ນັກຈິດຕະກອນ Ando Saeko ດ້ວຍຄວາມຮັກກັບເຄື່ອງຂັດມັນ ຫວຽດ
ມາ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 1995, ນັກຈິດຕະກອນ ຍີ່ປຸ່ນ Ando Saeko ໄດ້ໃຊ້ເວລາເກືອບ 30 ປີ ອຸທິດໃຫ້ແກ່ ສິລະປະ ການຜະລິດເຄື່ອງຂັດມັນ ແລະ ອາຊີບສີ ພື້ນເມືອງ ຫວຽດ. ປັດຈຸບັນ ເພິ່ນພວມເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ສະມາຄົມວິຈິດສິນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ແມ່ນນັກສິລະປະ ຍຸກປັດຈຸບັນ ທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ສີທຳມະຊາດ ສົມທົບກັບເຕັກນິກການຂັດມັນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວ ພັນການທູດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ນັກຈິດຕະກອນ Ando Saeko ໄດ້ນຳສະເໜີບັນດາຜົນງານຂອງຕົນ ໃນງານວາງສະແດງ “ດວງຈັນ” ຢູ່ສູນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຍີ່ປຸ່ນ (ຮ່າໂນ້ຍ), ນັກຂ່າວ ຂ່າວພາບຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມກັບນັກຈິດຕະກອນ Ando Saeko ກ່ຽວກັບຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງສິລະປະເຄື່ອງຂັດມັນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ນັກຂ່າວ: ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງຕັດສິນໃຈ ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ?
ຈິດຕະກອນ Ando Saeko: ຂ້ອຍມາ ຫວຽດນາມ ແຕ່ປີ 1995 ແລະ ຢູ່ທີ່ນີ້ ໄດ້ດົນບານນີ້ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນຂ້ອຍ ມີຄວາມຮັກກັບເຄື່ອງຂັດມັນ ຫວຽດນາມ. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ຫວຽດນາມ ຍັງມີສະ ພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຂ້ອຍໃນການປະດິດສ້າງ. ຕອນຫາກໍ່ມາ, ຂ້ອຍຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອຮຽນເຕັກນິກການຂັດມັນ, ຂ້ອຍມັກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼາຍ ເພາະມັນເໝາະສົມກັບວິຖີຊີວິດຂອງຂ້ອຍເອງ, ແຕ່ຕໍ່ມາ ຮ່າໂນ້ຍ ມີການປ່ຽນແປງ, ຈັງຫວະຊີວິດໄວກວ່າເກົ່າ, ຂ້ອຍຈຶ່ງຍ້າຍໄປຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ພາຍຫຼັງ 2 ປີ, ຂ້ອຍໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ ໂຮ້ຍອານ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ຍ້ອນວ່າ ສະຖານ ທີ່ແຫ່ງນີ້ ມີຄວາມງຽບສະຫງົບຫຼາຍ ແລະ ມີຈັງຫວະການດຳລົງ ຊີວິດແບບບໍ່ຮີບຮ້ອນຟ້າວຟັ່ງ, ເໝາະສົມກັບການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະດິດສ້າງພາບຂັດມັນ ຂອງຂ້ອຍ.
ນັກຂ່າວ: ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງມັກສິລະປະການຜະລິດ ເຄື່ອງຂັດມັນ ຂອງຫວຽດນາມ?
ຈິດຕະກອນ Ando Saeko: ເພາະວ່າ ເຄື່ອງຂັດມັນຂອງ ຫວຽດ ນາມ ມີຈຸດພິເສດໂດຍສະເພາະ ແລະ ມີຄວາມຈັບໃຈ ທີ່ປະເທດອື່ນບໍ່ມີ. ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ພວກຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ເຕັກ ນິກການ ຂັດມັນ ແມ່ນສ້າງຜະລິດຕະພັນເຫຼື້ອມ, ກ້ຽງ ແລະ ບໍ່ອະ ນຸຍາດ ໃຫ້ມີຂີ້ຝຸ່ນ ຕິດແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ແຕ່ເມື່ອມາ ຫວຽດ ນາມ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການຜະລິດເຄື່ອງຂັດມັນ ຈາກອາຈານ ຫງວຽນຈີ໋ຈູງ ຢູ່ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງທີ່ມີແມງໄມ້ຫຼາຍ, ບາງເທື່ອແມງໄມ້ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ຮູບແຕ້ມໃນເວລາແຕ້ມ ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດ. ອາຈານ ຫງວຽນ ຈີ໋ຈູງ ບອກວ່າ ມັນເປັນລາຍແຕ້ມ ຂອງ ທຳມະຊາດ. ຂ້ອຍເຫັນແປກປະຫຼາດ, ແຕ່ບາງຄັ້ງ ບັນດາຮ່ອງ ຮອຍຂອງແມງໄມ້ໃນຮູບແຕ້ມ ໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດສິລະປະໃດໜຶ່ງທີ່ນັກແຕ້ມບໍ່ສາມາດຄິດອອກ. ແຕ່ນັ້ນມາ, ຂ້ອຍແຕ້ມຢ່າງສະບາຍ ແລະ ຮູ້ສຶກຄືວ່າ ມີ “ນັກແຕ້ມແມງໄມ້” ຫຼາຍໂຕ ພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຕົນເອງ.
ຫຼັງຈາກຮຽນວິທີການຜະລິດເຄື່ອງຂັດມັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ໃຊ້ເວລາເກືອບ 30 ປີແຫ່ງການປະດິດສ້າງ, ຂ້ອຍໄດ້ຄົ້ນພົບເຕັກນິກໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ. ເຊັ່ນ: ນັກແຕ້ມ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຂັດມັນໃສ່ຮູບແຕ້ມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງນຳໃຊ້ ເນັກຕິກການຂັດມັນເທິງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ໄມ້, ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ອີກດ້ວຍ. ຂ້ອຍບໍ່ພຽງແຕ່ ນຳໃຊ້ວິທີການ ພື້ນເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ວິທີການ ໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບສິລະປະ ທີ່ທັນສະໄໝອີກດວ້ຍ. ໂຮງແຕ້ມ ຂອງຂ້ອຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບ່ອນທີ່ແຕ້ມຮູບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງຄືກັບຫ້ອງທົດລອງ ທີ່ຂ້ອຍສາມາດສ້າງເຕັກນິກ ຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງສະບາຍ.
ນັກຂ່າວ: ບັນດາຜົນງານການປະດິດແຕ່ງຂອງເຈົ້າ ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈມາຈາກໃສ?
ຈິດຕະກອນ Ando Saeko: ຫົວຂໍ້ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈ ໄດ້ມາຈາກທໍາມະຊາດ ຫຼື ໂດຍບັງເອີນ, ບໍ່ມີກອບໃດໆ ດອກ. ຕົວຢ່າງ ພວກເຈົ້າສາມາດເຫັນຜົນງານການ ປະດິດແຕ່ງ ໃນງານວາງສະ ແດງ “ດວງຈັນ” ທີ່ຂ້ອຍປະດິດສ້າງ ພາຍໃນ 6 ເດືອນ ເມື່ອປີ 2021, ແມ່ນໃນໄລຍະ ການແຍກຫ່າງທາງສັງຄົມເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19. ໃນໄລຍະທີ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດກັບເມືອ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້, ຂ້ອຍຢູ່ ໂຮ້ຍອານ ແລະ ໄດ້ເຫັນດວງຈັນ ໃນທ້ອງຟ້າທຸກຄືນ. ໂຮ້ຍອານ ບໍ່ມີຕຶກອາຄານສູງ, ສະນັ້ນ ທຸກໆ ຄັ້ງທີ່ເງີຍໜ້າຂຶ້ນກໍ່ເຫັນດວງຈັນ ທີ່ສວຍງາມ, ສະນັ້ນ ຂ້ອຍໄດ້ສ້າງຜົນງານເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ແກ່ງານວາງສະແດງ “ດວງຈັນ” ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ປະຊາ ຊົນ ຜູ້ມີຄວາມຮັກທາງດ້ານສິລະປະ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມ ສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນດ້ານການທູດ ລະ ຫວ່າງ ສອງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ນັກຂ່າວ: ເຈົ້າເຄີຍຮູ້ສຶກຫຍຸ້ງຍາກ ໃນເວລາປະດິດແຕ່ງ ແລະ ຢາກໜີ ກັບຄືນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ບໍ?
ຈິດຕະກອນ Ando Saeko: ທຳອິດຂ້ອຍມາ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຢາກສຶກສາສອງສາມປີ ແລ້ວກັບເມືອ ຍີ່ປຸ່ນ. ແຕ່ປີແລ້ວປີເລົ່າ ຂ້ອຍເຫັນວ່າ ມີເຕັກນິກໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ຕື່ມອີກ. ຄືແນວນັ້ນ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງກາຍເປັນຄົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້, ເຖິງວ່າ ບາງຄັ້ງເມື່ອກັບເມືອ ຍີ່ປຸ່ນ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ ຄືກັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເດີນທາງໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼາຍກວ່າ.
ນັກຂ່າວ: ດ້ວຍຄວາມຮັກມັກ ກັບການແຕ້ມພາບຂັດມັນ ຫວຽດ ນາມ ເປັນເວລາເກືອບ 30 ປີ, ເຈົ້າເຄີຍມີງານວາງສະແດງໃດ ເພື່ອໂຄ ສະນາສິລະປະ ປະເພດນີ້ ຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ບັນດານັກແຕ້ມໃນວົງການສິລະປະກຳສາກົນແລ້ວບໍ?
ຈິດຕະກອນ Ando Saeko: ຂ້ອຍມີຊຸມຊົນຜູ້ມີຄວາມ ຫຼົງໄຫຼ ກັບເຄື່ອງຂັດມັນໜຶ່ງ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດຢູ່ ອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ, ພວກຂ້ອຍໄດ້ຈັດງານສໍາມະນາ ແລະ ຈັດງານວາງສະແດງ ເປັນປະຈໍາ. ໃນປີ 2022, ຂ້ອຍໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງໜຶ່ງ ຢູ່ສູນແລກ ປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກຈິດຕະກອນ ໄດ້ຮູ້ ແລະ ສຳຜັດກັບວິທີການຜະລິດເຄື່ອງຂັດມັນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ນັກຂ່າວ: ຂອບໃຈສໍາລັບການສົນທະນາ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄັ້ງນີ້!