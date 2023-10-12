ດ້ຽນກວາງ - ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຂອງ ອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ
ດ້ຽນກວາງ ແມ່ນຍີ່ຫໍ້ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຍີ່ຫໍ້ແຫ່ງຊາດ ເປັນເວລາ 14 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ, ພ້ອມກັບລາງວັນ ອື່ນໆ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຈາກ ການລົງຄະແນນສຽງ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ສະມາຄົມຕ່າງໆ. ປັດຈຸບັນ ດ້ຽນກວາງ ໄດ້ກາຍເປັນ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂແສງສະຫວ່າງ ແບບອັດສະລິຍະ ຮອບດ້ານ ໃຫ້ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂລວມ ໃຫ້ຕົວເມືອງ ອັດສະລິຍະ.
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 1973, ໃນເມື່ອກ່ອນ, ດ້ຽນກວາງ ແມ່ນວິສາຫະກິດ ຜະລິດສະເພາະຫຼອດໄຟ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ. ຈາກທ່າອ່ຽງ ພັດທະນາອັດສະລິຍະ ທີ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ບາງປະເທດເຊັ່ນ: ສ ເກົາຫຼີ, ຊູແອດ, ອັງກິດ, ແອັດສະປາຍ... ດ້ວຍຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ກຳເນີດຂຶ້ນ, ຄະນະການນຳ ວິສາຫະກິດ ດ້ຽນກວາງ ຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນກາລະໂອກາດ ເພື່ອ ການປ່ຽນແປງ ຢ່າງກ້າວກະໂດດ. ກຳໄດ້ທ່າອ່ຽງ, ດ້ຽນກວາງ ເລີ່ມ ລົງທຶນເຂົ້າໃນຂະແໜງໄຟຟ້າອັດສະລິຍະ ເພາະວ່າ ຄວາມຕ້ອງການ ສ່ອງແສງສະຫວ່າງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງການຄວາມປອດໄພ, ຄວາມງາມ... ອີກດ້ວຍ.
ດ້ຽນກວາງ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກວິສາຫະກິດການຜະລິດ ສະເພາະ ຫຼອດໄຟ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະ ນາ ເພື່ອຫັນປ່ຽນເປັນກຸ່ມເຕັກໂນໂລຊີ, ພິເສດແມ່ນ ວິທີການ ແກ້ໄຂ ແສງສະຫວ່າງອັດສະລິຍະ ສຳລັບຕົວເມືອງ. ດ້ຽນກວາງ ມີທ່າແຮງພິເສດໃນ 2 ຂົງເຂດຄື: ການອອກແບບແສງສະຫວ່າງ ແລະ ການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ.
ດ້ຽນກວາງ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງດຽວ ຕາງໜ້າໃຫ້ຂະແໜງໄຟຟ້າ ໄດ້ຮັບຮອງ ເປັນຍີ່ຫໍ້ແຫ່ງຊາດ ໃນຫຼາຍປີຕິດຕໍ່ກັນ. ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວບັນລຸໄດ້ ຄືຕາມຄະນະບໍລິຫານງານ ຂອງ ບໍລິສັດວ່າ ດ້ຽນກວາງ ໄດ້ລົງທຶນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມມາດຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ ຂອງ ຍີ່ຫໍ້ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ດ້ຽນກວາງ ແມ່ນບັນດາວິທີການແກ້ໄຂ ແສງສະຫວ່າງ ເພື່ອຕົກແຕ່ງຄວາມງາມ ຂອງ ກິດຈະການ, ນອກຈາກນັ້ນ, ສາມາດຄວບຄຸມ, ສ້າງໂປຼແກຼມ, ຫັນເປັນ ອັດຕະໂນມັດຢ່າງອັດສະລິຍະ. ວິທີການແກ້ໄຂ ນຳມາເຊິ່ງ “ອັດສະລິຍະ-ປອດໄພ-ຄວາມງາມ” ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ຊັ້ນນໍາ, ວິທີການແກ້ໄຂຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ... ຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບໂຄງການ ແລະ ນຳໃຊ້ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ, ຄະນະການນຳ ດ້ຽນກວາງ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງ ໃນສະ ພາບການທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າຮ່ວມ ອຸດສາຫະກໍາ ອັດສະລິຍະ ໃນອະນາຄົດ ດ້ວຍຊຸດວິທີການແກ້ໄຂ ສ່ອງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ອັດສະລິຍະ.
ປັດຈຸບັນ, ດ້ຽນກວາງ ແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ກັບ 5 ໂຮງ ງານຜະລິດ, ໃນນັ້ນມີ 4 ໂຮງງານຕັ້ງຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ 1 ໂຮງ ງານຕັ້ງຢູ່ ເວເນຊູເອລາ, ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດ ປະມານ 200 ລ້ານ ຜະລິດຕະພັນ/ປີ.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ດ້ຽນກວາງ ຈະພັດທະນາຫຼາຍວິທີການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ ແລະ ທັນສະໄໝ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ສ້າງກຳລັງແຮງຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນບັນດາພື້ນທີ່ເສດຖະກິດຈຸດສຸມຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ສາມາດຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ກັບບັນດານະຄອນພັດທະນາ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ.
ແມ່ນຍີ່ຫໍ້ “made in Vietnam” ທີ່ກຳເນີດຈາກ ຂະແໜງອຸດສາ ຫະກຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ເພາະສະນັ້ນ, ດ້ຽນກວາງ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກນຳຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການຂອງຕົນ ອອກສູ່ສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບຕະ ຫຼາດສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ.