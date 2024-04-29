ຍີ່ຫໍ້ ກາເຟ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດຕົວແບບ ເສດຖະກິດໝູນວຽນ
ນັບແຕ່ທ້າຍຊຸມປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີການສົ່ງອອກ ກາເຟ ແຖວໜ້າໃນໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜະລິດຕະພັນ ກາເຟ ຂອງ ຫວຽດນາມ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກເມັດ Robusta (ກາເຟ Robusta), ແມ່ນປະເພດກາເຟ ທີ່ມີລົດຊາດຂົມ, ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກຊາວ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ເປັນທ່ີ ຍອມຮັບໜ້ອຍ ຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ສາກົນ ແລະ ພຽງແຕ່ໃນ ຮູບ ແບບ ການສົ່ງອອກ ວັດຖຸດິບ. ໂລກນິຍົມຊົມ ກາເຟ Arabica (ຊາ ກາເຟ) ທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມ, ມີກິ່ນຫອມ ແລະ ມີຄາ ເຟອິນ ໜ້ອຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕົ້ນ ກາເຟ Arabica ແມ່ນຍາກ ໃນການ ປູກ, ຮຽກຮ້ອງເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ ດິນສູງ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້.
ມິງຕ໋ຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະແໜງການ ກາເຟ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ. ຈົນເຖິງປີ 2000, ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງການເດີນທາງໄປທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ ທີ່ເໝາະສົມ, ມິງຕ໋ຽນ ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງ ກັບບັນດາບໍລິສັດ ໃນຂະແໜງ ກາເຟ ອື່ນໆ. ນັ້ນແມ່ນຕະຫຼາດ ເມັດ ກາເຟ Arabica. ແທນທີ່ຈະເລືອກ ໄຕຫງວຽນ, ເມືອງເອກຂອງ ກາເຟ ຫວຽດນາມ, ບໍລິສັດ ໄດ້ຊອກຫາເຂດວັດຖຸດິບ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ, ເຊິ່ງເປັນ ບ່ອນ ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ ກາເຟ.
ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ “ຍົກສູງຄຸນຄ່າ ກາເຟ Arabica ຂອງ ຫວຽດນາມ” ໄດ້ຮັກສາເປັນເວລາ 3 ທົດສະວັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນທາງການໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ມິງ ຕ໋ຽນ ໄດ້ພັດທະນາຮູບແບບການປູກ ແລະ ເຂດປູກ, ນຳເມັດ ກາເຟ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ.
ໄລຍະດຳລົງຊີວິດພ້ອມກັບຄຸນຄ່າດັ້ງເດີມນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນໄລຍະທີ່ ມິງຕ໋ຽນ ຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າ ຕ້ອງຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ ເພື່ອມຸ່ງໄປສູ່ຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ ຈຶ່ງສາມາດຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າເດີມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໄດ້. ອຸດົມການ ນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນການປະຕິບັດ ສໍາລັບແຕ່ລະຄົນ ໃນບໍລິສັດ.
ປີ 2017, ມິງຕ໋ຽນ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ISO 22000:2005 ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນພູມສາດ ກາເຟ ເຊີນລາ ໃນປີ 2018. ຍ້ອນ ຮູບແບບ ການປູກ ແບບຍືນຍົງ ແລະຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ມາດ ຕະຖານສາກົນ, ມິງຕ໋ຽນ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງ ກາເຟ ທີ່ມີຊື່ ສຽງ ຂອງ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ແຖວໜ້າ ໃນໂລກ ແລະ ພາກ ພື້ນ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມບໍລິສັດ Neumann, ກຸ່ມບໍລິສັດ Atlantic, Mitsui & Co ແລະ Marubeni Corp.
World Expo 2020, ງານວາງສະແດງ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອການຄ້າ ທີ່ມີປະຫວັດ ອັນຍາວນານ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Dubai ແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 2021 ຫາເດືອນ ມີນາ 2022 ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ພາຍຫຼັງ 1 ປີທີ່ຊັກຊ້າຍ້ອນການລະບາດ ໂຄວິດ-19. ສະນັ້ນ, ເລື່ອງຮູບແບບເສດຖະກິດ ໝູນວຽນ ຂອງ ຍີ່ຫໍ້ ກາເຟ ຫວຽດນາມ ຍິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ຈາກສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ພາຍຫຼັງຫຼາຍປີ ແຫ່ງການນຳໃຊ້ຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນໃນການຜະລິດ, ມິງຕ໋ຽນ ໄດ້ໝູນໃຊ້ຈົນສຸດຄວາມສາມາດແຫຼ່ງ ວັດ ຖຸດິບ, ຈຳກັດປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອາຍພິດອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນກໍາຈັດ ແລະ ແກ້ໄຂ ຜະລິດຕະພັນສໍາ ຮອງ ຈາກການປຸງແຕ່ງ ກາເຟ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຫຼຸດ ຜ່ອນຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ ຕ່າງໆ ໃນການຜະລິດ, ເພີ່ມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຍີ່ຫໍ້ ມິງຕ໋ຽນ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮົ່ງມິງ, ປະທານສະພາ ບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ ກາເຟ ມິງຕ໋ຽນ ເຄີຍກ່າວຢູ່ໃນງານວາງສະແດງວ່າ ມິງຕ໋ຽນ ຕ້ອງການຢືນຢັນ ທິດຊີ້ນຳຂອງຕົນແມ່ນ ນຳ ໃຊ້ຮູບແບບເສດຖະກິດ ໝູນວຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນທົ່ວລະ ບົບນິເວດ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ “ສິ່ງຍອດຍິ່ງ” ຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ອອກສູ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກກໍ່ສ້າງກະສິກຳແບບຍືນຍົງ.
ນັບແຕ່ມື້ທຳອິດ ຂອງການສ້າງຕັ້ງ, ມິງຕ໋ຽນ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຕົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ບໍລິສັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ໃນການຜະລິດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບ ປ້ອນໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນອື່ນ, ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຢາກສ້າງວົງຈອນເສດຖະກິດແບບ ຄົບວົງຈອນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງ.
ເມື່ອສ້າງຊື່ສຽງໃນງານວາງສະແດງ World Expo 2020 Dubai ດ້ວຍຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ມິງຕ໋ຽນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ນຳຄວາມພາກພູມໃຈມາໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງຜົນສຳເລັດໃນໄລຍະ 3 ທົດສະວັດ ແຫ່ງການມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ “ຍົກສູງຄຸນຄ່າ ກາເຟ ຫວຽດ ນາມ” ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ອີກດ້ວຍ.
ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີການສົ່ງອອກ ກາເຟ ແຖວໜ້າໃນໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜະລິດຕະພັນ ກາເຟ ຂອງ ຫວຽດນາມ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກເມັດ Robusta (ກາເຟ Robusta), ແມ່ນປະເພດກາເຟ ທີ່ມີລົດຊາດຂົມ, ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກຊາວ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ເປັນທ່ີ ຍອມຮັບໜ້ອຍ ຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ສາກົນ ແລະ ພຽງແຕ່ໃນ ຮູບ ແບບ ການສົ່ງອອກ ວັດຖຸດິບ. ໂລກນິຍົມຊົມ ກາເຟ Arabica (ຊາ ກາເຟ) ທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມ, ມີກິ່ນຫອມ ແລະ ມີຄາ ເຟອິນ ໜ້ອຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕົ້ນ ກາເຟ Arabica ແມ່ນຍາກ ໃນການ ປູກ, ຮຽກຮ້ອງເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ ດິນສູງ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້.
ບົດ: VNP/ຖາວວີ - ພາບ: ແຄ໋ງລອງ ແລະ ເອກະສານຂອງ ມິງຕ໋ຽນ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ