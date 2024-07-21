ທົ່ງນາໄດ້ກໍ່ດ້ວຍຫີນແລ່ນໄປຕາມເສັ້ນທາງໄປສູ່ ມັດເທິ່ນໜຸຍ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ໃນຖານະ ເປັນຜູ້ປະສານງານ ຂອງໂຄງການ “ເສີມຂະຫຍາຍ ກໍາລັງແຮງ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ຊາວເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍຢູ່ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ແລະ ລາຍເຈົາ” ຂອງ ອົງການ Plan International ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2021 ຫາ ເດືອນ ເມສາ 2023, ທ່ານນາງ Haruna Ishimaru ພ້ອມ ກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທ່ີ ຂອງໂຄງການໄດ້ສຸມໃສ່ຝຶກອົບຮົມບາງວິທີການລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກຝັງ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ ແລະ ລາຍເຈົາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເພິ່ນ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ຍັງໄດ້ຈັດການຝຶກ ອົບຮົມ ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບທັກສະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ການໂຄ ສະນາຜະລິດຕະພັນ ຢູ່ບ້ານຊຸມຊົນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຜົນ ຜະລິດໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວຜະລິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພິ່ນ ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທ່ີໂຄງການ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ເຂົ້າໃຈວ່າ ການເພີ່ມລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ບໍ່ ພຽງແຕ່ເປັນວຽກ ຂອງຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ແມ່ຍິງ ຍັງສາມາດ ເຮັດໄດ້ອີກດ້ວຍ.
Haruna Ishimaru ມາ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ໃນປີ 2022. ຄືກັບຊາວ ຕ່າງປະເທດ ຄົນອື່ນໆ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເລີ່ມມາເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດ ນາມ, Haruna Ishimaru ແມ່ນມີຄວາມກັງວົນທີ່ສຸດ ຍ້ອນ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານພາສາ, ພິເສດ ແມ່ນໂຄງການທໍາ ອິດ ທີ່ເພິ່ນເຮັດວຽກ ໃນຖານະເປັນຜູ້ປະສານງານ, ຕ້ອງສົນ ທະນາກັບຫຼາຍຄົນ. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ, ຕ່າງກັບຖະໜົນຫົນທາງ ໃນ ຕົວເມືອງ, ການເດີນທາງ ໄປຫາເຂດໂຄງການປະຕິບັດທີ່ຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກ ຍັງເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບ Haruna Ishimaru. ແຕ່ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈິງໃຈ ແລະ ນໍ້າໃຈ ທີ່ອົບອຸ່ນຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງ ການ, Haruna Ishimaru ໄດ້ປັບຕົວຢ່າງໄວວາ.
“ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍພົບກັບຍິງສາວຄົນໜຶ່ງຊື່ ມາຍ. ເມື່ອພົບ ລາວ ຄັ້ງທຳອິດ, ການສື່ສານກັບລາວ ບໍ່ພຽງແຕ່ຍາກ ຍ້ອນອຸປະສັກ ທາງພາສາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຍ້ອນລາວ ຄິດຢ້ານ ແລະ ອາຍ, ບໍ່ ເຫັນຍິ້ມຈັກເທື່ອ ຕະຫຼອດການສົນທະນາ. 6 ເດືອນຕໍ່ມາ ເມື່ອ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບລາວ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ໄດ້ເຫັນລາວ ມີການປ່ຽນ ແປງຢ່າງຫຼາຍ, ຍິ້ມຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະ ຕອບທຸກຄຳຖາມ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພາສາ ຫວຽດ. ມາຍ ເວົ້າວ່າ ຍ້ອນໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ, ລາວ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈ”, Haruna Ishimaru ຫວນຄືນ.
ພາຍຫຼັງ 2 ປີ ປະຕິບັດໂຄງການ, ທ່ານນາງ Haruna Ishimaru ພ້ອມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທ່ີໂຄງການ “ເສີມຂະຫຍາຍສັກກະຍະ ພາບ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ຢູ່ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ແລະ ລາຍເຈົາ” ໂດຍອົງການ Plan International ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍກົງແກ່ຊາວໜຸ່ມ ຈໍານວນ 3.120 ຄົນ ໃນອາຍຸ 15-30 ປີ ຢູ່ ສອງແຂວງ ຮ່າຢາງ ແລະ ລາຍເຈົາ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ຈໍານວນ 2.995 ຄົນ ເພີ່ມລາຍຮັບຂອງຄອບ ຄົວຂຶ້ນເປັນ 10% ຕໍ່ປີ.
Haruna Ishimaru ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຜົນສຳເລັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນຊາວໜຸ່ມໄດ້ມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໄດ້ໂອ້ລົມກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງນະໂຍບາຍເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ຮ່າຢາງ ແລະ ລາຍເຈົາ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດສ້າງການປ່ຽນແປງດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ມີຄວາມໝາຍ ຢ່າງແທ້ຈິງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການນີ້ ພວມ ແລະ ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນ”.
ບົດ: VNP/ເງິນຮ່າ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ