ຕະຫຼາດ ດົງບາ ຮ້ອຍຄວາມຊົງຈໍາ ພັນຄວາມຮັກ

ຕະຫຼາດ ດົງບາ ຮ້ອຍຄວາມຊົງຈໍາ ພັນຄວາມຮັກ

ຄວາມ​ງາມ​ ຂອງ​ ແມ່ຄ້າ​ຊາວຂາຍຕະຫຼາດ ​ຢູ່ດົງ​ບາ​ເມືອງ​ ເຫວ້. ພາບ: ເລຮຸຍຮ່ວາງຫາຍ 

 ຕະຫຼາດ ດົງບາ (ເຫວ້) ປັດຈຸບັນມີອາຍຸ ຄົບ 125 ປີ ພໍດີ, ແມ່ນຕະ ຫຼາດໃຫຍ່ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ຢູ່ນະຄອນ ເຫວ້. ຕະຫຼາດຕັ້ງຢູ່ ແຄມແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ ທີ່ສະຫງ່າງາມຊວນຝັນແຫ່ງນີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບ່ອນຄ້າຂາຍ, ສ້າງແບບແຜນ ການທຳມາຫາກິນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ນັບຫຼາຍໝື່ນຄົນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມ ແລະ ສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນ ທຸກຮູບແບບສີສັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຊາວເມືອງ ເຫວ້ ອີກດ້ວຍ. 

 

 

ປັດຈຸ​ບັນ, ຕະຫຼາດ ​ດົງ​ບາ ​ພໍດີຄົບ​ຮອບ 125 ປີ​ ທ່ີໄດ້​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ ຂອງ​ ຊາວ​ເມືອງ ເຫວ້. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

 

ມີຕະຫຼາດ ບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະ ວັດທະ ນະທຳ ຂອງ ແຕ່ລະເຂດພາກ ໄດ້ຢ່າງແຈ້ງຊັດ ຄືຢູ່ຕະຫຼາດ ດົງບາ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີມາຈາກທາງໄກ ພຽງແຕ່ແວ່ເບິ່ງ ບັນດາຮ້ານຂາຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທຸກຊະນິດ ເຊັ່ນ: ນ້ຳປາ, ແຈ່ວກຸ້ງຝອຍ (ມີສະເພາະຢູ່ທະເລ ເຫວ້), ໝາກເຜັດ, ກະທຽມ, ໝາກນາວ, ໝາກ ເດື່ອ, ເມັດບົວ, ຢໍ່ຈືນ, ແຈ໋, ແບັ໋ັງແບ່ວ, ແບັັ໋ງລອກ, ເຂົ້າປຸ້ນງົວ... ກໍຮູ້ໄດ້ວ່າ ອາຫານຂອງຊາວເມືອງ ເຫວ້  ມັກລົດຊາດເຜັດ, ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ງ່າຍໆ ແຕ່ແນບນຽນ. ຜ່ານໄປຮ້ານ ຂາຍຜ້າແພ ກໍມີຫຼາຍປະເພດໃຫ້ເລືອກເພື່ອຕັດຫຍິບ ອ໋າວຢ່າຍ (ເສື້ອຍາວ) ກໍພໍຈະຮູ້ວ່າ ວັດທະ ນະທຳ ການແຕ່ງຕົວນຸ່ງຖື ຂອງເຂດນີ້ ແມ່ນອຸດົມຫຼາກຫຼາຍພຽງໃດຫຼື ພຽງແຕ່ ຟັງຄຳທັກທາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ ດ້້ວຍນໍ້າສຽງຫວານໆ ແລະ ໜ້າຮັກ ຂອງບັນດາແມ່ຄ້າ ຊາວຂາຍ ເຫວ້ ກໍເຂົ້າ ໃຈໄດ້ ເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດ ສະໜິດສະໜົມ ຂອງ ຊາວເມືອງ ເຫວ້. 

 

ຕະຫຼາດ​ ດົງ​ບາ​ ແມ່ນ​ສູນ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງ​ ເຫວ້. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

 ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ປັດຈຸບັນ ຕະຫຼາດ ດົງບາ ບໍ່ພຽງແຕ່ ເປັນບ່ອນຊື້-ຂາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງນະ ຄອນຫຼວງເກົ່າ ອີກດ້ວຍ. ຄວາມດີຊ່າລືໄປໄກ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄົນໃດທີ່ມາຮອດເຫວ້ ຫຼັງຈາກສຳຫຼວດຄວາມງາມ ຂອງແຖບດິນ “ແມ່ ນ້ຳ ເຮືອງ ພູ ງື້” ກໍ່ຕ້ອງຍາດເວລາຢຸດແວ່ ຕະຫຼາດ ດົງບາ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຊື້ເຄື່ອງຂອງພິເສດບາງຢ່າງ ເມືອເປັນ ຂອງ ຝາກຂອງຕ້ອນ ໃຫ້ເພື່ອນສະໜິດ ມິດສະຫາຍ. ມີບາງຄົນໄປຕະຫຼາດບໍ່ຊື້ຫຍັງ ພຽງແຕ່ເພື່ອໄດ້ເບິ່ງ, ໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ຟັງໃຫ້ສົມໃຈວ່າ ຄັ້ງ ໜຶ່ງ ໄດ້ມາເມືອງ ເຫວ້.

 

ຕະຫຼາດ​ ດົງ​ບາ​ ແມ່ນ​ບ່ອນ​ວາງ​ຂາຍ​ ບັນດາ​ເຍື່ອງ​ອາ​ຫານ​ພິ​ເສດ​ ແລະ ມີຊື່ສຽງ ຂອງ​ ແຖບດິນ ເຫວ້ ​ແລະ​ ສິນຄ້າ​ອື່ນໆ ຫຼາຍ​ປະ​ເພດ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

 ຕະຫຼາດ ​ດົງ​ບາ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ຊີວິດ ​ແທ່ງຖ໋າຍ ໃນ​ປີ 1899, ປະກອບ​ດ້ວຍຫຼັງຄາມຸງ​ດ້ວຍ​ກະ​ເບື້ອງ​ 4 ແຖວ, ​ຢູ່ດ້ານ​ໜ້າ, ດ້ານຫຼັງ, ເບື້ອງຂວາ ແລະ ເບື້ອງຊ້າຍ; ຢູ່​ກາງ​ມີ​ຕຶກ​ສີ່​ຫຼ່ຽມ, ສູງ 3 ຊັ້ນ. ​ຕົ້ນ​ສະຕະວັດ​ທີ XX, ຕະຫຼາດ​ ດົງ​ບາ​ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ ແຕ່​ຍັງ​ຄົງ​ຮັກສາ​ສະພາບເດີມ. ​ໃນບັ້ນຮົບ ປີ ວອກ 1968, ຕະຫຼາດ ​ດົງ​ບາ​​ ໄດ້ຖືກທໍາລາຍ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຈາກ​ຫ່າລະເບີດລູກ​ປືນ ​ຂອງອາ​ເມ​ລິ​ກາ​. ປີ 1987, ຕະຫຼາດໄດ້ຮັບການ ບູລະນະປະຕິ ສັງຂອນຄືນໃໝ່ ຄັ້ງໃຫຍ່, ເພາະສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບໍລິ ເວນ ນອກ ຖານເສົາທຸງ ຊົ່ວຄາວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນເກົ່າ. ນັບ​ແຕ່​ຕະຫຼາດ ດົງບາ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ເມື່ອປີ 1899 ມາ​ຮອດປັດຈຸບັນ ພໍດີຄົບຮອບ 125 ປີ. 

 

ນ້ຳປາ ເຫວ້ ເປັນສິນຄ້າພິເສດ ໄດ້ຮັບວາງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ດົງບາ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ປັດຈຸບັນ, ຕະຫຼາດ ດົງບາ ມີເນື້ອທີ່ກວ່າ 22.700 ມ2, ດ້ວຍຮ້ານຄ້າ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍກວ່າ 2.700 ຮ້ານ. ຕະຫຼາດຕັ້ງຢູ່  ຝັ່ງແມ່ນໍ້າ ເຮືອງ ທາງທິດເໜືອ, ແກ່ຍາວແຕ່ຂົວ ຢາໂຮ້ຍ ຫາຂົວ ເຈື່ອງຕ່ຽນ; ຕໍ່ໜ້າແມ່ນຖະໜົນ ເຈິ່ນຮຶງດ້າວ, ຖະໜົນການຄ້າຫຼັກ ຂອງນະຄອນ ເຫວ້. ຕະຫຼາດມີປະມານ 60 ປະເພດສິນຄ້າ, ນັບແຕ່ສິນຄ້າ ທີ່ມີລາຄາຫຼູຫຼາ, ຟຸມເຟືອຍ ໄປເຖິງສິນຄ້າ ທົ່ວໄປ, ໃນແຕ່ລະມື້, ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ຊື້ ມາຕະຫຼາດ ແຫ່ງນີ້ ປະ ມານ 7.000-10.000 ຄົນ.

 

ຕະຫຼາດຂາຍທຸກຢ່າງ ຕັ້ງແຕ່ສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍ ໄປຈົນເຖິງສິນຄ້າ ລາຄາຖືກ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ພາຍຫຼັງຜ່ານມາກວ່າ 1 ສະຕະວັດ ດ້ວຍຄວາມຜັນແປປ່ຽນແປງ ຫຼາຍຢ່າງ, ຕະຫຼາດ ດົງບາ ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຢູ່ ທີ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດຂອງ ຊາວ ເມືອງ ເຫວ້, ເປັນສູນການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສຳຄັນ ຂອງ ນະຄອນ ເຫວ້, ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ແລະ ພາກກາງ; ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ 3 ຕະຫຼາດມູນເຊື້ອ​ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ ຂອງ​ ປະ​ເທດ, ພ້ອມ​ກັບ​ຕະຫຼາດ​ ເບັ໋ນ​ແທ່ງ ຢູ່​ນະຄອນ ​ໂຮ່ຈີ​ມິນ ​ແລະ ຕະຫຼາດ ​ດົ່ງ​ຊວນ ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ.

 

ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ມາ​ຢ້ຽມ​ຊົມ, ຄົ້ນພົບ​ຕະ​ຫຼາດ ​ດົງ​ບາ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

  • ປະຕິບັດໂດຍ: ແທງຮ່ວາ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ

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