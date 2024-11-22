ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສີຂຽວ ຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ
ໃນປະຫວັດສາດ ກວ່າ 300 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ ຂອງນະຄອນ ໄຊງ່ອນ-ຢາດິ້ງ-ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຍາມໃດກໍ່ຕິດ ພັນກັບແມ່ນໍ້າລຳເຊ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ນໍ້າ ໄຊງ່ອນ ທີ່ໄຫຼ ຜ່ານນະຄອນ. ບົນແມ່ນ້ຳສາຍນີ້, ມີທ່າກຳປັ່ນ ບິ່ງດົງ, ທ່າກຳປັ່ນ ແບັກດັ່ງ, ທ່າກຳປັ່ນ ຍ່າຣົ່ງ ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນ ແລະ ມີລະບົບຄອງ ເໝືອງ ທີ່ຂວັກໄຂ່ວກັນແຜ່ລາມ ໄປທົ່ວນະຄອນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 2000, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈ ເຖິງ ການພັດທະນາ ພູມສັນຖານ ແລະ ຕົວເມືອງຢູ່ ຕາມຝ່ັງແມ່ນ້ຳ. ຕາມນັ້ນ, ນະຄອນ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາໂຄງການ ປັບປຸງແມ່ ນ້ຳ, ຄອງເໝືອງ, ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ ສາກົນຄັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອຊອກ ຫາແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ, ເຊື້ອເຊີນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ ບັນດາໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ສະຖາປັດຕະຍະ ກຳ ຕົວເມືອງ.
ນະຄອນ ເລີ່ມພັດທະນາ ຢູ່ທາງເບື້ອງນັ້ນ ຂອງແມ່ນໍ້າ, ມຸ່ງໄປສູ່ ຖູ ດຶກ, ຍົກຍ້າຍທ່າກຳປັ່ນ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງ, ສ້າງຕັ້ງ ນະຄອນ ຖູດຶກ (ຂຶ້ນກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ) ໃນປີ 2021. ກ່ອນນີ້, ນະຄອນ ໄດ້ດຳເນີນປະຕິບັດ ການດັດສ້າງ ລໍາຄອງ ຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນປີ 2012 ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ, ສວຍງາມ, ປອດໂປ່ງ, ທັນ ສະໄໝ ລຳຄອງ ຍຽວລົກ-ທິແງ່ ມີຄວາມຍາວ 9 ກມ, ແກ່ຍາວແຕ່ ເມືອງ ເຕິນບິ່ງ ຜ່ານບັນດາເມືອງໃຈກາງ ຂອງ ນະຄອນ ກ່ອນໄຫຼ ລົງສູ່ ແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ.
ຄຽງຂ້າງນັ້ນແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ປັບປຸງໂກນນ້ຳ ໄຊງ່ອນ, ກໍ່ສ້າງຝັ່ງກັນເຈື່ອນ, ປັບປຸງເສັ້ນທາງລຽບຕາມແມ່ນ້ຳ, ກໍ່ສ້າງ ຂົວທີ່ ທັນສະໄໝ ຂ້າມແມ່ນ້ຳ, ພັດທະນາ ບໍລິການລົດເມ ເທິງແມ່ນ້ຳ, ການວາງແຜນສະຖາປັດຕະຍະກຳເຮືອນ ຢູ່ສອງຝັ່ງແມ່ນ້ຳ, ກໍ່ສ້າງສວນສາທາລະນະ, ທັດສະນີຍະພາບ ສີຂຽວ, ສະຖານທີ່ ບັນ ເທີງ, ວັດທະນະທໍາ ສາທາລະນະ...
ປັດຈຸບັນ, ຫຼາຍພື້ນທີ່ຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ ເຊັ່ນ: ສວນສາທາ ລະນະ ທ່າກຳປັ່ນ ແບັກດັ່ງ (ເມືອງ 1), ທ່າກຳປັ່ນ ຍ່າຣົ່ງ (ເມືອງ 4), ເຂດ ແທງດາ-ບິ່ງເກີຍ (ເມືອງ ບິ່ງແທ້ງ), ເຂດຕົວເມືອງ Vinhomes (ເມືອງ ບິ່ງແທ້ງ), ພື້ນທີ່ສວນສາທາລະນະ ຖາວດ່ຽນ (ນະຄອນ ຖູ ດຶກ), ເຂດຕົວເມືອງ ຊາລາ (ນະຄອນ ຖູດຶກ) ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ໄດ້ກາຍເປັນເຂດຕົວເມືອງ ທີ່ໜຸ່ມແໜ້ນ, ທັນສະໄໝ ພັດທະນາ ຢ່າງກົມກຽວກັນ ລະຫວ່າງແມ່ນ້ຳລຳເຊ ທີ່ສະຫງົບສຸກ ແລະ ເຢັນ ສະບາຍ.
ໃນງານສຳມະນາ “ການພັດທະນາພື້ນທີ່ ແລະ ໜ້າທີ່ລຽບຕາມລະ ບຽງແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການ ຂອງ ຝຣັ່ງ ກ່ຽວກັບແມ່ນ້ຳ Sein” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນເດືອນ ມີນາ 2024, ທ່ານ ຟານວັນມ໊າຍ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທາງນະຄອນ ພວມປະຕິບັດ 3 ແຜນຜັງສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ການ ພັດທະ ນານະຄອນ ໂດຍດ່ວນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ນັ້ນແມ່ນ ວາງແຜນ ຜັງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄລຍະ 2021-2030, ວິໄສທັດເຖິງ ປີ 2050; ທົບທວນ, ດັດປັບ ແຜນສັງລວມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເຖິງປີ 2040, ວິໄສທັດ ປີ 2060; ຂຶ້ນແຜນຜັງລວມ ນະຄອນ ຖູດຶກ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນ ຍັງກຳນົດ ແມ່ນ້ຳ ໄງງ່ອນ ແມ່ນສູນກາງ ຂອງ ການວາງແຜນນະຄອນ ໂຮ່ຈິີມິນ ໃນຍຸກໃໝ່ ແລະ ເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ໃນການທົບ ທວນຄືນແຜນສັງລວມຄັ້ງນີ້.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໂຄງການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບຽງແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ ໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ. ໃນນັ້ນ, ແຜນຜັງແມ່ນ້ຳ ໄຊ ງ່ອນ ໄດ້ວາງຈຸດໝາຍເຊື່ອມຕໍ່ປະຊາຄົມ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກ ພື້ນ ແລະ ມຸ່ງສູ່ໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ປີ 2030 ພັດທະນາ ເຂດແຄມແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ ເປັນຈຸດນັດໝາຍທາງ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ອາຊີ ດ້ວຍລະດັບການຈະເລີນເຕີບໂຕ 8%-8.5%/ປີ. ໂຄງການນີ້ ຍັງເອົາໃຈໃສ່ຂຸດຄົ້ນບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແມ່ນ້ຳ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ຂອງ ດິນແດນແຫ່ງນີ້ ເພື່ອວາງແຜນພັດທະນາ ນະຄອນ ໃນອະນາຄົດ.
ນະຄອນ ໂຮຈີມິນ ແມ່ນສູນກາງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສຳຄັນ ຂອງ ຫວຽດ ນາມ. ໃນສອງປີມານີ້, ງານເທດສະການແມ່ນ້ຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດກາງປີ ໄດ້ກາຍເປັນເຫດການທ່ອງ ທ່ຽວ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ທ້ອງຖິ່ນ, ເປີດຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານປະສົບ ການຕົວຈິງເທິງແມ່ນໍ້າ ໄຊງ່ອນ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ດ້ວຍການ ເຄື່ອນໄຫວງານບຸນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ກິລາ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຢ່າງ.
ໃນປີ 2023, ງານເທດສະການ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ແມ່ນ້ຳເລົ່ານິທານ”, ໃນປີ 2024 ແມ່ນ “ຖ້ຽວລົດໄຟ ແຫ່ງຕຳນານ”. ງານເທດສະການ ດັ່ງກ່າວ ຖືກຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ເຂດແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ ຂອງທ່າກຳປັ່ນ ຍ່າຣົ່ງ (ເມືອງ 4) ໄດ້ນຳມາສິ່ງແປກໃໝ່, ໜ້າປະທັບໃຈພິເສດ ສຳລັບ ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍການຟື້ນຄືນປະຫວັດສາດ ຂອງ ໄຊງ່ອນ-ເຈີ້ເລີ໋ນ-ຢາດິ້ງ-ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຜ່ານການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ ມາເປັນເວລາ ກວ່າ 300 ປີ ດ້ວຍການສົມທົບ ບັນດາ ຮູບການສິລະປະ ຈາກພື້ນເມືອງ ສູ່ ຍຸກໃໝ່, ຈາກດົນຕີ, ຮູບເງົາ, ລະຄອນ ໄປຈົນເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ ແສງສະຫວ່າງ ພ້ອມກັບເຕັກໂນ ໂລຊີ ການສະແດງ 3D ທີ່ທັນສະໄໝ.
ໃນໂອກາດນີ້, ຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າ ໄຊງ່ອນ ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວກິລາ ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການສະແດງ ພາລາມໍເຕີ, Flyboard, ສະແດງ ກາໂນນ້ຳ ແລະ ກິດຈະກຳພາຍ SUP, ສະແດງ ພາລາມໍ ເຕີ ລະດັບສູງ, ຊ່ວງເຮືອປະເພນີ, ແຫ່ຂະບວນເທິງແມ່ນ້ຳ, ຍິງບັ້ງ ໄຟດອກ, ສະແດງ ຕຸກກະຕານ້ຳ...
ໃນໂອກາດຈັດງານເທດສະການ ແມ່ນໍ້າລຳເຊ, ຢູ່ຫຼາຍພື້ນທີ່ ທ່ອງ ທ່ຽວ ທີ່ຕິດພັນກັບ ແມ່ນໍ້າ ໄຊງ່ອນ ເຊັ່ນ: ເຂດ ຍ່າຣົ່ງ-ແຄ໋ງໂຮ້ຍ (ເມືອງ 4), ສວນສາທາລະນະ ແບັກດັ່ງ, ເຂດຂົວ ບາຊອນ (ເມືອງ 1), ເຂດຄອງເໝືອງ ຍຽວລົກ-ທິແງ່ (ເມືອງ 3), ທ່າເຮືອທ່ອງທ່ຽວ ລານແອງ (ນະຄອນ ຖູດຶກ), ທ່າເຮືອ ໂງຍຊາວຫວຽດ (ເມືອງ 7), ທ່າເຮືອ ບິ່ງດົງ (ເມືອງ 8)... ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວມ່ວນຊື່ນ, ບັນເທີງ ແລະ ກິລາຫຼາຍປະເພດ ທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ເຮັດໃຫ້ຊາວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເພື່ອການສຳຜັດຕົວຈິງ ແລະ ບັນເທີງ.
ງານເທດສະການແມ່ນ້ຳລຳເຊ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເສີມຂະຫຍາຍ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ທີ່ມີແຕ່ເດີມ ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄດ້ຫຼາຍທີສຸຸດ ຄຸນຄ່າ ດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ແມ່ນ້ຳ ໄຊ ງ່ອນ ໂດຍຜ່ານບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ, ການບັນ ເທີງ, ສິລະປະ, ກິລາ, ອາຫານການກິນ, ຈັບຈ່າຍສິນຄ້າ, ກຳນົດ ທິດ ໃຫ້ກາຍເປັນ ເຫດການເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ປະກອບສ່ວນຈັບ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນຕົວເມືອງໜຶ່ງ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປ ດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ມີຮູບການທ່ອງທ່ຽວ ທາງນ້ຳຫຼາຍປະເພດ ຂອງ ນະຄອນ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີການແຜ່ຂະ ຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ: ທ່ອງທ່ຽວລົດເມທາງນ້ຳ, ລ່ອງເຮືອ ເທິງແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ, ກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ຄຶກຄັກ “ເທິງຝັ່ງ-ໃຕ້ນໍ້າ” (ເມືອງ 4, 8 ໃນໂອກາດ ບຸນເຕັດ), ທົວ ທ່ອງທ່ຽວ ຄົ້ນພົບແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ-ຍຽວລົກ-ທິແງ່, ຈິບ ກາເຟ ຊົມ ແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ...
ຕາມທ່ີນັກສະຖາປະນິກ ໂງວ໋ຽດນາມເຊີນ (ສະມາຄົມສະຖາປະນິກ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ), ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສາມາດປັບປຸງຕົກແຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາ ເຂດແມ່ນໍ້າລຳເຊ ທີ່ຕິດຕໍ່ກັນ ໃນພື້ນທີ່ພາຍໃນ ເມືອງ, ພິເສດແມ່ນພື້ນທີ່ສອງຝັ່ງແມ່ນໍ້າ ໄຊງ່ອນ ຈາກແຫຼມ ແທງ ດາ (ເມືອງ ບິ່ງແທ້ງ) ຫາ ແຫຼມ ເຕິນຖ້ວນ (ເມືອງ 7). ໂດຍສະ ເພາະ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຂດ ແທງດາ-ບິ່ງເກີ໋ວ ດ້ວຍ ສີສັນຕົວເມືອງນິເວດ, ທ່ອງທ່ຽວ ການສຶກສາ, ໝູ່ບ້ານ ສິລະປະ ແຄມແມ່ນ້ຳ; ປະດັບປະດາ ແລະ ພັດທະນາເຂດ ເຈື່ອງຖໍ້ ແລະ ຖາວດ່ຽນ (ນະຄອນ ຖູດຶກ) ດ້ວຍສີສັນຕົວເມືອງ ທີ່ທັນສະໄໝ, ມີ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດ, ຖືບົດບາດ ເປັນ ໃຈກາງແຄມແມ່ນ້ຳ ຂອງນະຄອນ ຖູດຶກ.
ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທໍາ, ກິລາ, ສິລະປະ ທ່ີ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແຄມແມ່ນໍ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມີພາບພົດ ກ່ຽວກັບຊີວິດ ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ແຄມແມ່ ນໍ້າລຳເຊ ທີ່ກົມກຽວ, ປອດໂປ່ງ, ຍືນຍົງ ແລະ ໜ້າຢູ່.
- ບົດ: ວັນຈຸງ - ພາບ: ຫງວຽນລວນ - ເຕັກນິກກຣາຟິກ: ຈາງຍຸງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ