ເປັນເຂດ ທີ່ຂາດສະຖຽນລະພາບ ທັງດ້ານ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ແລະ ດ້ານການເມືອງ, ໃນລະດູແລ້ງ ດິນແດນ ແຖບນີ້ແມ່ນ ແຫ້ງແລ້ງ, ແຕ່ເມື່ອເຖິງລະດູຝົນ ຖະໜົນຫົນທາງ ເປັນບວກເປັນຕົມ ຫຼື ເກີດນໍ້າຖ້ວມ. ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ທີ່ນີ້ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ຍ້ອນການປຸ້ນຈີ້, ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານເຊື້ອຊາດ, ການປະທະກັນ ດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ.
ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກັບປະຊາຊົນ, ທ່ານນາງ ລຽນ ແລະ ທີມງານ ໄດ້ຂົນຂວາຍ ປະຊາຊົນ ຮ່ວມມື, ມອບທີ່ດິນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ຖະໜົນຫົນ ທາງ. ຜ່ານການຮ່ວມເຮັດ ຮ່ວມກິນ ກັບປະຊາຊົນ ໃນຫຼາຍມື້ ຫຼາຍຄືນ, ເສັ້ນທາງຫຼາຍສາຍ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໃນຫຼາຍເດືອນ ຢູ່ Abyei, ທ່ານນາງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ໄດ້ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ແລະ ອົດທົນຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍປະຊາຊົນ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ຂຸດນ້ຳສ້າງ, ກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນ, ສ້ອມແປງເຮືອນ, ດຶງໄຟຟ້າ, ປູກຝັງ, ສອນໜັງສືເດັກນ້ອຍ...
ປະທັບໃຈ ຕໍ່ນໍ້າໃຈ ຂອງ ນາຍທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ, ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ບັນດາອ້າຍຄູ, ເອື້ອຍຄູ ຢູ່ Abyei ໄດ້ເອີ້ນ ຊື່ທ່ານ ນາງ ວ່າ “Madam ລຽນ”, “Mama ອາຟຣິກກາ”... ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ. ສ່ວນ ທ່ານ ພົນໂທ Daniel Traore, ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ກອງກໍາລັງ ຄະນະປະ ຕິບັດງານ MINUSCA ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ທ່ານນາງ ພ້ອມ ກັບຂຽນວ່າ: “ນໍ້າໃຈເມດຕາ ແລະ ເຈດຕະນາດີ ຂອງ ເຈົ້າ ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນບັນດາຄຸນຄ່າແກນຫຼັກ ຂອງ ສປຊ. ເຈົ້າສົມເປັນ ຜູ້ຕາງໜ້າ ທີ່ດີເລີດ ຂອງ ຫວຽດນາມ”.
ບົດ: ກົງດາດ - ພາບ: ກົງດາດ, VNP, ຜູ້ກ່ຽວສະໜອງໃຫ້ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ