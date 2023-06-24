ນັກຖ່າຍຮູບ Thomas Billhardt ແລະ “ພົບພໍ້ ຫວຽດນາມ”
ບັນດາຮູບຖ່າຍຂອງນັກຖ່າຍຮູບ ເຢຍລະມັນ Thomas Billhardt ຖ່າຍກ່ຽວກັບ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຊຸມປີ 1965 - 1975 ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໄປທົ່ວໂລກ. ຊົມຮູບພາບ ຂອງເພິ່ນ ຢູ່ງານວາງສະແດງ ໃນຫົວຂໍ້ “ພົບພໍ້ ຫວຽດນາມ” ຊຶ່ງຫາກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວ ຫວຽດນາມ ຮຸ້ນຕ່າງໆ ຮັກແພງ ສັນຕິພາບ ໃນທຸກວັນນີ້.
ນັກຖ່າຍຮູບ Thomas Billhardt ເກີດເມື່ອປີ 1937 ຢູ່ ນະຄອນ Chemnitz, ເຢຍລະມັນ. ເພິ່ນເປັນທ່ີຍອມຮັບວ່າ ເປັນນັກຖ່າຍຮູບເອກະສານ ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ ຂອງ ຍຸກສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ເຢຍລະມັນ. ບັນດາຮູບພາບຂອງເພິ່ນໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນເຖິງ ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງສົງຄາມ ຫວຽດນາມ (1965 - 1975).
ໃນຊຸມປີ ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ຂອງສົງຄາມຕ້ານ ອາເມລິກາ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລະເບີດໄດ້ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ທົ່ວສະໜາມຮົບ ຈາກເໜືອເຖິງໃຕ້. ທ່ານ Thomas Billhardt ໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ ເຖິງ 7 ຄັ້ງ ແລະ ບັນດາຮູບພາບ ທີ່ຖ່າຍໃນໄລຍະນີ້ ໄດ້ລົງພິມໃນວາລະສານກ່ຽວກັບ ຮູບພາບຫຼາຍສະບັບ ດ້ວຍບັນດາຄວາມໝາຍເຫດ ຕ້ານສົງ ຄາມຄື: “ນັກບິນໃນຊຸດນອນ pyjama” (1968), “ຄວາມປາດຖະ ໜາ ສັນຕິພາບ: ຫວຽດນາມ” (1973), “ຮ່າໂນ້ຍ - ວັນກ່ອນ ສັນຕິ ພາບ” (1973) ແລະ “ບັນດາໃບໜ້າ ຂອງ ຫວຽດນາມ” (1978).
ຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະສົງຄາມ ໄດ້ຖືກຖ່າຍ ໂດຍ Thomas ເປັນທໍາມະຊາດຫຼາຍ. ນັ້ນແມ່ນຮູບເດັກນ້ອຍສີ່ຄົນ ນັ່ງຢູ່ໃຕ້ຂຸມຫຼົບລະເບີດ, ຮອຍຍິ້ມ ກອງຫຼອນຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ຂີ່ລົດສາມລໍ້ຖີບ, ເດັກຊາຍເປືອຍຕົວອາບນ້ຳເທິງແມ່ນ້ຳ, ທະຫານ ຫວຽດນາມ ຖືປືນເທິງບ່າ, ຖະໜົນຫົນທາງຖືກທຳລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກສົງຄາມ... ທັງໝົດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ສວຍງາມ, ລຽບງ່າຍ ແລະ ອ່ອນໂຍນ, ສະ ທ້ອນເຖິງທັດສະນະໃນແງ່ດີ ແລະ ຄວາມອົງອາດກ້າແກ່ນຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ປະເຊີນໜ້າ ກັບສົງຄາມ.
ກັບມາ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023, ນັກຖ່າຍຮູບ Thomas Billhardt ເຖິງວ່າອາຍຸຈະສູງ ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເພິ່ນຍັງມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະສົນທະນາກັບປະຊາຊົນ ຮ່າໂນ້ຍ. ເບິ່ງຄືວ່າ ເມື່ອເວົ້າເຖິງ ຫວຽດນາມ, ໂດຍອ້າງເຖິງບັນດາຮູບພາບປະຫວັດສາດຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຊຸມປີ 1965 - 1975, ນັກຖ່າຍຮູບ Thomas Billhardt ເບິ່ງຄືວ່າ “ມີໄຟ”. ທ່ານ Thomas Billhardt ແບ່ງປັນວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ມາ ຮ່າໂນ້ຍ 7 ຄັ້ງ ໃນຍາມທີ່ມືດມົນທີ່ສຸດ ແຕ່ປີ 1967 - 1975. ນະຄອນຖືກທຳລາຍ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ປະຊາຊົນ ຮູ້ສຶກຢ້ານກົວຫຼາຍ. ມື້ນີ້, ເມື່ອກັບຄືນມາຍັງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ພວມພັດທະ ນາຢ່າງແຂງແຮງ, ປະຊາຊົນ ເປີດອົກເປີດໃຈ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ມີນ້ຳໃຈຮັກແຂກແພງຄົນ”.
ນັກຖ່າຍຮູບ Thomas Billhardt ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບຖ່າຍທຳອິດທີ່ໄດ້ຖ່າຍຢູ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຮູບພາບທີ່ປະທັບໃຈທີ່ສຸດ. ຕອນໄປຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທຳອິດ, ມີສຽງສັນຍານເຕືອນໄພ ຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ທັນໃດນັ້ນ ທຸກຄົນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງທີ່ແອອັດ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ຫາຍເຂົ້າໄປໃນບ່ອນ ລີ້ໄພ. ຫຼັງຈາກສຽງສັນຍານເຕືອນໄພ ຈົບລົງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນເດັກໆ ເປີດຜາຂຸມຫຼົບໄພອອກ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖ່າຍຮູບເດັກຊາຍທັງສີ່ຄົນ”. ຮູບພາບເດັກຊາຍສີ່ຄົນ ທີ່ມີຕາສີດໍາໃຫຍ່, ສົດ ໃສ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູບໃບນັ້ນ ກາຍເປັນ ຮູບຖ່າຍປະຫວັດສາດ ຂອງ ທ່ານ Thomas Billhardt.
ປັດຈຸບັນ, ເຖິງວ່າ ສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເປັນເວລາ 30 ກວ່າປີແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ ນັກຖ່າຍຮູບThomas Billhardt ກ່ຽວກັບ ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງຄົງຢູ່ຄືກັບຄວາມຮັກແພງອັນເລິກເຊິ່ງຂອງເພິ່ນ ຕໍ່ຜືນດິນແຫ່ງນີ້. ທ່ານ Thomas Billhardt ຈະຍັງ “ພົບພໍ້ ຫວຽດນາມ” ໃນງານວາງສະແດງຮູບພາບເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ເຫວ້ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ທີ່ຈະມາເຖິງ.
ໃນປີ 2020, ບໍລິສັດ ຫຍ໊ານາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖາບັນ Goethe ຫວຽດນາມ ຈັດພິມປຶ້ມຮູບຖ່າຍ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຮ່າໂນ້ຍ 1967 - 1975” ແລະ ວາງສະແດງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ປີ 2023, ສະຖາບັນ Goethe - ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງສະແດງຮູບຖ່າຍຂອງ ນັກຖ່າຍຮູບ Thomas Billhardt ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນຫົວຂໍ້ “ພົບພໍ້ ຫວຽດນາມ”.
ບົດ: VNP/ບິກເວິນ - ພາບ: ແຄ໋ງລອງ, ເອກະສານ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ