“ຕາມຮອຍເສັ້ນໄໝ” ຫວຽດນາມ
ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ໃນການປູກມອນ, ລ້ຽງມ້ອນ, ສ່າວໄໝ, ຕໍ່າ ຜ້າໄໝ ແລະ ຮັບຟັງເລື່ອງລາວ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບກະແສ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຜ້າໄໝ ຫວຽດ ຜ່ານການເວລາ ນັບຫຼາຍ ພັນປີ ແມ່ນບັນດາ ການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ປະທັບໃຈ ແລະ ໜ້າຈົດຈຳ ສຳລັບບັນດາ ເອກ ອັກຄະລັດຖະທູດຍິງ ຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ ຕາງໜ້າສາກົນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄື ພັນລະຍາ ຂອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບັນ ດາປະເທດ, ພະນັກງານຍິງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນເຫດການ “ຕາມຮອຍເສັ້ນໄໝ”.
ການລ້ຽງມ້ອນ, ຕໍ່າຜ້າໄໝ ໄດ້ປະກົດ, ຄົງຕົວ ແລະ ພັດທະນາ ໃນໝູ່ ປະຊາຊາວ ຫວຽດນາມ ມາເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີແລ້ວ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຖືກຈັດຢູ່ອັນດັບ 4 ໃນຈຳນວນປະເທດ ມີອາຊີບປູກ ມອນ ລ້ຽງມ້ອນ ພັດທະນາ ຢ່າງແຂງແຮງ. ການປູກມອນ ລ້ຽງມ້ອນ ກຳລັງແມ່ນການສ້າງອາຊີບ ທີ່ໝັ້ນຄົງ ຂອງ ຊາວກະສິກອນ ຫວຽດ ນາມ 100.000 ກວ່າຄົນ, ໃນນັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມ່ຍິງ”, ທ່ານ ເລ ຮົ່ງເວິນ, ຜູ້ອໍານວຍການ VIETSERI (ສູນຄົ້ນຄວ້າ ໄໝມ້ອນ ສູນ ກາງ) ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບອາຊີບປູກມອນ ລ້ຽງມ້ອນ ຂອງ ຫວຽດ ນາມ ຕໍ່ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບປະຫວັດ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງ ອາຊີບປູກມອນ ລ້ຽງມ້ອນ, ຕໍ່າແພໄໝ ເທົ່ານັ້ນ, ບັນ ດາແຂກຮັບເຊີນ ຍັງມີໂອກາດໄດ້ສຳຜັດກັບຮູບແບບການປູກມອນ ລ້ຽງມ້ອນ, ສ່າວໄໝ, ຕໍ່າແພໄໝ ຢູ່ໃນເຫດການ ອີກດ້ວຍ.
ນັ່ງຢູ່ຂ້າງກີ່ຕໍ່າຫູກ ບໍ່ແມ່ນຮູບພາບຊິນເຄີຍ ຂອງ ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ແທນທີ່ນັ້ນ ຈະແມ່ນບັນດານັກການທູດຍິງ ແລະ ພັນລະຍາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈາກປະເທດຕ່າງໆ ກຳລັງ ໄດ້ຮັບການ ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ວິທີການນຳໃຊ້ກີ່ຕໍ່າຫູກ ແລະ ສ່າວໄໝ ດ້ວຍມື ຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມໃນເມື່ອກ່ອນ ຈາກບັນດານາຍຊ່າງ ຂອງ VIETSERI.
ບັນດານັກການທູດຍິງ ແລະ ພັນລະຍາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶກແປກໃຈ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກໄປກາງທົ່ງຫຍ້າຂຽວ, ເກັບໝາກມອນສຸກ ແລະ ພິເສດແມ່ນໄດ້ເຫັນ ກັບ ຕາ ຮູບພາບມ້ອນກິນ, ມ້ອນປ່ອຍໄໝ, ມ້ອນສານຝັກຫຼອດ ຢູ່ ຕາມ ທົ່ງນາ.
ຄຽງຄູ່ກັບການໄດ້ສຳຜັດຕົວຈິງ ໃນອາຊີບ ປູກມອນ ລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ທໍ່ໄໝ, ບັນດານັກການທູດຍິງ ແລະ ພັນລະຍາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບກະແສວັດທະນະທຳ ແພໄໝ ຫວຽດນາມ ແຕ່ ສະໄໝແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ໄປພ້ອມກັບເລື່ອງລາວ ວັດທະນະທຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນ ກັບອາຊີບຕໍ່າຫູກ ຜ່ານການ ແນະນຳ ຂອງທ່ານນາງ ວັນທິຮັ່ງ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ DeSilk.
ດັ່ງນັ້ນ, ຜ້າໄໝ ຍັງມີຄວາມຕິດພັນ ກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງແມ່ຍິງ ເຊັ່ນ: ຂະບວນການ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ໄດ້ເລີ່ມ ພັດທະນາຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ XX. ການຜະລິດຜ້າໄໝໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກ ສ້າງກຳລັງແຮງ ຂອງ ແມ່ຍິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜ້າ ໄໝ ຍັງມີພາລະກິດພິເສດ ເມື່ອປະເທດ ເຂົ້າສູ່ໄລຍະ ຫັນເປັນອຸດ ສາຫະກໍາ ທັນສະໄໝ ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ DeSilk. ທ່ານ ນາງ ວັນທິຮັ່ງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ “ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຊາວໂລກຮັບຮູ້ວ່າ ຜ້າໄໝຂອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄຸນນະພາບທ່ີດີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ ຍັງມີຄວາມສວຍງາມລະອຽດອ່ອນ ຍ້ອນໄດ້ ຮັບການອອກແບບເປັນພິເສດ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເຄັ່ງຄັດ”.
ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງນາງຊ່າງຫັດຖະກຳ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະແດງ ໃຫ້ເຫັນຢ່າງເດັ່ນຊັດ ໂດຍຜ່ານບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງ Desilk, ຈາກ ອ໋າວຢ່າຍ (ເສື້ອຍາວ) ຈົນເຖິງຜ້າພັນຄໍ ທີ່ມີຄວາມງາມສະເໜ່ ສຳລັບຜູ້ຍິງ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫຼື ໂບນ້ອຍໆ ທີ່ໜ້າຮັກຕິດຢູ່ເທິງ ຖົງພາຍ. ຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດ ທີ XVII, XVIII ເປັນຕົ້ນມາ, ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງຊ່າງຫັດຖະກຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນທ່ີຍອມຮັບວ່າ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງໃນໂລກ ຈາກບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ. ນີ້ແມ່ນທ່າໄດ້ປຽບທີ່ພິເສດ ຂອງ ອາຊີບຫັດຖະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍ ມີບ່ອນ ໃດມີໄດ້.
ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ ໃນຊຸດອ໋າວຢ່າຍ ພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ນາງ Elisa Fernandez - ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າ UN Women ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າມາ ຫວຽດນາມ ກ່ອນໜ້ານີ້ 5 ປີກ່ອນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມງາມ ຂອງ ຊຸດ ອ໋າວຢ່າຍ. ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ, ອ໋າວຢ່າຍ ແມ່ນເຮັດຈາກຜ້າໄໝ ແລະ ຜ້າໄໝໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນຊີວິດດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ”. ທ່ານນາງ Elisa Fernandez ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ຂະແໜງການ ຜະລິດ ຜ້າໄໝ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະ ສືບຕໍ່ເປີດທາງໃຫ້ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີ.
ບັນດາປະສົບການທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນເຫດການ “ຕາມຮອຍເສັ້ນໄໝ” ບໍ່ພຽງແຕ່ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮັກ ທີ່ມີຕໍ່ຜ້າໄໝ ຫວຽດ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຜີຍ ແຜ່ ຜ່ານແຂກຮັບເຊີນຍິງ ສາກົນ, ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີ ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຂະແໜງໄໝມ້ອນ ຫວຽດນາມ ໄປສູ່ໂລກອີກດ້ວຍ.
ບົດ: ຖາວວີ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ