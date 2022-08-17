ທ່ອງທ່ຽວກາງຄືນ - ຖອດລະຫັດ ກຳແພງ ທັງລອງ
ກຳແພງ ທັງລອງ ແມ່ນສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ອົງການ ຢູແນັສໂກຮັບຮອງ ເປັນມໍລະດົກ ວັດທະນະທຳ ຂອງໂລກ. ຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້, ສູນອະນຸລັກຮັກສາ ມໍລະດົກ ທັງລອງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ທົວທ່ອງທ່ຽວໃນຕອນກາງຄືນ ຄືນໃໝ່ ມີຊື່ວ່າ: “ຖອດລະຫັດ ກຳແພງ ທັງລອງ” ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ກຳແພງ ທັງລອງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂີດໝາຍທີ່ຮຸ່ງເຮືອງ ຂອງ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊ່ຶງຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ ພັນປີ ອັນສະ ຫງ່າງາມ. ໂດຍເລີ່ມຈາກການຍ້າຍເມືອງຫຼວງ ຂອງ ເຈົ້າກະສັດ ຫຼີຖາຍໂຕ໊ ໃນປີ 1010, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງ ທັງລອງ ຢ່າງເປັນທາງການ (ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າ ດ້າຍລາ) ແລະ ບັນດາກິດຈະການ ກໍໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງເທື່ອລະກ້າວ. ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນກິດຈະກໍາໃຫຍ່ ດ້ວຍຮູບແບບ ກໍ່ສ້າງ ເປັນ 3 ຮອບຄື: ລາແທ່ງ, ຮວ່າງແທ່ງ ແລະ ຕື໊ເກີ໋ມແທ່ງ (ວັງຫ້າມ). ພາຍຫຼັງກວ່າ 1000 ປີ, ຜ່ານສະໄໝລາຊະວົງ ຫຼີ, ເຈິ່ນ, ເລ, ມາກ, ຫງວຽນ… ກຳແພງ ແທງລອງ ໄດ້ຮັບຄວາມ ເສຍຫາຍ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຍ້ອນວັນເວລາ ແລະ ການໂຈມຕີ. ປັດຈຸບັນ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ຮັກສາ ແລະ ປະຕິສັງຂອນ ຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ຮ່ອງຮອຍເກົ່າ. ນອກເໜືອຈາກສ່ວນກິດຈະກຳ ຢູ່ເທິງໜ້າດິນ, ສະຖານທີ່ບູຮານຄະດີ ຍັງຖືກຂຸດຄົ້ນເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ເປີດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຊົມ.
ກຳແພງ ທັງລອງ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດເຖິງ 18.000 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ ລວມມີບັນດາກິດຈະກຳ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຄື: ປະຕູກຳແພງ, ພະລາຊະ ວັງ, ເຂດບູຮານຄະດີ ແລະ ອື່ນໆ... ທົວ ເລີ່ມໃຫ້ຜູ້ຢ້ຽມຊົມ ເຊັກ ອິນ ຈາກ ດວານມົນ. ນີ້ແມ່ນປະຕູ ທາງໃນສຸດ (ແລະ ສຸດທ້າຍ) ພາໄປເຖິງ ເຂດ ຕື໊ເກີ໋ມແທ່ງ. ດວານມົນ ມີໂຄງປະກອບ ເປັນຮູບ ຕົວ U, ສ້າງດ້ວຍຫີນ, ກວ້າງປະມານ 46 ແມັດ, ມີປະຕູໂຄ້ງ ທັງໝົດ 3 ປະຕູ. ໃນນັ້ນ, ປະຕູໃຫຍ່ສຸດ ຢູ່ກາງ ແມ່ນທາງ ໄປມາ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ສະເພາະ ກະສັດ, ສອງ ປະຕູທັງສອງດ້ານ ແມ່ນສໍາລັບ ຄົນຢູ່ໃນ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ແລະ ເສນາອາມາດ ໃນວັງ. ຂ້າງເທິງປະຕູໂຂງ ແມ່ນຫໍຄອຍ ຊຶ່ງ ປັນບ່ອນ ທະຫານ ເວນຍາມເຝົ້າຮັກສາປະຕູໂຂງ.
ທ່າມກາງບັນຍາກາດ ຂອງ ແສງສະຫວ່າງເຫຼື້ອມຍິບຍັບ, ທ່ານຈະ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶກຄືຕົນເອງ ກຳລັງໄດ້ເຂົ້າໄປພະລາຊະວັງ ທັນທີຫຼັງ ຈາກ ເຊັກອິນ, ຈາກນັ້ນຖ່າຍຮູບ ກັບ “ທະຫານຍາມ” ແລະ “ນາງ ກຳນັນ” ໃນຊຸດບູຮານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ສາມາດ ຊົມລາຍການ ສະແດງ ສິລະປະ ເທິງພື້ນແກ້ວ ຢູ່ຂຸມບູຮານ ດວານມົນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ ກັບ ສາກການສະແດງ ສິລະປະ ການຟ້ອນບູຮານ “ວັງ ທັງລອງ” ກັບບັນດານັກເຕັ້ນລຳທີ່ສວຍງາມ.
ຕາມລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄປຢ້ຽມຊົມຫ້ອງວາງສະແດງ “ແທງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ, ປະຫວັດສາດພັນປີ ຈາກພື້ນດິນ” ແລະ ຖະຫວາຍທູບທຽນລະນຶກ ເຈົ້າກະສັດ 52 ອົງຢູ່ ວັງ ກິ໋ງທຽນ. ວັງ ກິ໋ງທຽນ ຖືວ່າເປັນຈຸດສຳຄັນ ຂອງກຳແພງ ທັງລອງ ໃນສະໄໝກ່ອນ. ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດ ຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນບັນດາຜົນງານ ສິ້ນເອກ ຖືກແກະສະຫຼັກເທິງຫີນ ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນໃນສະໄໝລາຊະວົງ ເລເຊີ. ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ງ່າຍ ຄູ່ມັງກອນທີ່ຖືກ ປະດິດສ້າງ ຢູ່ ເທິງຫີນສີຟ້າຢ່າງປານີດແນບນຽນ ກັບສ່ວນໂຕ ທີ່ເຕັມຕຶ່ງ, ງໍໂງ້ງ ອ່ອນ ຊ້ອຍ, ຫົວເງີຍຂຶ້ນ, ປາກອົມເພັດ, ຕາກົມໃຫຍ່.
ທົວທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນກາງຄືນ ໄດ້ນຳມາສີສັນທີ່ສວຍງາມລຶກລັບໃຫ້ທົ່ວເຂດກຳແພງ ທັງລອງ ທັງໝົດ, ບັນດາອຸປະ ກອນສ່ົງແສງສະຫວ່າງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສວຍງາມແບບເກົ່າແກ່ ຍືນຍົງຄົງຕົວຢູ່ຄູ່ ກັບວັນເວລາ ຂອງບັນດາ ວັດຖຸພັນ ແລະ ມໍລະ ດົກ ໄດ້ໂດດເດັ່ນຍິ່ງຂຶ້ນ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງກ່າວເຖິງ ເຂດ ດວານມົນ, ວັງ ກິ໋ງທຽນ ແລະ ເຂດ ຮ່ອງຮອຍບູຮານຄະດີ... ເມື່ອໄດ້ຜ່ານປະ ສົບການຕົວຈິງ ກັບຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ນີ້, ນອກຈາກໄດ້ຮັບຟັງຄຳອະທິບາຍ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບບັນດາວັດຖຸບູຮານ ແຕ່ ສະໄໝລາຊະວົງ ຫຼີ, ເຈິ່ນ, ເລ..., ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍັງໄດ້ຮັບ ເຄື່ອງ ທີ່ລະນຶກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງຈິດໃຈ ເພື່ອນຳກັບເມືອເຊັ່ນ: ຜະລິິດຕະພັນພິມ ຊັກເມ້ງຈີບ໊າວ (ຮອຍກາຈໍ້າ ຂອງກະສັດ) ຫຼັງຈາກ ທຳພິທີ ຢູ່ວັງ ກິ໋ງທຽນ, ຮັບເອົານ້ຳຈາກ ນ້ຳສ້າງ ບູຮານ ຂອງສະໄໝລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ...
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ສຸດທ້າຍ ໃນທົວທ່ອງທ່ຽວ ຕອນກາງຄືນແມ່ນສະຖານທີ່ບູຮານ ຄະດີ 18 ຮວ່າງຢ້ຽວ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ພາຍຫຼັງ ການຂຸດ ຄົ້ນ ມາເປັນຫຼາຍປີ, ນັກບູຮານຄະດີ ໄດ້ພົບເຫັນ ວັດຖຸບູຮານນັບ ລ້ານໆ ອັນ ໃນຫຼາຍຍຸກ ຫຼາຍສະໄໝ ທີ່ສະຫຼັບກັນ ແລະ ຊ້ອນກັນ ໃນຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະເວລາ 1300 ປີ. ນີ້ແມ່ນຈຸດພິເສດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄຸນຄ່າ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງ ເຂດບູຮານສະຖານ.
ສິ້ນສຸດທົວທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນເກມ ຖອດລະຫັດ ກຳແພງ ທັງລອງ ທີ່ ສະຫງວນ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທຸກຄົນ. ຈາກນັ້ນ, ວັດຖຸບູຮານຈຳ ນວນໜຶ່ງທີ່ເປັນຕົວແທນ ຂອງ ກຳແພງ ທັງລອງ ຈະໄດ້ເປີດສາຍ ດ້ວຍແສງ ເລເຊີ ຢູ່ເທິງພື້ນຮ່ອງຮອຍບູຮານ ຫຼື ຢູ່ເທິິງ ສາຍແມ່ນ້ຳບູຮານ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຊອກຮູ້ ແລະ ສະເຫຼີຍ. ສ່ວນລາຍ ລະອຽດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ການເຈາະຈີ້ມ ໃຫ້ເກີດຄວາມນຶກຄິດ ໃນການຕອບຄຳຖາມ ຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍໃນ ຕະຫຼອດໄລຍະເຂົ້າຮ່ວມການທັດສະນະສຶກສາ.
ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ແທງຢາງ - ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ຈາງຍູງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ