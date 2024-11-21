ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ ແລະ ເລື່ອງການທູດປະຊາຊົນ
ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍິງ ຄົນທຳອິດ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ທັງເປັນ ປະທານສະຫະພັນ ບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ (VUFO) ສະໄໝທີ V (2013-2018). ພາຍຫຼັງ 35 ປີ ເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງ ການທູດ ແລະ ການທູດປະຊາຊົນ, ທ່ານນາງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ ເຂົ້າໃນການພົວພັນ ທາງການທູດ ຫວຽດນາມ ກັບ ເພື່ອນມິດສາກົນ.
ໃນສາມເສົາຄ້ຳການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ຫວຽດນາມ (ການທູດ ພັກ, ການທູດລັດ ແລະ ການທູດປະຊາຊົນ), ການທູດ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຖືວ່າ ແມ່ນຈຸດພິເສດ, ປະດິດສ້າງ ມີສີສັນສະເພາະ ຂອງ ການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ. ໃນນັ້ນ, VUFO ແມ່ນອົງການ ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ ສະເພາະ, ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າ ຂອງການທູດປະຊາຊົນ.
VUFO ໃນໄລຍະເຮັດວຽກຂອງ ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ, ອະດີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ, ອະດີດປະທານ VUFO ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ມີການປ່ຽນໃໝ່ຫຼາຍ ຢ່າງທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ປະຕິບັດບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ ຂອງ VUFO ໃນ ວຽກງານ ການທູດປະຊາຊົນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ນັ້ນແມ່ນ ເສີມຂະຫຍາຍ ກຳລັງແຮງພິເສດ ຂອງການທູດປະຊາຊົນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໜູນຊ່ວຍການທູດພັກ ແລະ ການທູດລັດ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ພິເສດແມ່ນ ໃນບັນດາ ບັນຫາ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ, ສິດອຳນາດ ອະທິປະໄຕ ເໜືອໝູ່ເກາະທະເລ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ການກຳເນີດເອກະສານ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIII ຂອງ ພັກ ໄດ້ ຢືນຢັນວ່າ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນທັນສະ ໄໝ ຮອບດ້ານ ດ້ວຍ 3 ເສົາຄ້ຳຄື: ການທູດພັກ, ການທູດລັດ ແລະ ການທູດປະຊາຊົນ ມີການປະກອບສ່ວນ ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ, ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ອິດຮູ້ເມື່ອຍ ຂອງ VUFO ແລະ ຕົວ ທ່ານນາງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ.
ທ່ານນາງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ ເຫັນວ່າ: “ຊ່ອງ ທາງການທູດປະຊາຊົນ ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານ ທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ດີ ແລະ ໃນທາງບວກ, ປະກອບສ່ວນ ເພີ່ມທະວີ ການພົວພັນ ຄູ່ຮ່ວມມື ລະ ຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ ໃນບັນດາຂົງເຂດ ແລະ ບັນຫາ ທີ່ ຊ່ອງທາງການທູດລັດ ບໍ່ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍ ບົດບາດ ຂອງ ຕົນ ໄດ້”.
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ການທູດປະຊາຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນ, ເພີ່ມຄວາມດຶງດູດໃຈ ຂອງການພົວພັນຍິ່ງຂຶ້ນ, ຜ່ານນັ້ນ ສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນດ້ານຈິດໃຈ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ.
ປັດຈຸບັນ, VUFO ມີບົດບາດເປັນອົງການປະຈໍາ ຄະນະ ກຳມະການ ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບບັນດາອົງການ ທ່ີບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (PACCOM). ປັດຈຸບັນ VUFO ແມ່ນບ່ອນຮັບ ແລະ ຈັດແກ້ ເອກະ ສານ ແລະ ຂໍໃບອະນຸຍາດ ໃຫ້ບັນດາອົງການ ທ່ີບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະ ບານ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາອົງການ ທ່ີບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະ ບານ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະ ສິດທິຜົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍຖືບົດບາດ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ການພົວພັນ ກັບບັນດາອົງການ ທ່ີບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຕ່າງປະເທດ.
ຕາມທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງງາ, ການທູດ ປະຊາຊົນ ທັງແມ່ນຈຸດພິເສດ, ປະດິດສ້າງ, ທັງແມ່ນແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າ ຂອງການທູດ ຫວຽດນາມ. ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ການທູດປະຊາຊົນ ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງ ພິເສດສະເພາະ ຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກຂັ້ນ, ຂະແໜງການ ເພື່ອດຶງດູດການ ເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ບຸກຄົນ ສໍາຄັນທາງສາສະໜາ... ຈາກນັ້ນ, ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ ການທູດ ພັກ ແລະ ການທູດລັດ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ພິເສດແມ່ນ ບັນດາບັນຫາ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ, ສິດອຳນາດ ອະທິປະໄຕເໜືອໝູ່ເກາະທະເລ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.